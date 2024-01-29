Тайна перевала Дятлова: какие таинственные события произошли 65 лет назад на Урале

В советской и российской истории много тайн и загадок, которые до сих пор не получили внятных объяснений и ответов. Но есть среди них настолько мистические, что поневоле начинаешь задумываться о призрачности нашего мира. Одна их них это "тайна перевала Дятлова". В январе 1959 года группа молодых туристов отправилась в поход по Уральским горам, а через месяц спасатели обнаружили на заснеженном склоне их изуродованные тела. Что на самом деле случилось с группой Дятлова, до сих пор не смогли понять ни участники поисков, ни многочисленные исследователи трагедии.

На связь не вышли

Итак, 23 января 10 туристов - студентов и выпускников Уральского политеха - отправились в лыжный поход по Северному Уралу, приуроченный к XXI съезду КПСС. За 16 дней туристы планировали пройти 350 километров с восхождениями на две вершины - Отортен и Ойко-Чакур. Руководил группой пятикурсник Игорь Дятлов. От стартовой точки маршрута ребята вышли вдевятером - пятикурсник Юрий Юдин повернул назад из-за болей в ноге. Как выяснилось позже, это спасло ему жизнь. Остальные из похода вернулись в цинковых гробах.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Уходя, Дятлов пообещал послать в институтский спортклуб телеграмму из конечной точки маршрута - поселка Вижай - не позднее 12 февраля, а к 15 февраля вернуться в Свердловск. Когда этого не произошло, друзья и родственники туристов начали бить тревогу. Были сформированы поисково-спасательные отряды, которые 22 февраля выдвинулись на маршрут группы и приступили к поискам пропавших. Поначалу никто не ждал трагедии, задержку туристов объясняли тем, что один или несколько участников похода получили травмы.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

26 февраля на склоне горы Холатчахль спасатели наткнулись на засыпанную снегом палатку. Вход в неё был раскрыт, скат разорван в клочья. Внутри лежало всё снаряжение, тёплые вещи и обувь туристов. У палатки нашли следы, уходящие по склону вниз. Было видно, что люди отходили организованно, одной группой. Других следов - человека или зверей - поисковики не обнаружили.

Днём позже наткнулись на тела: Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой и двух других участников похода - Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Труп руководителя группы лежал менее чем в километре вниз по склону от места их последнего лагеря. Дятлов был одет в кальсоны и меховую безрукавку; обуви не было - на ногах только носки. Девушку обнаружили ближе к палатке - она была тепло одета, но тоже без обуви. Другие два тела, в одном нижнем белье, нашли в 300 метрах от Дятлова. Рядом - утопший в сугробе костерок. По факту гибели туристов возбудили уголовное дело. 5 марта спасатели зондами нащупали тело Рустема Слободина, довольно тепло одетого, в одном валенке.



Остальных нашли, только когда начал таять снег. 4 мая совсем недалеко от места гибели Дорошенко и Кривонищенко поисково-спасательный отряд обнаружил настил из лапника и молодых пихт, на котором лежали вещи - несколько предметов одежды. Потом в ложбине ручья нашли Людмилу Дубинину, Александра Колеватова, Семёна Золотарёва и Николая Тибо-Бриньоля. Все они были хорошо одеты, рядом лежала одежда, срезанная с трупов их замерзших товарищей, найденных возле кедра.

Оранжевые трупы в закрытых гробах

Спасателей особенно насторожил цвет кожи погибших. В материалах уголовного дела он описывается как красновато-багряный или оранжево-красный. Вскрытие установило, что причиной смерти всех туристов стало переохлаждение. Впрочем, патологоанатомы нашли у большинства ребят тяжёлые травмы, которые, однако, не стали непосредственной причиной их гибели. У Тибо-Бриньоля и Рустема Слободина - повреждения черепа. У Семёна Золотарева и Людмилы Дубининой были переломаны ребра, не было глазных яблок, а у девушки отсутствовал ещё и язык. У Александра Колеватова сломан нос, деформирована шея и повреждена височная кость. Все эти травмы туристы получили прижизненно, о чём свидетельствовали кровоизлияния в близлежащие органы. У Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой и Юрия Дорошенко перед смертью шла кровь из носа, у последнего в лёгких нашли пену, выделяющуюся обычно при компрессионном удушье. Всех похоронили в закрытых гробах.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Уголовное дело было прекращено 28 мая 1959 года. Причиной гибели туристов назвали стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии. Следствие установило, что в ночь с 1 на 2 февраля нечто заставило туристов

без снаряжения, обуви и тёплой одежды спешно покинуть палатку и отойти вниз ближе к лесу. Люди активно боролись за выживание, но холод убил их всех до рассвета. Было найдено множество предметов снаряжения, фотоаппараты и дневники участников похода, но ничего не смогло пролить свет на события, произошедшие во время последней ночевки группы Дятлова на склоне горы Холатчахль.

