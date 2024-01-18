Из мещанского мрака Александр Гордон вернётся в родную стихию "Закрытого показа"

Даже с трудные времена Константин Эрнст не изменяет себе! Руководимый им Первый канал продолжает гнуть свою линию и развивать линейку эстетских проектов - вместе с повторами "Матадора" и умных вечерних бесед в формате "Подкаст. Лаб" в телеэфире появится и резонансное шоу "Закрытый показ".

Вызывающий у некоторых зрителей сонливость проект много лет назад создавал фактически отсутствующий в нынешней реальности жанр - дискуссию на тему кинематографа и культурологии.

Студия, в которой блистал Александр Гордон (очевидно мучающийся в рамках ток-шоу "Мужское / Женское"), была разделена на две части - тех, кому премьерный фильм нравился и тех, кто его критиковал. Всё это, как правило, в присутствии постановщика картины. В открытом споре кинокритики, режиссёры, артисты, философы и неравнодушные к кино люди спорили и аргументировали. Это было настоящей отдушиной для интеллектуала Гордона и мыслящих зрителей.

Александр Гордон. Пресс-служба Первого канала.

В гости к ведущему приходили и маститые иностранцы (Кшиштоф Занусси, Йос Стеллинг, Михаэль Хайнеке), и лучшие отечественные режиссёры (Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Андрей Смирнов).

И вот 20 января культовая программа возвращается! Какие перемены ждут ценителей кинематографа и поклонников шоу, рассказал сам Гордон. "У нас новая яркая студия, декорации выстроены таким образом, что теперь на диванах могут разместиться по четыре человека, защищающих кинокартину, и по четыре, - которые, условно, выступают против неё. Из нового ещё - постаревший ведущий. А так всё на своих местах - живые споры, ирония и любовь к кино", - интригует Александр Гарриевич, который в последнее время по уши погрузился в мещанские проблемы неустроенных российских семей.

"Закрытый показ". Пресс-служба Первого канала.

Последний раз передачу выпускали в эфир в октябре 2021-го. Гости студии тогда обсудили документальный фильм "Кто тебя победил никто" к юбилею Аллы Демидовой. Свой проект Любовь Аркус создавала шесть лет, в разных обстоятельствах встречаясь с героиней. В ноябре темой для дискуссии стала кинокартина "Генералы песчаных карьеров", но продолжения не последовало.

"Закрытый показ" - одна из старейших передач Первого канала. Премьера состоялась ещё в 2005 году, и первыми ведущими были Варвара Владимирова и Екатерина Мцитуридзе. С 2007-го в ней стал верховодить Гордон. Ток-шоу транслировалось по ночам сразу после телепремьеры фильма - как правило, артхаусного.

Возвращение в эфир дискуссионной программы почему-то приняли в штыки либерально настроенные критики. "Отказался сниматься в этой программе и знаю минимум пять коллег, которые поступили точно также", - гордо написал в своём телеграм-канале Тимур Алиев, постоянный автор Forbes.ru и "Кинопоиска". - Очень интересно, кто будет в эфире кинокритиком и, конечно, какого рода фильмы

там будут показывать".