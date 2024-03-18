Спасательный отряд Игоря Лифанова и Романа Курцына столкнётся с предательством в новом сезоне сериала "Пять минут тишины" минут тишины

В понедельник, 18 марта, в эфире телеканала НТВ состоится премьера сериала "Пять минут тишины. Море и горы". В новом сезоне популярного детектива отряд спасателей покидает берега Волги, чтобы обосноваться в Сочи. Главные роли исполнили актёры театра и кино Игорь Лифанов и Роман Курцын.

Отряд МЧС 3247 переезжает в Сочи, где членам команды приходится делить одну базу с местным отрядом, которым руководит майор Дронов (Андрей Аверьянов). "Сочинцы" и "ульяновцы" не только тренируются и отдыхают бок о бок, они и на вызовы ездят смешанным составом, чтобы обмениваться опытом. Герои вынуждены притираться друг к другу, налаживать связи и разрешать конфликты, что не всегда легко.



Молодой ульяновец Витя Семечкин (Никита Транцеев) проникается нежными чувствами к стажёрке Соне (Антонина Дивина), но шансов на взаимность у него немного. Красавец и атлет Игорь Касацкий (Дмитрий Кривошеев) сразу воспринимает Грека (Роман Курцын) как соперника и при любом удобном случае пытается доказать своё превосходство.

Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ.

В Сочи приехала и майор Юлия Аверина (Майя Вознесенская), для которой МЧС - лишь прикрытие её работы в спецслужбах. Их с Греком любовь не погасла, но он подозревает, что не Юля последовала за ним из Ульяновска, а, наоборот, их отряд перевели вслед за ней. Есть подозрение, что могущественный и таинственный враг, чей план нашим спасателям удалось сорвать на Волге, оказался где-то здесь и готовит новый удар.

Сериал "Пять минут тишины. Море и горы". Пресс-служба телеканала НТВ.

"На мой взгляд, самое яркое в это сезоне - это, во-первых, живописные виды: море и горы, как и в самом названии этого сезона; во-вторых, интересная детективная линия, которая в предыдущих сезонах была не такой явной; и, в-третьих, любимые персонажи. Моему герою и всей команде придётся столкнуться не только с трудностями во время спасения жизней, но и с предательством. Самому Греку нужно будет себя проявить в качестве командира отряда", - говорит Роман Курцын, исполнитель роли Грека.