Казалось бы, что может быть проще полива — взял ведро или знай себе лей. Но и в этом деле масса своих хитростей. Зная их, вы сможете получить отменный урожай, если поливать те или иные растения правильно. Об этом мы вам сегодня и расскажем.

Ягодные растения

На первом месте по влаголюбивости, конечно, ягодные культуры, и лидер — земляника садовая. Ей обязательно нужен полив, как до цветения, так и после — в период формирования ягод и плодоношения. В идеале — это всех без исключения культур касается — можно провести капельный полив, и тогда проблема с поливом будет решена. Но если это в ваших условиях сделать затруднительно, то придётся поливать землянику раз в неделю, выливая по ведру воды на квадратный метр если нет дождя и жарко.

Жимолость более устойчива к недостатку влаги, однако если вы хотите получать высокие урожаи, то поливать её нужно раз в 7−8 дней с начала мая и до середины июля, выливая по ведру воды в хорошо взрыхлённую почву.

Красная смородина. freepik.com

Смородина и крыжовник, по сути, предъявляют сходные требования к влаге, любят умеренное её количество, а при дефиците влаги могут сбросить завязь. Поливать смородину и крыжовник желательно раз в две недели, выливая по паре вёдер воды под куст. Обычно поливы начинают в середине мая и заканчивают в конце июля.

Малина и ежевика. У них довольно высокие требования к влаге, и без хорошего полива хорошего урожая не ждите. Поливать нужно с середины мая и по начало августа, раз в неделю выливая ведро воды на квадратный метр почвы. Если прошёл дождь, то полив можно не проводить, но важно знать, что почва при этом промокла как минимум на 4−5 см, в противном случае от такого дождя не будет толку.

Более редкие культуры — кизил, ирга, облепиха — довольно устойчивы к дефициту влаги, и зачастую за весь сезон их поливают всего лишь 5−6 раз, стараясь это делать в период после цветения, когда наблюдается активный рост завязи. Сейчас им влага нужна в максимальной степени, поэтому раз в недельку, до того как вы соберёте весь урожай, можно проводить поливы, выливая по ведру воды под растение.

Плодовые деревья

Все семечковые культуры — яблоню, грушу — поливать особенно важно в период сразу после цветения и до начала сбора урожая. Поливать лучше реже, но обильнее. Взрыхлите почву и раз в три недели вылейте под каждое дерево по три ведра воды, после чего замульчируйте почву.

Яблоня. freepik.com/Racool_studio

Все косточковые культуры — вишня, черешня, слива, абрикос — нуждаются в поливе в большей степени, чем культуры семечковые, однако важно не переусердствовать. Поливы косточковых культур необходимо производить примерно раз в десять дней, начиная с конца мая и до того момента, как уберёте весь урожай. Выливать можно раз в неделю по ведру воды под каждое растение в заранее взрыхлённую почву, после полива желательно поверхность почвы замульчировать.

Овощи

Все овощи можно разделить на категории. К первой категории можно смело отнести овощи-водохлёбы: огурцы — им влага большей частью требуется именно в начале цветения; капуста — поливать её нужно не реже раза в 7 дней, выливая по ведру воды на квадратный метр почвы. Все салаты, редис, репа и редька — этим культурам нужны регулярные поливы: каждые 4−5 дней по ведру воды на квадратный метр почвы, если, конечно, нет дождя, ну или можно каждый вечер поливать, просто увлажняя грунт из лейки.

Огурцы. freepik.com/KamranAydinov

Довольно много влаги из почвы потребляют такие культуры, как кабачок, морковь. Ни в коем случае не делайте больших перерывов, иначе корнеплоды треснут, поливайте раз в 10 дней по ведру на квадратный метр почвы.

Свёкла, фасоль, перец — до появления бутонов раз в десять дней по ведру на метр, далее раз в неделю тем же объёмом.

Патиссон, тыква и горох — этим культурам полив нужен умеренный, может хватить и дождя, а вот если его нет более 15 дней, то полив нужно провести.

Группа овощей, которые крайне экономно расходуют влагу, но высаживать их нужно в максимально сырую почву, — это чеснок и лук, влага им нужна в первой половине тёплого сезона, а затем о поливе можно забыть. Но если стоит жара и нет дождей, то раз в месяц полить обильно всё же нужно.

Ещё одна группа овощей, которые также тратят влагу с умом и не требуют частых поливов, — это петрушка, томат, баклажан и любые бахчевые культуры. Поливать их нужно время от времени, когда почва сильно пересыхает, обильные поливы им не нужны, поливать грунт нужно умеренно, обычно в периоды, когда долгое время не выпадали естественные осадки.