6 самых распространённых мифов о сердечно-сосудистых заболеваниях

Если посмотреть, какие заболевания чаще всего становятся причинами, из-за которых люди во всём мире теряют трудоспособность и погибают, то окажется, что самый уязвимый орган человека - сердце. А значит, он нуждается в постоянной заботе. Предупреждён - значит вооружён! Из этой статьи вы узнаете всю правду о самых распространённых мифах, касающихся сердечно-сосудистых заболеваний.

1. ЭКГ нормальная - проблем нет

Не все заболевания сердца можно увидеть, когда делают обычную ЭКГ. Так, не всегда на ней можно поймать аритмию. Кардиограмма не показывает особенности строения сердца, отклонения, возникающие при физической нагрузке. Поэтому, если есть жалобы, нужны другие обследования: суточная ЭКГ (суточное мониторирование, или холтер); УЗИ сердца (ЭхоКГ); ЭКГ под нагрузкой.

2. Сердцу нужны витамины

Масштабные исследования показали: дополнительный приём витаминов и поливитаминных комплексов не защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот правильное питание способно улучшить состояние сердца. Оптимальной считается диета, богатая овощами, фруктами, клетчаткой, полезными жирами, с ограничением сахара, соли.



Согласно рекомендациям кардиологов, в день нужно съедать не менее 500 г овощей и фруктов, не менее 100 г готовых цельнозерновых продуктов (крупы, цельнозерновой хлеб); не более 40 г орехов. 1 ст. ложку нерафинированных

масел; как минимум 1-2 раза в неделю есть жирную рыбу. Норму белка стоит получать с постным мясом, птицей, молочными продуктами пониженной жирности и бобовыми.

3. Проблемы исчезнут, если снизить вес

Это так, но отчасти. При ожирении увеличивается объём крови, повышается давление, вырастает нагрузка на сердце, поэтому нормализация веса уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проявление ряда симптомов, например фибрилляции предсердий. Но так происходит только при плавном похудении, когда сохраняются мышцы. При стремительном снижении веса уходят и мышцы, среди которых и сердечная. И сердце ослабевает.

Здоровье сердца. freepik.com/freepik

4. Боль в груди - это сердечный приступ

Есть множество болезней, которые проявляют себя болью в груди: гастрит, межрёберная невралгия (когда боль идёт вдоль ребра), остеохондроз (защемление нервных корешков в позвоночнике) и другие. При сердечном приступе боли в груди может и не быть, она может отдавать в лопатку, челюсть, руку. А ещё беспокоят одышка, тошнота, потливость.

5. Когда диабет под контролем, бояться нечего

Риск развития ишемической болезни сердца у диабетиков в 2-4 раза выше, чем у остальных людей. У диабетиков нарушен метаболизм, что приводит к атеросклерозу коронарных сосудов и изменениям в сердечной мышце. И это необратимо. Есть даже такой диагноз - "диабетическая миокардиодистрофия". Поэтому даже при компенсированном диабете важно следить за состоянием сердца.

6. Спорт укрепляет сердце

Не всякий. Слишком интенсивные занятия могут спровоцировать развитие сердечных болезней, Кстати, понять, что нагрузка подобрана адекватно, можно по тому, пришли ли пульс и давление в норму через 10 минут после тренировки.