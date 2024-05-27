Покушение на начальником угро Южноморска оказалось частью хитроумного плана

В понедельник, 27 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона приключенческого детектива "Дельфин" с Сергеем Жарковым в главной роли. В центре истории - оперативник Андрей Кораблёв, который хочет разобраться, кто же на самом деле держит в страхе весь черноморский регион, помогает ему в этом деле верный друг - дельфин Василиса.

В первом сезоне история началась с того, что в небольшой приморский городок вернулся из столицы уроженец этих мест Андрей Кораблёв, получивший известие о гибели деда. Герой сразу понял, что смерть была не случайной и остался на Родине, чтобы найти убийц. Судьба свела Андрея с сотрудницей местного морского селекционного центра Инной (Дарья Румянцева), а также с дельфином Василисой. Кораблёв убедил всех, что он понимает дельфиний язык, а Васька действительно без слов понимала его и даже помогала в расследованиях.

В новом сезоне проекта Кораблёва назначают начальником угро Южноморска и присваивают звание майора, Бухтовой (Алексей Байдаков) становится полковником и возглавляет УМВД города. Опера отправляются на пикник отметить эти радостные события. По дороге к месту празднования лодка Кораблёва с ним на борту взлетает на воздух. Для расследования "гибели Кораблёва" из Москвы в Южноморск присылают следователя СК Судакову (Елизавета Пащенко): она возглавляет следственную группу и плотно сотрудничает с Середой (Сергей Колос), и. о. начальника отдела.



Между тем, выясняется, что покушение и убийство Кораблёва - часть хитроумного плана, разработанного самим Кораблёвым, подполковником УСБ Глебовым (Игорь Ботвин) и полковником Бухтовым для того, чтобы вывести на

чистую воду преступников. После "воскрешения" главной задачей Андрея становится разоблачение интриги, связанной с бизнесменом, якобы организующим в Южноморске игровую зону и ради этого скупающим участки по всему побережью. В результате его деятельности гибнут люди, и Кораблёв полон решимости остановить новый передел собственности, пока ещё не стало поздно.

В новых сериях Кораблёв вновь встретится с героем другого проекта НТВ - начальником сочинского уголовного розыска Сергеем Сотниковым (Никита Панфилов) из сериала "Лихач". Андрей обратится за помощью к коллеге, чтобы найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи. Кроме того, помогать главному герою в расследованиях по-прежнему будет его возлюбленная Инна Бережная.

Значительная часть съёмок новых серий проходила осенью. Актёрам приходилось работать в холодной воде и изображать лето. "Мы пошли на это лишь только для того, чтобы получить более эффектную картинку - когда холодно, вода чище, менее мутная, чем в тёплое время, и качество картинки получается лучше, поэтому снимать пришлось в более прохладной воде. Чего только не сделаешь ради искусства!" - рассказал режиссёр Александр Калугин.