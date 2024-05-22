Розарий вашей мечты: как сделать, чтобы ваш цветник был как на картинке в модном журнале

Классический розарий - мечта многих садоводов, однако даже самые опытные любители цветов далеко не всегда находят смелость для того, чтобы обустроить на своём участке уголок шикарных цветов. Ведь розы считаются одной из самых капризных декоративных культур. Но мало кому удавалось, посадив одну розу, на этом остановиться.

Первые покупки обычно совершают довольно спонтанно, под влиянием эмоций, а высаживают розы в саду бессистемно, безо всякой идеи. Но с расширением коллекции неизбежно встаёт вопрос о создании розария. Итак, как подойти к этому процессу правильно?

Ищем место для королевы

Лучше всего розарий расположить у беседки, в палисаднике, у зоны отдыха. Сажать розовые кусты куда-нибудь на задворки или у туалета вряд ли стоит. Самое место им у окна спальни или гостиной. А вот у парадного входа устраивать розарий вряд ли стоит - варвары могут не пройти, просто наслаждаясь такой красотой...

Всё идёт по плану!

Розарий. freepik.com/freepik

Схема цветника обязательно нужна, независимо от того, профессионал вы или начинающий цветовод. Она может быть сделана простым карандашом на обычном тетрадном листке. Схема - это не пустая затея: когда приступите к работе, вы сами это поймёте. Разметьте на листочке места посадки и закрасьте их тем цветом, какого цвета растения планируете сажать. Сразу станет видно, удачное сочетание или нет.

Цвет решает всё

Определитесь с цветовой гаммой, от этого зависит и стиль цветника: будет он романтическим, где преобладают нежные цвета (розовый, кремовый, белый), или более ярким, активным, с преобладанием красных, жёлтых, сиреневых цветов. Возможно, вы любители экстравагантных сочетаний, тогда поэкспериментируйте с контрастными цветами: белым, красным, фиолетовым. Розы ярких, весёлых цветов чередуйте с белыми и розовыми, чтобы картина не вышла слишком аляповатой. Очень важно растения в розарии размещать так, чтобы к ним можно было подойти, - обустройте технологические тропинки.

Три стиля - три мнения

Розарий. freepik.com/freepik

Розарий может быть решён в разных стилях.

1. Пейзажный. Если участок небольшой, лучше предпочесть пейзажную планировку, она создаёт впечатление, что розы растут сами по себе, есть в этом некий налёт небрежности. Главное, чтобы эффект не получился обратным: небрежность не превратилась в запущенность.



2. Регулярный. Если участок представительский, то и розарий должен быть идеально ухоженным. Розы можно высадить в клумбы геометрической формы, так называемые модули. Это

могут быть треугольники, квадраты. На заднем плане такого розария можно расположить хвойные (туи, пихты). Иметь розарий в регулярном стиле очень ответственно, если выпадет даже пара роз, вид будет испорчен.



3. Смешанный. В условиях средней полосы рекомендуется смешанный розарий, это оправданно. Судите сами: розы у нас цветут недолго, не так устойчивы к заболеваниям, после зимы выходят не всегда декоративными. Поэтому розарий в чистом виде не будет так хорош. Если они растут в компании с другими растениями, то все эти недостатки скрыты. Более того, другие растения не только подчеркнут красоту роз, но и сослужат хорошую службу.



Чтобы корни розы не страдали от летней жары, посадите вокруг многолетние почвопокровники. Они разрастаются вокруг и удерживают влагу в почве, защищают корни, служат как мульча. В этой роли могут выступить алиссум, овсянка, обриета, очиток, карпатский колокольчик, гвоздика-травянка. К тому же это просто красиво!

Иметь розарий на участке - дело престижа. Только вот часто он получается не таким, как на картинке в модном журнале. Поэтому наш совет: не гонитесь за идеальным цветником, создавайте свои розарий, который нравится именно вам, а не подруге, соседу по даче или даже английскому садовнику. Вот тогда он будет неповторим.

Как найти подход к розе

Розарий. freepik.com/freepik

Обрезка. Весной розовые кусты открываем постепенно. Начинаем, когда земля прогреется на 10-15 см, температура стабилизируется. У всех растений удалите вымерзшую часть до самой живой почки. Однолетние кусты обрезайте умеренно. У кустов старше трёх лет обрежьте все сухие и слаборазвитые ветки. Затем подстригите боковые и центральные побеги, растущие в середину. Обрезка розам необходима, она стимулирует сильный рост.



Подкормка. После обрезки обязательно опрыскивайте кусты 1%-ным раствором медного купороса, но аккуратно, чтобы розы не получили ожоги. Важно, чтобы розы в период активного роста и бутонизации (это в первой половине лета) получали все необходимые им вещества. Поэтому чередуйте внесение минеральных и органических удобрений. Первые убивают микрофлору почвы, а вторые обновляют её.



Защита от вредителей. Ни в коем случае не забывайте опрыскивать розовые кусты от вредителей (чаще всего нападает тля), используйте любой инсектицид. А против грибковых заболеваний (мучнистая роса, ржавчина, чёрная пятнистость) обрабатывайте 1 раз в 2 недели ""Фундазолом" (10-20 г на 10 л воды).

Размножение. Лучше всего черенковать розы в июне-июле. Черенок вырезайте с тремя почками из середины ветки. Срез делайте косо под нижней почкой, а над верхней - ровно. Два нижних листочка обломайте, а верхние укоротите наполовину. Чтобы черенки быстро укоренились, опудрите их любым стимулятором роста. Высаживайте в затенённом месте во влажную почву и накройте банкой.Главное в это время не забывать поливать молодые растения. На следующий год ихможно сажать в цветник.

Зимовка. Обычно в конце лета роза норовит зацвести повторно, но из-за этого растение не успевает закалиться и подготовиться к зиме, а значит, её зимостойкость снижается. Вот почему растению не нужно давать цвести в конце сезона.

Для этого в середине августа прекращайте подкормки с преобладанием азотных удобрений, начинайте кормить розы фосфором и калием. Они помогают вызреть коре и выработать иммунитет к холоду. С наступлением самых первых морозов все кусты обрежьте: и не только отцветшие бутоны, но даже те, которые готовы зацвести. После этого оборвите все листья, сожгите, а куст обработайте "Фундазолом". Стебель замульчируйте торфом или перепревшими опилками, разложите лапник для задержания снега. Вот теперь роза к зимовке готова.