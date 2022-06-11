На дачах появилась краснобокая ягодка, которая замечательна тем, что несмотря на свою изысканность, не знает социальных границ- она доступна всем. Её едят и простые труженики, и аристократы. Первые с удовольствием уплетают её прямо с грядки, вторые заказывают клубнику к шампанскому.

Садовая самозванка

Невероятно, но факт: то, что растёт у вас на даче и продаётся на рынке под видом клубники, на самом деле ею по большей части не является! С точки зрения ботаники вы имеете дело с садовой земляникой, представляющей собой гибрид двух родительских сортов — земляники виргинской и чилийской. Вот эту межконтинентальную помесь мы и называем клубникой. Надо признаться, садовая «дочка» получилась на славу! В её крупных, сладких и сочных ягодах содержится масса полезных веществ…

Натуральная аптека

Клубника чрезвычайно богата витамином С и уступает по этому показателю разве что чёрной смородине. В ней много фолиевой кислоты, есть салициловая и яблочная кислоты, каротин, марганец, железо, йод.

Она, конечно, вкусная штука, однако с ней нужно держать ухо востро. Эта ягода — сильный аллерген, и употреблять её без меры, особенно маленьким детям, не следует. Впрочем, сей недостаток клубники пустяк в сравнении с её достоинствами. Она обладает противовоспалительным и антимикробным действием. Примочки и компрессы из неё — признанное народное средство при лечении диатеза, экземы, кожной сыпи, мелких ранок и царапин. Эта ягодка устраняет неприятный запах изо рта, лечит воспаление дыхательных путей.

Клубника укрепляет иммунную систему, она полезна при упадке сил. Её используют как профилактическое средство при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она укрепляет стенки сосудов, помогает при малокровии, снижает уровень сахара в крови. Помогает при болях в суставах, поскольку нормализует обмен веществ.

Клубника обладает мочегонным действием, полезна людям, страдающим заболеваниями почек и желчекаменной болезнью. При заболеваниях почек хороша не только ягода, но и отвар из корней клубники. Клубника благотворно действует на печень, её рекомендуют при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки. Отвар из листьев клубники нормализует давление, избавляет от бессонницы. А ещё эта чудо-ягода содержит антиоксидант — вещество, защищающее от онкологических заболеваний.

Клубника и другие ягоды , содержащие пектин , клетчатку и мелкие косточки , связывают углеводы в кишечнике , замедляя их всасывание и снижают уровень сахара в крови. freepik.com/serhii_bobyk

Не варите , а замораживайте!

Специалисты считают замораживание лучшим способом консервирования клубники. Из-за термической обработки разрушается до 90% аскорбиновой и фолиевой кислоты, а содержание не слишком полезного для здоровья сахара повышается в несколько раз — но если его не добавлять, варенье пропадёт. При быстрой заморозке витамины, фруктовые кислоты и минеральные вещества прекрасно сохраняются, и никакой дополнительной сладости! Замороженная клубника ничуть не уступает свежей. Правда, хранить её нужно в морозилке, а вот оттаивать и замораживать вновь нельзя.

В зависимости от качества ягод клубнику замораживают тремя разными способами. Средней величины твёрдую ягоду замораживают целиком, так, как она есть. Перед закладкой клубнику промывают и выложив на полотенце, дают ей просохнуть. Но не отрывайте плодоножки — с ними клубника сохранется лучше. Мелкую, но целую клубнику можно пересыпать сахаром. А мягкие ягоды резоннее хранить в виде клубничного пюре. В этом случае клубнику перетирают с сахаром (на 1 кг ягод требуется ¾ стакана сахара).