Слесари и парикмахеры бросят вызов мэтрам эстрады в шоу "Перепой звезду!"

В ближайшее воскресенье, 8 октября, на Первом канале стартует новое музыкальное шоу, которое получило название "Перепой звезду", и его главная изюминка в том, что на сцене перед зрителями появятся не только профессиональные артисты, но и обычные люди рядовых профессий. Единственное, что их будет объединять, - это любовь к пению и желание продемонстрировать собственный талант.

В "Перепой звезду!" обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше. В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звёзд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий.

Шоу "Перепой звезду!". Пресс-служба Первого канала.

По правилам проекта первый куплет на сцене исполнит непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они поют дуэтом. Участник и звезда впервые увидят друг друга лишь на сцене, причём заранее понять артистов по песням невозможно, ведь петь они будут чужие хиты.

Участие в шоу приняли более 60 звёзд российской сцены, среди которых как мэтры (Лариса Долина, Филипп Киркоров, Анита Цой, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили), так и молодые представители современной музыки (Хабиб, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Карина Кросс) и многие другие.

Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи. В проекте "Перепой звезду!" ими стали Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

Шоу "Перепой звезду!". Пресс-служба Первого канала.

Ведущими "Перепой звезду!" стали участница команды КВН "Имени меня" Аля Кокушкина и телеведущий Антон Лаврентьев.

"Оцениваю по принципу "трогает - не трогает". Например, мне симпатично, что человек волнуется, когда выходит на сцену, а потом справляется с волнением. Затем его накрывает новая волна, он ждет, кто будет с ним в дуэте. Видит звезду, и это настоящий стресс. А все эти перепады эмоций - в рамках одного выступления>, - рассказал о своих критериях оценки режиссёр Егор Кончаловский.