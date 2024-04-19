Тираны и подкаблучники: бывшие и нынешние жёны футболистов расскажут всю правду о них

В эту субботу, 20 апреля, гостьями нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станут девушки, которые состояли или состоят в отношениях со знаменитыми футболистами. Бывшие и нынешние супруги Валерия Карпина, Романа Павлюченко, Евгения Алдонина и Александра Кержакова откровенно расскажут о том, почему выйти замуж за футболиста вовсе не значит вытащить счастливый билет.

Так, Екатерина Сафронова, которая жила в гражданском браке с Александром Кержаковым, вспоминает прошлое с горечью. Она признаётся в том, что страдала от неврозов и лечилась в клинике. С дрожью в голосе говорит о сложных и болезненных отношениях с Кержаковым и Милана Тюльпанова. Ведущей "Секрета на миллион" она откровенно расскажет о том, почему этот брак не сделал её счастливой и чем всё закончилось.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Поделятся своими переживаниями и спутницы Евгения Алдонина и Романа Павлюченко. Они вспомнят, с какими сложностями сталкивались в начале отношений, и объяснят, почему далеко не всегда девушки чувствуют себя счастливыми в статусе жён знаменитых спортсменов.

Супруга Алдонина признается, как налаживала контакт с дочкой футболиста, которая появилась на свет в браке с Юлией Началовой, и расскажет, общаются ли они сейчас. А жена Павлюченко объяснит, почему именно она распоряжается в их большой семье финансами, как отгоняет от мужа многочисленных поклонниц и намеревается ли подарить ему, отцу трёх дочерей, долгожданного сына.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья тоже поделится любопытными подробностями брака со звездой отечественного спорта. Она расскажет, почему мама приняла её решение о замужестве в штыки, и поведает о том, какая обстановка в её семье сейчас.