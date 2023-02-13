«В России — три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас — Фёдор Иванович Шаляпин» — эти слова критика Юрия Беляева — не преувеличение. Имя легендарного певца известно даже тем, кто ни разу в жизни не был в опере. Тех почестей и восторгов, которые выпали на долю гениального певца, не имел никто. Перед Шаляпиным склонялись все, и его имя горело яркой звездой на русской оперной сцене. 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения великого артиста. К этой дате приурочена премьера на канале «Россия 1» многосерийного фильма «Шаляпин». После показа в телеэфире сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре OKKO.

В советское время к Шаляпину отношение было сложное. Первый народный артист советской республики, но жил в Париже. Великий русский певец, но помогал эмигрантам. СССР не ругал, но и не возвращался, за что и был лишён звания.

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Новый масштабный проект от создателей кинохитов «Грозный», «София» и «Годунов» посвящён драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. Противоречивое, грозовое время, эпоха, вместившая в себя непримиримый раскол, предчувствие гражданской войны и небывалый взлёт русского искусства, покорившего весь мир, — вот центральные темы нового многосерийного фильма «Шаляпин».

Личная драма гения сцены

Это история о том, как сила характера и мощь таланта могут вознести человека к звездам и дать возможность просиять на весь мир. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин одним своим именем вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. Фёдор Шаляпин завоевал любовь миллионов, но смог ли сам обрести личное счастье?

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Об уникальном самородке русской земли, помимо его профессиональной деятельности, известно немного. Это и побудило кинематографистов отразить в сериале не только историю успеха мальчика из крестьянской семьи, но и силу его характера, а также показать подробности личной жизни артиста.

Горбатов принял вызов

Кастинг на главную роль был долгим и сложным. Найти исполнителя было очень непросто. А когда наконец был утверждён Александр Горбатов, то пришлось ждать несколько месяцев, так как актёр был занят на другом проекте. Но вся команда утверждает: ожидание того стоило.

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Для съёмок фильма Горбатову пришлось немного осветлить волосы, чтобы добиться большего сходства с оперным певцом, и серьёзно заниматься вокалом. «Была проделана большая работа, — рассказывает артист. — Много всего я переслушал — и в исполнении самого Шаляпина, и в исполнении других прославленных басов из прошлого. На мой взгляд, масштаб личности Шаляпина в первую очередь в том, что он не боялся бросать всему миру вызов. Он был смелым, честным и свободным. И для меня эта роль — вызов, крутая вершина, которую нужно взять».

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В кадре сам Александр петь не будет — вокальные партии Шаляпина исполняет знаменитый оперный певец Ильдар Абдразаков (певец, кстати, сам играл баса в эпизоде сериала «Карамора»).

Очевидно, нас ждёт масштабная историческая драма с богатым списком звёзд в титрах и знакомых по учебникам истории героев на экране. За десятки лет жизни Фёдора Ивановича, показанных в сериале, он всегда был в эпицентре внимания.

Исай Дворищин ( Федор Лавров). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Иола Торнаги ( Мария Смольникова). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Константин Коровин ( Александр Яценко). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Мамонт Дальский ( Ян Цапник). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Мария Петцольд ( Юлия Снигирь). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Татьяна Любатович ( Ирина Пегова). Пресс-служба телеканала «Россия 1». Татьяна Репина ( Катерина Шпица). Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Серебряный век во всей красе

Конец XIX и начало XX века — удивительное по красоте и изяществу время, и, чтобы передать его на экране, необходимо было тщательно проработать изобразительную концепцию всего проекта, найти правильное цветовое решение, подобрать соответствующие интерьеры.

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Для реконструкции этого особенного периода русской истории был приглашён заслуженный художник РФ, член Союза художников и Союза кинематографистов Александр Загоскин (продюсеры сериала были вдохновлены его работой в картине «Серебряные коньки»).

Натурные съёмки картины проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода. Улицы современных мегаполисов на время окунулись в прошлое, превратившись в променады рубежа веков.

Могучая сила духа

Режиссёром сериала о судьбе великого певца стал Егор Анашкин, известный по сериалам «Кровавая барыня» и «Зулейха открывает глаза».

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Для меня как для режиссёра большая удача снимать проект подобного масштаба. Несмотря на то что „Шаляпин“ — это историческое кино, но темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени, — говорит режиссёр. — Если ты — известный человек, то обречён быть у всех на виду, за тобой пристально следят, и порой твоя репутация зависит не от тебя. В Шаляпине была могучая сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своём пути — он вставал и шёл дальше. В этом и заключается масштабность его личности, про это рассказывает, по большому счёту, наше кино. Никогда нельзя сдаваться!»

Актуальное кино о прошлом и настоящем

Сериал «Шаляпин». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Хотя события, происходящие в «Шаляпине», — дела столетней давности, уже сейчас можно сказать, что сериал получится очень актуальным. «С одной стороны, мы снимаем историю успеха оперного певца, ставшего звездой мирового уровня, — говорит режиссёр фильма Егор Анашкин, — а с другой — это история человека, который не всегда хочет принимать важные решения. Но невозможно усидеть на двух стульях. Быть и за бедных, и за богатых, и за царя, и за народ. Жить с одной женой в Москве, а с другой — в Петербурге. Надо что-то и кого-то выбирать».