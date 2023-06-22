Рецептик на выходные: готовим суфле из вишни и овсяное печенье с шоколадом

Ура! На прилавках магазинов появилась свежая ягода, которая у нас появится ещё не скоро. Наконец-то можно сделать десерты без использования замороженных полуфабрикатов годичной давности.

Суфле из вишни

Требуется на 4 персоны: 200 г вишни, 130 г сливочного масла, 100 г ванильных сухарей, 4 яйца, 1 пакетик ванильного сахара, 150 г сахарной пудры, 2 ст. л. панировочных сухарей, готовые взбитые сливки для украшения.

Как приготовить? Вишню переберите, тщательно промойте, обсушите, удалите косточки. Отложите несколько ягод для украшения. 100 г размягченного масла взбейте в пену. Желтки аккуратно отделите от белков, белки поставьте в холодильник. Желтки разотрите с сахарной пудрой до получения однородной массы, добавьте к маслу и ещё раз взбейте. Ванильные сухари разломайте на кусочки. Поместите их в блендер и измельчите до образования мелкой крошки. В сливочную массу положите измельчённые сухари, ванильный сахар, перемешайте. Охлаждённые белки взбейте в крепкую пену. Затем добавьте их в получившуюся массу и ещё раз быстро перемешайте.

Духовку нагрейте до 180 °С. Форму смажьте оставшимся маслом, слегка присыпьте панировочными сухарями. Подготовленные ягоды равномерно разложите по дну формы, аккуратно залейте сливочной смесью и выпекайте в течение 45 минут. Затем огонь выключите и оставьте форму с готовым суфле в духовке ещё на 15 минут до охлаждения. При подаче на стол готовое блюдо украсьте взбитыми сливками и ягодами вишни. Кстати, такое суфле можно готовить с любыми сезонными ягодами: клубникой, черешней, черникой.

Мягкое овсяное печенье с шоколадом

Печенье. freepik.com/Freepik

Требуется на 35-40 штук: 275 г пшеничной муки, 1/2 ч. л. пищевой соды, 1/2 ч. л. соли, 300 г сливочного масла, 350 г коричневого сахара, 125 г белого сахара, 4 яйца, 2 ч. л. ванильного сахара, 400 г овсяных хлопьев, 200 г горького или молочного шоколада.

Как приготовить? Муку просейте с солью и содой. Овсяные хлопья слегка порубите в блендере. Шоколад мелко порубите. Сливочное масло комнатной температуры взбейте до кремообразного состояния с тремя видами сахара. Сахар полностью не растворится - это нормально. По одному добавьте яйца, тщательно взбивая после каждого. Всыпьте муку и овсяные хлопья, замесите тесто. Добавьте шоколад и перемешайте. Дайте ему постоять минут 15, чтобы овсяные хлопья набрали влаги и тесто стало более густым.

По желанию можно задействовать орехи, изюм или ваши любимые цукаты, не меняя пропорций ингредиентов для теста.

Сформируйте из теста шарики размером с крупный мандарин и выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °С духовке до золотистого цвета, 13-15 минут. Серединка печенья будет очень мягкой.