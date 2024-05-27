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7 правил нанесения теней, о которых вы и не догадывались

Они помогут сделать макияж глаз идеальным.

Тени.
Тени.
freepik.com/halayalex

1. Придавайте объём теням с шиммером. Если вы сделали макияж с помощью матовых теней, но вам кажется, что чего-то не хватает, добавьте на подвижное веко немного косметики с шиммером. Сияние моментально придаст глазам объём, не изменив стиль и гамму. Помните: тени с шиммером лучше распределять пальцами.

2. Наносите на праймер. Не стоит накладывать тени на чистую кожу или поверх крема и сыворотки: в этом случае через пару часов тени могут "поплыть" или скататься. Специальный праймер не только защитит веки от негативного воздействия косметики, но и даст нужное сцепление кожи и теней.

3. Подсвечивайте брови. Наносите под брови чуть блестящие бежевые или почти белые тени - такой приём позволит визуально приподнять брови, сделать их более изящными, а глаза - распахнутыми.

Тени.
Тени.
freepik.com/halayalex

4. Выбирайте по типу кожи. Сухие тени подходят для обладательниц жирной кожи: они отлично впитывают кожное сало. При этом лучше выбирать косметику, в составе которой есть минеральные компоненты. Такие тени не будут забиваться в складки век. Если же у вас сухая кожа, используйте кремовые или жидкие тени.

5. С сухими тенями используйте воду. Такой способ нанесения называется влажным. Он сделает цвет теней более насыщенным, и макияж будет держаться дольше. Смочите аппликатор в воде, отожмите и наложите тени. Лучше всего так наносить запечённые тени: они не будут забиваться в складки.

6. Удаляйте лишнее ватной палочкой. Но ни в коем случае не смачивайте её слюной. Слюна -это не вода, она высохнет и не даст вам нормально нанести тени. Лучше всего корректировать недочёты ватной палочкой с каплей тонального крема.

7. Не машите кистью при растушёвке. Многие считают, что тени осыпаются, только если они некачественные. Нет! Неправильное нанесение тоже играет роль. Не машите кистью, когда растушёвываете косметику, старайтесь почти не отрывать кисть от век.

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