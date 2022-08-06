8 августа
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Урожай.
Защита урожая: как избавиться от огородных вредителей без применения химии

Потянуло на солёненькое: маринуем на зиму цукини, баклажаны и зелёные помидоры

Настал долгожданный сезон овощей и фруктов. Домашние маринады — дело, конечно, хлопотное, но все потраченные усилия обычно окупаются отменным вкусом заготовки. Обычными солёными огурчиками уже никого не удивишь. Поэтому мы постарались подобрать для вас рецепты, которые отличаются своей изюминкой.

Маринованные овощи.
Маринованные овощи.
freepik.com/azerbaijan_stockers

Салат с цукини и перцем

Требуется: 1 репчатая луковица, 1 сладкий (болгарский) перец, 1 помидор, 1−2 зубчика чеснока, 2 веточки укропа, цукини. Для маринада (2 л воды): 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. столового уксуса, ½ ст. растительного масла, 2 ст. л. соли.

Приготовление: луковицу очистить, цукини, сладкий перец и помидоры вымыть. Цукини нарезать кружочками, перец — кольцами или соломкой, помидоры — дольками, лук — кольцами. Банки тщательно вымыть, на дно уложить укроп. Зубчики чеснока крупно нарезать и также разложить по банкам.

Подготовленные овощи — цукини, перец, помидоры, лук — разложить по банкам с зеленью и чесноком. Для маринада соединить в кастрюле все ингредиенты и довести до кипения. Осторожно залить приготовленным маринадом овощи в банках. Банки накрыть крышками и стерилизовать 25 мин. Затем осторожно вынуть и закатать. Перевернуть на сложенное вчетверо полотенце. Остывший салат в банках убрать в холодильник или погреб. Хранить можно в течение года.

Совет

Салат получится особенно вкусным, если вместо репчатого использовать красный лук.

Маринованные баклажаны

Требуется: 1 кг баклажанов, 1 головка чеснока, 50 мл уксуса, растительное масло по вкусу, 50 г сахара, 20 листочков мяты, 2 стручка перца чили, 1 ст. л. семян горчицы, соль.

Приготовление: баклажаны вымыть и нарезать полосками, посолить и оставить на 15 мин. Затем плоды промыть и слегка отжать. Баклажаны обжарить на масле или сбрызнуть маслом и запечь в духовке. В кастрюле довести до кипения 200 мл воды, влить уксус, 100 мл масла, добавить сахар и горчицу. Можно добавить немного соли.

В банки уложить баклажаны, зубчики чеснока, нарезанный перец чили, мяту и укроп. Залить маринадом, прикрыть крышками и стерилизовать 20 мин. Банки закатать и перевернуть на сложенное вчетверо полотенце. Дать полностью остыть и убрать в холодильник для хранения.

Совет

Состав зелени можно варьировать по желанию, Например, убрать мяту и добавить кинзу, петрушку или базилик. Если не любите острое, не используйте перец чили или возьми только один стручок.

Зелёные помидоры

Требуется: 2 кг зелёных помидоров, 1−2 лавровых листа, 5−10 г молотой корицы, 2 ст. л. соли.

Приготовление: помидоры вымыть, обсушить и нарезать дольками. Разложить их по стерилизованным банкам. 8 каждую банку влить кипяток (так, чтобы он полностью покрыл плоды) и оставить на 30 мин. Воду слить и довести до кипения. Повторить ещё 2 раза.

После третьей заливки воду необходимо снова довести до кипения, добавив соль, корицу и лавровый лист. Варить 5 мин. Готовым рассолом залить помидоры в банках и закатать. Перевернуть на сложенное вчетверо полотенце и дать полностью остыть.

© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость