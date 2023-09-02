Последниий бой он трудный самый... Как заканчивались самые известные военные конфликты

2 сентября в России отмечается как День окончания Второй мировой войны и День Победы на Японией. Но редко когда военные действия заканчиваются после того, как поставлена подпись под капитуляцией одной из воюющих сторон. История знает этому немало примеров...

Вооружённые конфликты прошлого века были кровопролитны и жестоки, но каждой войне рано или поздно приходит конец. Финальную точку ставили, как и сотни лет назад, дипломаты и высшие военные чины, но нередко бывало, что чернила

на мирном договоре давно успели высохнуть, а в реальном театре военных действий всё ещё рвались снаряды и свистели пули...

Русско-японская война

(Село Петропавловское, 30 августа 1905 года, русские партизаны против японских оккупантов)

Плакат времён русско-японской войны. rusneb.ru

Японцы захватили Сахалин за три недели, часть русской армии ещё некоторое время пыталась продолжать партизанскую борьбу. Дольше всех продержался отряд под командованием крымского татарина, штабс-капитана Ильяс-Девлета Даирского. 30 августа 1905 года в американском Портсмуте уже больше 20 дней идут переговоры. И в этот самый миг отряд Даирского вступает в бой с японскими войсками на самом юге Сахалина. Японцы теряют 40 человек, однако им удается окружить и разгромить русских партизан. Пленных добивают. Через пять дней в Портсмуте будет подписан мирный договор. Россия потеряет юг Сахалина на 40 лет. Если бы не героическое сопротивление партизан - могли бы потерять весь остров.

Первая мировая война

(Восточная Африка, 12-13 ноября 1918 года, немцы против англичан)

В начале XX века у Германии было четыре колонии в Африке. Три из них капитулировали сразу же, а вот в Германской Восточной Африке (нынешняя Танзания) дрались всю войну. Полковник Лётов-Форбек создал армию из туземцев под командованием небольшой группы немецких офицеров. Пять лет, не получая никаких подкреплений, он терроризировал англичан и португальцев, громя их отряды, то отходя в джунгли, то снова атакуя. Представьте: 12 ноября 1918 года кайзер Вильгельм отрекся и бежал из Германии, немцы уже подписали перемирие с Антантой, а крошечная армия Лётов-Форбека продолжает вести бои с англичанами и отбивает атаку на свой арьергард. 13 ноября происходит последняя стычка, комическая: в плен к немцам попадает британский вестовой, от него они узнают, что наступил мир.

Вторая мировая в Европе

(Шпицберген, 4 сентября 1945 года, немецкий метеоролог против норвежских охотников)

Все знают, что День Победы - 9 мая. Вот только война в Европе на этом не закончилась. Величайшая война в истории закончилась маленьким курьёзом. 4 сентября 1945 года группа норвежских охотников за тюленями высадилась на одном из островов архипелага Шпицберген. Там они с изумлением встретили немецких метеорологов, которые исправно продолжали отправлять в метрополию данные о погоде. Географ Вильгельм Деге не стал вступать в бой, а честно отдал пистолет и подписал капитуляцию.

Вторая мировая в Азии

(остров Тодо-Сима, 4 сентября 1945 года, советские моряки против японцев)

С Америкой Япония не воевала с 15 августа, а вот на советско-японском фронте бои продолжались вплоть до конца лета. Последними операциями советско-японской войны были десанты на Курильские острова. Они продолжались даже после того, как 2 сентября Япония подписала капитуляцию. Последней была высадка десантной группы на остров Малой Курильской гряды Тодо-Сима с минного заградителя "Океан". Десантники готовились к высадке под огнем противника, но японцы предпочли сдаться без одного выстрела.

Один забытый мир В 1904 году княжество Черногория решило поддержать Россию и объявило войну Японии. Во время заключения Портсмутского мира про Черногорию как-то забыли, потом грянула Первая мировая, а потом и сама Черногория почти на 80 лет исчезла с карты мира. О былом конфликте вспомнили лишь в 2006-м, когда Япония признала независимость Черногории и объявила о прекращении состояния войны. Кстати, первый матч сборная Черногории по футболу сыграла именно с японцами.

Гражданская война в Китае

(остров Цзиньмэнь, 25-27 октября 1949 года, войска Чан Кайши против войск Мао)

Войска Чан Кайши (националисты) после почти 20 лет войны против Мао (коммунисты) потерпели сокрушительное поражение и бежали на остров Тайвань. Войска Мао готовятся форсировать Тайваньский пролив и добить врага, но для начала надо захватить крошечный остров Цзиньмэнь. Десант Народно-освободительной армии Китая пытается внезапным ударом занять плацдарм, но его встречает готовый к бою гарнизон: перед этим патрульные случайно задели сигнальную мину, войска Чан Кайши были подняты по тревоге. Маоисты демонстрируют чудеса героизма, но исход сражения решают американские лёгкие танки М5 Stuart. С этого момента в Китае устанавливается паритет - на материке правят коммунисты, на острове Тайвань - чанкайшисты.

Корейская война

(река Самичон, 24-26 июля 1953 года, австралийцы против китайцев)

В июле 1953 года Корейская война зашла в тупик - было понятно, что ни КНДР, поддержанная Китаем и СССР, ни южнокорейцы с американцами и их союзниками не смогут победить. Переговоры к тому моменту шли уже давно, но весь вопрос был в том, как именно будет проходить демаркационная линия. И вот на некоторых участках фронта разгорелись бои за важные высоты. Не повезло 2-му батальону Королевского австралийского полка - их позиции на высотах 11 и 121 приглянулись 137-й дивизии китайских добровольцев. Два дня и две ночи китайцы обстреливали австралийцев из пушек, шли в атаку, но австралийцы так и не дрогнули. А потом настало 27 июля и в 10 часов наступило перемирие, австралийцы вылезли из своих бункеров и увидели перед собой несколько тысяч трупов врагов.

Вторая Индокитайская война

(Сайгон, 30 апреля 1975 года, американцы против вьетнамцев)

На начало марта 1975 года правительство Южного Вьетнама всё ещё контролировало большую часть территории своей страны. Всё рухнуло за два месяца. 29 апреля северяне подошли к столице - Сайгону (ныне Хошимину). В тот же день американцы начали экстренно эвакуировать своих граждан из Южного Вьетнама. Операция получила название "Порывистый ветер": вертолёты взлетали с крыши посольства и садились на авианосцы. Кадр вертолёта, который сбрасывают с палубы авианосца в море, чтобы уступить место следующему вертолёту, стал символом американского поражения. В 7.53 30 апреля последний вертолёт стартовал из Сайгона, а в 11.30 северо-вьетнамский танк протаранил ворота президентского дворца.

Афганская война

(перевал Саланг, 7 февраля 1989 года, советские десантники против моджахедов)

Кадр из фильма "Братство". rusneb.ru

Февраль 1989 года, советские войска выводятся из Афганистана. С моджахедами есть договоренность о перемирии, но оно соблюдается не всеми полевыми командирами. За 8 дней до окончательного вывода войск батальон 345-го гвардейского парашютно-десантного полка движется на БМП по горной дороге в районе перевала Саланг. Из селения кто-то выпускает по колонне очередь, одна из пуль попадает в шею рядовому Игорю Ляховичу по прозвищу Сапёр. Десантники пытаются доставить раненого в медсанбат, но не успевают. Артём Боровик сделает знаменитую фотографию: БМП, солдаты, завернутое в белое одеяло тело. Игорь Ляхович станет последним советским солдатом, погибшим в той войне, а этот случайный обстрел - последним боем войны.