«Каждый год в декабре мы смотрим „Тайны следствия“. Традиция у нас такая», — перефразировав слова героев культовой «Иронии судьбы», говорят тысячи зрителей канала «Россия». Казалось бы, только что фанаты проекта отмечали круглую дату, 20-летие проекта, а 5 декабря начинается показ очередного — уже 22-го! — сезона одного из самых долгоиграющих детективных сериалов нашего ТВ!

Запутанные преступления и сердечные переживания

Следователю Марии Швецовой и оперативникам во главе с начальником «убойного» отдела Кораблёвым (Игорь Николаев) предстоит вновь разбираться в хитроумных преступлениях, а детективная интрига станет ещё запутаннее.

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

И опять Мария Сергеевна будет работать в сплоченном тандеме с подругой — следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец). На этот раз им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей; вникать в подробности ограбления безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами… Каждое расследование — настоящий детективный роман, в котором бушуют человеческие страсти и пороки!

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Нешуточные страсти кипят и в личной жизни героев. Жизнь Кораблёва полностью изменится после новости о рождении ребёнка. У Колонковой случится «служебный» роман. А Швецова всерьёз задумается о том, стоит ли разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Сможет ли она простить его и возродить чувства? И кому всё-таки даст второй шанс — бывшему мужу Дмитрию Луганскому (Мирослав Малич) или майору Олегу Платонову (Алексей Комашко)?

Рекордсмен российского ТВ «Тайны следствия» — рекордсмен российского телевидения. Уже 22 года Мария Швецова вместе с коллегами борется с преступностью, а зрители наблюдают за перипетиями в личной жизни любимых героев! Бесспорный хит канала «Россия 1» оставил далеко позади и «Солдат» (17 сезонов), и «Улицы разбитых фонарей» (16 сезонов), и «Ментовские войны» (13 сезонов).

Всё как в жизни

В чём секрет привлекательности «Тайн следствия» и Марии Швецовой? Факторов успеха много, но по мнению всей съёмочной группы, секрет долголетия сериала — в самоотдаче и актёрской природе исполнительницы главной роли. Образ главной героини получился такой узнаваемый и родной, что зритель не может оставаться равнодушным.

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

«Анну Ковальчук любят все — и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Не потому, что она способна угодить всем, но она как-то совершенно объективно всем нравится», — уверен актёр Игорь Николаев. Коллеге вторит и другой партёр актрисы на съёмочной площадке Александр Новиков, исполняющий роль весёлого простака Фёдора Курочкина: «Актёрская природа Ани, её прекрасное сочетание красоты, мягкости, обаяния, самоиронии и способности, входя в каждый дом, стать в нём своей — залог успеха».

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Многие обстоятельства сериала списаны буквально из жизни. Романтические истории, рождение детей, бытовые неурядицы, расставания и новые встречи делают персонажей сериала живыми людьми. Телефильм никогда не отличался особой жестокостью и кровожадностью. Все преступления были написаны, как у Шиллера, а раскрыты — как у Конана Дойля.

Главной роль Анны Ковальчук

За годы сериала Мария Швецова успела вырасти с позиции старшего следователя прокуратуры до той же должности по особо важным делам в Следственном комитете и поработать адвокатом. В личном — развестись с двумя экранными мужьями. стать блондинкой.

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

О долгом сотрудничестве с «Тайнами следствия» Анна Ковальчук не жалеет и актрисой одной роли себя не считает: «Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за все, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне».

Сериал «Тайны следствия». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Она буквально сроднилась со своей героиней, даже свою старшую дочь родила на съёмочной площадке — Злата появилась на свет 26 октября 2000 года под прицелом камеры оператора Степана Коваленко. Сцены её рождения вошли в заключительную серию первого сезона. Злата Ковальчук буквально выросла на глазах телезрителей и сейчас играет дочь не просто Марии, а главной детективщицы канала «Россия 1».