Скромница Евгения Громова станет "Госпожой" и получит власть над Никитой Ефремовым

Сегодня, 30 ноября, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера драмеди с элементами эротики "Госпожа" с Никитой Ефремовым и Евгенией Громовой, чья героиня погружается в мир ролевых игр и неожиданно обретает контроль над собственной жизнью. Все восемь серии смелого проекта станут доступны зрителям в день премьеры.

Скромная Маруся Колотня живёт в провинциальном городке, работает в соцзащите и мечтает создать убежище для жертв домашнего насилия. Её добротой постоянно пользуются окружающие - коллеги, гражданский муж и собственная мать-игроманка, которая часто влезает в долги. Теперь коллекторы угрожают Марусе отобрать семейную квартиру, и героине приходится срочно искать способ заработать много денег.

Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

В отчаянии она приходит в подпольный публичный дом, где ей предлагают заместить доминатрикс Хулию. Новая работа пугает Марусю, но вскоре она понимает, что услугами заведения пользуются самые влиятельные люди города. Постепенно тихая девушка, вынужденная вести двойную жизнь, обретает внутреннюю свободу и уверенность в себе.

Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви. Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

По словам режиссёра Юлии Трофимовой, зрителей ожидает новая версия истории о "Золушке", в которой героиня после встречи с принцем идёт совсем по другому сценарию. "Вопрос, который мы ставим - может ли современная женщина с кучей бытовых проблем и травматичных отношений делать то, что она хочет, и стать собой, даже если она хочет две казалось бы противоречащие друг другу вещи - быть доминатрикс в ролевых играх и открыть шелтер для защиты женщин. Мы показываем, что свой голос и внутреннюю силу обрести никогда не поздно, и мир создаёт для этого все условия", - уверена постановщица.

Сериал "Госпожа". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Главную героиню сыграла 35-летняя Евгения Громова, которую зрители запомнили по роли в другом смелом проекте - "Верность". "Моя героиня из закомплексованной девушки с социальными и личными проблемами вырастает в независимую женщину, которая четко понимает, чего хочет от жизни. Поэтому, на мой взгляд, основные посылы нашего сериала - это то, как понять и осознать свои желания и научиться отстаивать личные границы. А еще наш проект - о недооценённой силе сексуальности", - считает актриса.

В "Госпоже" также снялись Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Ольга Тумайкина, Сабина Ахмедова, Мария Голубкина, Алексей Розин и другие актёры.