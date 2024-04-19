Тираны и подкаблучники: бывшие и нынешние жёны футболистов расскажут всю правду о них

Так, Екатерина Сафронова, которая жила в гражданском браке с Александром Кержаковым, вспоминает прошлое с горечью. Она признаётся в том, что страдала от неврозов и лечилась в клинике. С дрожью в голосе говорит о сложных и болезненных отношениях с Кержаковым и Милана Тюльпанова. Ведущей "Секрета на миллион" она откровенно расскажет о том, почему этот брак не сделал её счастливой и чем всё закончилось.
Поделятся своими переживаниями и спутницы Евгения Алдонина и Романа Павлюченко. Они вспомнят, с какими сложностями сталкивались в начале отношений, и объяснят, почему далеко не всегда девушки чувствуют себя счастливыми в статусе жён знаменитых спортсменов.
Супруга Алдонина признается, как налаживала контакт с дочкой футболиста, которая появилась на свет в браке с Юлией Началовой, и расскажет, общаются ли они сейчас. А жена Павлюченко объяснит, почему именно она распоряжается в их большой семье финансами, как отгоняет от мужа многочисленных поклонниц и намеревается ли подарить ему, отцу трёх дочерей, долгожданного сына.
Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья тоже поделится любопытными подробностями брака со звездой отечественного спорта. Она расскажет, почему мама приняла её решение о замужестве в штыки, и поведает о том, какая обстановка в её семье сейчас.