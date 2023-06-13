13 июня
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Сергей Минаев расскажет о допетровской России

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел новый документальный сериал журналиста и писателя Сергея Минаева "История России", который рассказывает о событиях, произошедших в России до начала правления императора Петра I.

Сергей Минаев.
Сергей Минаев.
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Документальный проект состоит из 30 серий, разделённых на несколько исторических эпох. Они охватывают 470 лет или почти пять веков истории России, включая годы правления князя Александра Невского, набеги монголо-татар, победу над игом, правление Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, а также Смутное время и приход к власти династии Романовых.

Сергей Минаев.
Сергей Минаев.
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"История России" - это один из самых кропотливых проектов, который мы когда-либо делали. Дело в том, что мы захотели взять зрителя за руку и провести его через эпохи: от Александра Невского до Петра Первого. И впервые решили это сделать, опираясь на технологии дополненной реальности. Наша команда, включающая исторических консультантов, много времени провела за изучением того, как выглядели те или иные места, о которых будет вестись повествование, а команда профессиональных диджитал-разработчиков с точностью воссоздала всю фактуру. Для полного погружения мы задействовали также профессиональных художников-постановщиков и реконструкторов, которые специально для проекта занимались созданием декораций и реквизита, - утверждает Минаев.

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