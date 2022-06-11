Садовая самозванка
Невероятно, но факт: то, что растёт у вас на даче и продаётся на рынке под видом клубники, на самом деле ею по большей части не является! С точки зрения ботаники вы имеете дело с садовой земляникой, представляющей собой гибрид двух родительских сортов — земляники виргинской и чилийской. Вот эту межконтинентальную помесь мы и называем клубникой. Надо признаться, садовая «дочка» получилась на славу! В её крупных, сладких и сочных ягодах содержится масса полезных веществ…
Натуральная аптека
Клубника чрезвычайно богата витамином С и уступает по этому показателю разве что чёрной смородине. В ней много фолиевой кислоты, есть салициловая и яблочная кислоты, каротин, марганец, железо, йод.
Она, конечно, вкусная штука, однако с ней нужно держать ухо востро. Эта ягода — сильный аллерген, и употреблять её без меры, особенно маленьким детям, не следует. Впрочем, сей недостаток клубники пустяк в сравнении с её достоинствами. Она обладает противовоспалительным и антимикробным действием. Примочки и компрессы из неё — признанное народное средство при лечении диатеза, экземы, кожной сыпи, мелких ранок и царапин. Эта ягодка устраняет неприятный запах изо рта, лечит воспаление дыхательных путей.
Клубника укрепляет иммунную систему, она полезна при упадке сил. Её используют как профилактическое средство при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она укрепляет стенки сосудов, помогает при малокровии, снижает уровень сахара в крови. Помогает при болях в суставах, поскольку нормализует обмен веществ.
Клубника обладает мочегонным действием, полезна людям, страдающим заболеваниями почек и желчекаменной болезнью. При заболеваниях почек хороша не только ягода, но и отвар из корней клубники. Клубника благотворно действует на печень, её рекомендуют при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки. Отвар из листьев клубники нормализует давление, избавляет от бессонницы. А ещё эта чудо-ягода содержит антиоксидант — вещество, защищающее от онкологических заболеваний.
Не варите, а замораживайте!
Специалисты считают замораживание лучшим способом консервирования клубники. Из-за термической обработки разрушается до 90% аскорбиновой и фолиевой кислоты, а содержание не слишком полезного для здоровья сахара повышается в несколько раз — но если его не добавлять, варенье пропадёт. При быстрой заморозке витамины, фруктовые кислоты и минеральные вещества прекрасно сохраняются, и никакой дополнительной сладости! Замороженная клубника ничуть не уступает свежей. Правда, хранить её нужно в морозилке, а вот оттаивать и замораживать вновь нельзя.
В зависимости от качества ягод клубнику замораживают тремя разными способами. Средней величины твёрдую ягоду замораживают целиком, так, как она есть. Перед закладкой клубнику промывают и выложив на полотенце, дают ей просохнуть. Но не отрывайте плодоножки — с ними клубника сохранется лучше. Мелкую, но целую клубнику можно пересыпать сахаром. А мягкие ягоды резоннее хранить в виде клубничного пюре. В этом случае клубнику перетирают с сахаром (на 1 кг ягод требуется ¾ стакана сахара).
Клубничный маскарад
Как известно, косметические средства, созданные самой природой, дадут фору любым дорогущим кремам и лосьонам. Например, клубничные маски питают кожу, делают ее свежей и бархатистой, оказывают очищающее, антисептическое, вяжущее действие. Они весьма полезны не только для сухой и нормальной, но и для жирной кожи лица, поскольку подсушивают её и сужают поры, эффективно борются против угревой сыпи. Размятую клубнику можно наложить на лицо и так. Однако если предварительно смешать её с творогом, сметаной, молоком, мёдом или соком лимона, эффект превзойдет все ваши ожидания.