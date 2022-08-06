Настал долгожданный сезон овощей и фруктов. Домашние маринады — дело, конечно, хлопотное, но все потраченные усилия обычно окупаются отменным вкусом заготовки. Обычными солёными огурчиками уже никого не удивишь. Поэтому мы постарались подобрать для вас рецепты, которые отличаются своей изюминкой.

Салат с цукини и перцем

Требуется: 1 репчатая луковица, 1 сладкий (болгарский) перец, 1 помидор, 1−2 зубчика чеснока, 2 веточки укропа, цукини. Для маринада (2 л воды): 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. столового уксуса, ½ ст. растительного масла, 2 ст. л. соли.

Приготовление: луковицу очистить, цукини, сладкий перец и помидоры вымыть. Цукини нарезать кружочками, перец — кольцами или соломкой, помидоры — дольками, лук — кольцами. Банки тщательно вымыть, на дно уложить укроп. Зубчики чеснока крупно нарезать и также разложить по банкам.

Подготовленные овощи — цукини, перец, помидоры, лук — разложить по банкам с зеленью и чесноком. Для маринада соединить в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения. Осторожно залить приготовленным маринадом овощи в банках. Банки накрыть крышками и стерилизовать 25 мин. Затем осторожно вынуть и закатать. Перевернуть на сложенное вчетверо полотенце. Остывший салат в банках убрать в холодильник или погреб. Хранить можно в течение года.

Совет Салат получится особенно вкусным, если вместо репчатого использовать красный лук.

Маринованные баклажаны

Требуется: 1 кг баклажанов, 1 головка чеснока, 50 мл уксуса, растительное масло по вкусу, 50 г сахара, 20 листочков мяты, 2 стручка перца чили, 1 ст. л. семян горчицы, соль.

Приготовление: баклажаны вымыть и нарезать полосками, посолить и оставить на 15 мин. Затем плоды промыть и слегка отжать. Баклажаны обжарить на масле или сбрызнуть маслом и запечь в духовке. В кастрюле довести до кипения 200 мл воды, влить уксус, 100 мл масла, добавить сахар и горчицу. Можно добавить немного соли.

В банки уложить баклажаны, зубчики чеснока, нарезанный перец чили, мяту и укроп. Залить маринадом, прикрыть крышками и стерилизовать 20 мин. Банки закатать и перевернуть на сложенное вчетверо полотенце. Дать полностью остыть и убрать в холодильник для хранения.

Совет Состав зелени можно варьировать по желанию, Например, убрать мяту и добавить кинзу, петрушку или базилик. Если не любите острое, не используйте перец чили или возьми только один стручок.

Зелёные помидоры

Требуется: 2 кг зелёных помидоров, 1−2 лавровых листа, 5−10 г молотой корицы, 2 ст. л. соли.

Приготовление: помидоры вымыть, обсушить и нарезать дольками. Разложить их по стерилизованным банкам. 8 каждую банку влить кипяток (так, чтобы он полностью покрыл плоды) и оставить на 30 мин. Воду слить и довести до кипения. Повторить ещё 2 раза.

После третьей заливки воду необходимо снова довести до кипения, добавив соль, корицу и лавровый лист. Варить 5 мин. Готовым рассолом залить помидоры в банках и закатать. Перевернуть на сложенное вчетверо полотенце и дать полностью остыть.