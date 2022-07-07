«Метод», «Хрустальный», «Чикатило», «Мосгаз», «Душегубы»… Многосерийныйх историй про серийных убийц снято уже немало, но поток их не прекращается. С 11 июля в эфире телеканала НТВ начнётся показ 32-серийного психологического детектива «Под напряжением».

В небольшом приморском городке происходит череда убийств: жертвы, которых нашла полиция, замучены до смерти. Расследованием этой серии занимается следователь Следственного комитета Ирина Шумская.

Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову (Сергей Астахов), который обладает навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка, и что это явно не конец.

Кадр из сериала «Под напряжением». Пресс-служба канала НТВ Кадр из сериала «Под напряжением» Пресс-служба канала НТВ Кадр из сериала «Под напряжением». Пресс-служба канала НТВ Кадр из сериала «Под напряжением» Пресс-служба канала НТВ Кадр из сериала «Под напряжением» Пресс-служба канала НТВ

Шумская начинает прорабатывать новую версию убийств, однако ей мешает начальник отдела Борис Мокроусов, и причин тому несколько: во-первых, он не хочет шумихи в прессе, которая развернётся, если станет известно о маньяке, а во-вторых, он против работы психолога в команде, потому что считает её бесполезной. Однако вскоре происходит убийство, доказывающее версию Высокова…

Кадр из сериала «Под напряжением». Пресс-служба канала НТВ

«Мой герой — Андрей Высоков — самый загадочный, самый неожиданный и самый интересный персонаж, которого мне приходилось когда-либо играть. Он психолог, пытается встать на место маньяка и понять, что им руководило в момент совершения преступления. Высоков как будто попадает во внутренний мир злодея, осмысливает, почему он это сделал, как и зачем. В сериале каждое убийство — целая история. „Под напряжением“ — очень необычный сериал для тех, кому хочется чего-то странного, неожиданного и нового. Всем рекомендую!», — рассказывает Сергей Астахов, исполнитель одной из главных ролей.

сериал «Под напряжением» (16+)

пн-чт НТВ 21.40