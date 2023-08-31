1 сентября в жизни Никиты Ефремова случится "Крутая перемена"

Теме ученичества посвящена новая премьера онлайн-кинотеатра START, который начнёт выходит 1 сентября. В комедийном сериале "Крутая перемена" герой Никиты Ефремова днём учит непростых подростков в школе, где его руководителем неожиданно становится бывшая возлюбленная, а вечером преподает русскую классику... заключенным.

По сюжету Андрей пошёл наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела - продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца (Игорь Черневич), а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына.

Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Чтобы наладить отношения, Андрей идёт на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию, Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днём он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером - заключённым. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

Прототипом главного героя стал реальный учитель литературы. Его дневниками о работе в колонии вдохновлялись авторы "Крутой перемены", и он же консультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении.

Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Вместе с Никитой Ефремовым ("Нулевой пациент") и Ольгой Медынич ("Вампиры средней полосы") в сериале появятся Анастасия Тодореску ("Кошка"), Игорь Черневич ("Карамора"), Евгения Дмитриева ("Два холма", "Жиза") и другие.

В каждой серии проблемы героев будут переплетаться с сюжетами из русской классики: "Горе от ума", "Отцы и дети", "Вишневый сад". "Наш сериал оригинален и уникален тем, что в каждой серии персонаж Никиты Ефремова обращается к одному из произведений, разбирая мотивы и взаимоотношения известных всем героев классической литературы. Но через этих героев раскрывается и характер самого Андрея, мотивы его поступков, решений.

Сериал "Крутая перемена". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Будет замечательно, если наша картина не только напомнит зрителям о классике русской литературы и покажет актуальность поднимаемых в ней тем, но и подарит тёплые эмоции, погрузит в ностальгию по школе, родному городу, первой школьной любви. И этот невероятный ностальгический коктейль оставит улыбку на душе после просмотра. А совсем будет классно, если вместе с этим зритель задумается и вспомнит о том, какая "крутая перемена" случилась в его жизни благодаря учителю", - рассказывает режиссёр сериала Карен Оганесян.