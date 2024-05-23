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Снежана Денисовна стала лже-гадалкой: Светлаков вернул к жизни героев шоу "Наша Russia" и придумал новых!

В ближайшую пятницу, 24 мая, на телеканале ТНТ состоится премьера шоу "Светлаков+" - скетчкома, который вернёт на экраны обожаемых миллионами зрителей персонажей Сергея Светлакова из проекта "Наша Russia" и представит совершенно новых и созвучных времени героев популярного комика.

Телешоу "Светлаков+".
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Мода на возвращение в телеэфир героев, которые были популярны лет 10-15 назад, коснулась не только сериалов, но и телепроектов. Так, в эфире ТНТ появился проект "Галустян+", где любимый многими комик эксплуатирует старые добрые образы из легендарной "Нашей Russia" (ведущий новостей Жорик Вартанов, охранник Бородач, инспектор ДПС).

Действительно, сложно найти нечто подобное по афористичности, точности образов и качеству, чем юмористический проект нулевых, который стал поистине народным. Вот почему появление в эфире шоу "Светлаков+" не выглядит какой-то великой сенсацией. Это, судя по всему, чётко выстроенный план по перезапуску культового шоу. Если к "Галустян+" добавить "Светлаков+", получится "Наша Russia" 2.0.

В новых сюжетах поклонники Светлакова узнают, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога.

Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Специально для шоу авторы скетчкома придумали четырёх новых персонажей. Это блогер-путешественник и "выживальщик" Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России. Заблудившийся в собственном особняке чиновник, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть (её сыграла актриса Ирина Розанова). Пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис). И охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями.

Телешоу &quot;Светлаков+&quot;.
Телешоу "Светлаков+".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я люблю всех моих новых героев, мне кажется, что они уникальны. И я надеюсь, что зрители тоже их полюбят. Когда я стал не только актёром, но автором проекта, градус ответственности для меня только вырос. Но меня это не пугает, а радует", - говорит Сергей.

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