Пять самых распространённых заблуждений о МРТ-обследовании

Магнитно-резонансная томография (MPT) - уже много лет является золотым стандартом для постановки множества диагнозов. И не меньшее количество времени это популярное обследование обрастало сонмом мифов и заблуждений. Страшно, опасно, подходит не всем (а вдруг я как раз такой "не все"?) - многие люди до сих пор боятся МРПТ, как огня. Разбираем самые распространённые заблуждения о популярном обследовании.

Миф №1. МРТ вызывает онкологию

Магнитно-резонансная томография, на самом деле, один из самых безопасных методов диагностики. МРТ не сопровождается ионизирующим излучением, как, скажем, рентген и компьютерная томография. По сути, аппарат МРТ - это гигантский магнит, создающий постоянное магнитное поле. Чтобы сделать снимки, на пациента накладывается катушка, которая даёт радиочастотные импульсы, за счёт которых протоны водорода отклоняются в определённых направлениях, в различных органах по-разному. Вот почему, если нет индивидуальных противопоказаний, МРТ можно проходить несколько раз в год без страха нанести вред здоровью.



К слову, об облучении. При рентгене человек действительно получает ионизирующее облучение, которое может запустить в клетках организма патологические процессы. Но опасным считается лишь облучение в 1 мЗв в год в то время, как, скажем, при рентгене грудной клетки мы получаем облучение всего в 0,1 мЗв. Опасность в таком случае будут представлять лишь 10 сделанных в год рентгенов.

Миф №2. Нужно разом сделать МРТ всего организма и точно узнать всё про своё здоровье

Очень часто для того, чтобы поставить максимально точный диагноз, одного только МРТ бывает мало. Иначе не существовало бы иных скрининговых программ. Плюс стоит помнить, что иногда магнитно-резонансное обследование может показывать ложный результат. В том числе "находить" онкологию, которой нет. И чтобы не пугаться раньше времени, назначение обследований лучше доверить врачу.

МРТ . freepik.com/Freepik

Миф №3. С брекетами и зубными имплантами нельзя делать МРТ

А вот это уже не миф. Вспомним, ведь МРТ - это, по сути, огромный магнит. И да, ему под силу "выдернуть" металлический зубной имплант или повредить брекеты. Если у вас стоят импланты или протезы, об этом обязательно нужно сообщить врачу. В такой ситуации МРТ могут заменить на рентген или компьютерную томографию.

Миф №4. МРТ с контрастом вредно

Зачастую для оценки новообразований, исследования головного мозга, органов брюшной полости, предстательной железы, матки, яичников, суставов при воспалительных заболеваниях действительно назначается МРТ с контрастом. Это исследование помогает получить более достоверную картинку на мониторах. Назначить контраст могут и при подозрении на рассеянный склероз, для исключения изменений в спинном мозге и прочее.



Инъекционно в организм вводится определённый препарат, в состав которого входит гадолиний. Вещество считается безопасным и лишь в редких случаях может вызывать аллергию. Ну и относительным противопоказанием для проведения МРТ с контрастом считается тяжёлая почечная недостаточность. Здесь решение в каждом отдельном случае тоже должен принимать врач.

Миф №5. Чем дороже обследование, тем оно качественнее

Это не так. Цена обследования может зависеть от качества получаемого изображения и мощности аппарата. Но если для назначенного обследования достаточно томографа в 1,5 Тл, есть ли смысл переплачивать за более мощный

аппарат? Обговорите этот вопрос с лечащим врачом.