Ягодные растения
На первом месте по влаголюбивости, конечно, ягодные культуры, и лидер — земляника садовая. Ей обязательно нужен полив, как до цветения, так и после — в период формирования ягод и плодоношения. В идеале — это всех без исключения культур касается — можно провести капельный полив, и тогда проблема с поливом будет решена. Но если это в ваших условиях сделать затруднительно, то придётся поливать землянику раз в неделю, выливая по ведру воды на квадратный метр если нет дождя и жарко.
Жимолость более устойчива к недостатку влаги, однако если вы хотите получать высокие урожаи, то поливать её нужно раз в 7−8 дней с начала мая и до середины июля, выливая по ведру воды в хорошо взрыхлённую почву.
Смородина и крыжовник, по сути, предъявляют сходные требования к влаге, любят умеренное её количество, а при дефиците влаги могут сбросить завязь. Поливать смородину и крыжовник желательно раз в две недели, выливая по паре вёдер воды под куст. Обычно поливы начинают в середине мая и заканчивают в конце июля.
Малина и ежевика. У них довольно высокие требования к влаге, и без хорошего полива хорошего урожая не ждите. Поливать нужно с середины мая и по начало августа, раз в неделю выливая ведро воды на квадратный метр почвы. Если прошёл дождь, то полив можно не проводить, но важно знать, что почва при этом промокла как минимум на 4−5 см, в противном случае от такого дождя не будет толку.
Более редкие культуры — кизил, ирга, облепиха — довольно устойчивы к дефициту влаги, и зачастую за весь сезон их поливают всего лишь 5−6 раз, стараясь это делать в период после цветения, когда наблюдается активный рост завязи. Сейчас им влага нужна в максимальной степени, поэтому раз в недельку, до того как вы соберёте весь урожай, можно проводить поливы, выливая по ведру воды под растение.
Плодовые деревья
Все семечковые культуры — яблоню, грушу — поливать особенно важно в период сразу после цветения и до начала сбора урожая. Поливать лучше реже, но обильнее. Взрыхлите почву и раз в три недели вылейте под каждое дерево по три ведра воды, после чего замульчируйте почву.
Все косточковые культуры — вишня, черешня, слива, абрикос — нуждаются в поливе в большей степени, чем культуры семечковые, однако важно не переусердствовать. Поливы косточковых культур необходимо производить примерно раз в десять дней, начиная с конца мая и до того момента, как уберёте весь урожай. Выливать можно раз в неделю по ведру воды под каждое растение в заранее взрыхлённую почву, после полива желательно поверхность почвы замульчировать.
Овощи
Все овощи можно разделить на категории. К первой категории можно смело отнести овощи-водохлёбы: огурцы — им влага большей частью требуется именно в начале цветения; капуста — поливать её нужно не реже раза в 7 дней, выливая по ведру воды на квадратный метр почвы. Все салаты, редис, репа и редька — этим культурам нужны регулярные поливы: каждые 4−5 дней по ведру воды на квадратный метр почвы, если, конечно, нет дождя, ну или можно каждый вечер поливать, просто увлажняя грунт из лейки.
Довольно много влаги из почвы потребляют такие культуры, как кабачок, морковь. Ни в коем случае не делайте больших перерывов, иначе корнеплоды треснут, поливайте раз в 10 дней по ведру на квадратный метр почвы.
Свёкла, фасоль, перец — до появления бутонов раз в десять дней по ведру на метр, далее раз в неделю тем же объёмом.
Патиссон, тыква и горох — этим культурам полив нужен умеренный, может хватить и дождя, а вот если его нет более 15 дней, то полив нужно провести.
Группа овощей, которые крайне экономно расходуют влагу, но высаживать их нужно в максимально сырую почву, — это чеснок и лук, влага им нужна в первой половине тёплого сезона, а затем о поливе можно забыть. Но если стоит жара и нет дождей, то раз в месяц полить обильно всё же нужно.
Ещё одна группа овощей, которые также тратят влагу с умом и не требуют частых поливов, — это петрушка, томат, баклажан и любые бахчевые культуры. Поливать их нужно время от времени, когда почва сильно пересыхает, обильные поливы им не нужны, поливать грунт нужно умеренно, обычно в периоды, когда долгое время не выпадали естественные осадки.