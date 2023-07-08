Проводим День семьи, любви и верности за кинопросмотром: трогательные фильмы о семейных отношениях

8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Отметить этот день можно как со своей второй половинкой в романтической обстановке, так и в семейном кругу. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил для вас подборку фильмов, которые подойдут для совместного просмотра в добрый праздник.

"Далёкие близкие"

Фильм "Далёкие близкие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Добрый и душевный фильма Ивана Соснина показывает, как оживить взаимоотношения между отцом и взрослым сыном, и стать друг другу ближе. Миша дарит отцу Борису старенький смартфон, чтобы тот наконец зарегистрировался в соцсетях. Борис случайно добавляет в друзья незнакомую женщину Надежду и начинает с ней общаться. Дело близится к очной встрече, и он просит сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие, чтобы навестить Надежду. За время совместной поездки через всю Россию отец и сын поговорят о наболевшем и откроются друг для друга с новых сторон.

"Родители строгого режима"

Фильм "Родители строгого режима". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Заняться воспитанием своего ребёнка никогда не поздно, даже если ему уже 38 лет. Именно этому решают посвятить пару забавных вечеров герои Алисы Фрейндлих и Александра Адабашьяна из доброй комедии "Родители строгого режима". Их экранного сына играет Евгений Ткачук. Его персонаж ведёт себя отвратительно: он мэр-взяточник, к тому же хам. И его родители не придумывают ничего лучше, чем просто запереть его дома, пока он всё не осознает. Но пока их домашний мэр взаперти, его ищет полиция...

"Карп отмороженный"

Фильм "Карп отмороженный". kinopoisk.ru.

Ещё один трогательный фильм о родительской любви и о поездке в родной дом, которая помогает столичному коучу (Евгений Миронов) по-другому взглянуть на свою жизнь. Блестящие роли в комедии сыграли популярные актрисы Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Бизнес-коуч Олег узнает о болезни мамы и едет в деревню, где он родился. Тут герой погружается в свое детство и вспоминает, что его жизнь не всегда была погоней за успехом. За разговорами с мамой Олег поймёт, как ценны моменты возвращения в детство, и как сильна энергия материнской

заботы.

"Я буду жить"

Фильм "Я буду жить". kinopoisk.ru.

Нередко старшие родственники ощущают нехватку внимания со стороны семьи. Героиня Евгении Дмитриевой из этого фильма оригинально решает проблему отношений, съеденных рутиной. Жизнь Аллы всегда была посвящена мужу, детям и ученикам. Все настолько привыкли к тому, что Алла всегда будет рядом, что женщине начинает казаться, будто ее совсем не ценят, и тогда она решает изменить свою жизнь. Алла сообщает семье и неизлечимой болезни, но после пары дней сочувствия ее близкие начинают: задумываются о возможном наследстве. Прекратить циничную битву родственников Алла может только радикальным

способом.

"Мой пёс Руни"

Фильм ""Мой п`ёс Руни". kinopoisk.ru.

Добрая комедия из Южной Кореи о том, как важна дружба между людьми и домашними любимцами. Смотреть фильм можно всей семьей, и заодно рассказать детям о доброте и ответственности перед братьями нашими меньшими. Мин-су обожает свою собаку, золотистого ретривера Руни, но у Мин-су есть девушка Сон-гён, которая страдает аллергией на собак. Сон-гён пьёт таблетки, но принимать их всю жизнь она не сможет, и парень оказывается перед дилеммой. Он решает найти ретриверу новый дом, который должен оказаться идеальным. Поиск оборачивается настоящим приключением.

"Мира"

Фильм "Мира". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Космическая фантастика может вызвать не меньший эмоциональный накал, чем классическая драма, и фильму режиссёра Дмитрия Киселева это удаётся. "Мира" - история про отношения отца и дочки на фоне мировой катастрофы. В недалёком будущем 15-летняя Лера Арабова живёт с мамой, отчимом и младшим братом, а с отцом, космонавтом Валерием Арабовым, она не виделась уже много лет. Папа девочки работает на орбитальной станции, но из-за невозможности личных встреч общаться им приходится редко и только по сигнальной связи. Однажды на Дальний Восток проливается мощный метеоритный дождь, и Лера оказывается тем человеком, который может спасти близких. Но для этого ей нужна помощь отца из космоса.