Холатчахль в переводе с языка манси означает "гора мертвецов", но советская молодёжь прошлого века только смеялась над этими суевериями.

Вопросы без ответов

Тогда же на дело шлепнули печать "Секретно" и отправили в архив. Такой поворот событий только раззадорил искателей истины, и за шестьдесят с лишним лет они соорудили неимоверное количество версий гибели группы Дятлова.

Секретное испытание. Конспирологическая теория предполагает, что группа забралась на испытательный полигон и поплатилась за это слишком близким знакомством со ступенью межконтинентальной баллистической ракеты

Р-7. Такой ход событий объясняет многое: страшные травмы Дубининой, Золотарева и Тибо-Бриньоля, странный цвет кожи дятловцев, обожженных ракетным топливом, найденные на их одежде следы радиации. К тому же местные жители рассказывали следователям об "огненных шарах" и "звёздах с хвостом", регулярно снующих над горами. Это звучит правдоподобно, ведь в 1959 году мало кто из советских людей видел сопло стартующей ракеты, и его могли спутать с чем угодно.

Ненужные свидетели. Допустим, над перевалом действительно пролетал какой-то объект, и дятловцы это видели. Но убила их не ракета, а люди - военный батальон, отправленный на зачистку территории. А ещё члены группы могли погибнуть от рук заключенных, тем более что неподалёку от Ивделя находился исправительный лагерь, откуда часто сбегали зэки. Однако при таком раскладе главной добычей преступников стали бы не полуодетые лыжники, а снаряжение, провизия и деньги. Однако банка с деньгами и купюры в карманах остались нетронутыми.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Сход лавины. На сегодня это самая популярная теория, учитывая даже то, что следов лавины на перевале не было. Хотя если при разбивке лагеря туристы подрезали снежный пласт, то он и вправду мог придавить их, причинив Тибо-Бриньолю, Дубининой и Золотарёву тяжёлые травмы. Удивляет только, что, покалечив ребят, снег миновал посуду и другие непрочные изделия в палатке. Нет объяснения в таком случае и странному цвету кожи дятловцев.

Тем не менее снежный пласт или лавина очень хорошо вписываются в сценарий со "стихийной силой": непострадавшие участники группы отнесли раненых в укрытие, под настил, а сами решили вернуться за вещами, однако погибли от холода. Противники этой версии указывают на то, что поисковики никаких следов лавины не обнаружили, а сама палатка была найдена на растяжках, привязанных к воткнутым в снег лыжам, - в случае навала снега всё это должно было быть повалено. Кроме того, все, кто хоть раз был в горах, знают, что от лавины уходят вбок, а не вниз.

Неудобная правда. Об этом редко говорят, но, возможно, члены группы Дятлова не были такой уж дружной компанией: трудно представить, чтобы настоящие товарищи в экстремальной ситуации разделились на группы и каждая

занималась исключительно собственным спасением. Так, может, ребята передрались между собой? Ходили слухи, что зачинщиком скандала мог стать Золотарёв, который до этого не был с дятловцами ни в одном походе. Возможно, ему, как фронтовику и самому старшему в группе, было непросто сносить указания молодого лидера.

Заговор диверсантов одной из стран НАТО. По этой версии, в состав группы входили законспирированные сотрудники КГБ: Семён Золотарев, Александр Колеватов и Юрий Кривонищенко. Они примкнули к группе Дятлова в Свердловске накануне похода, чтобы встретиться на маршруте с агентами иностранной разведки, замаскированными под другую тургруппу, и провести "контролируемую поставку" одежды, на которой в виде пыли находились образцы радиоактивных материалов, нарабатываемых в одном из закрытых городов Урала. При встрече шпионы поняли, что туристы - не те, за кого себя выдают, и решили убрать всех, кто видел их лица...