6 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Арсений Попов - ведущий шоу
"Все дети замечательные, могут и ударить!": импровизатор Арсений Попов нашёл чудо-работу на НТВ

ТНТ покажет сериал "Ткачёвы на связи"

В понедельник, 10 июня, на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Ткачёвы на связи" - истории о семье, члены которой хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться полноценной семьёй.

Сериал "Ткачёвы на связи".
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачёвыми: главная героиня Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву с мечтой стать архитектором, её родители (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя (Дарья Рудёнок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), родила ребёнка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы.

Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

При этом самой москвичке тоже непросто: в архитектурном бюро она постоянно терпит сексистские шуточки босса (Артур Бесчастный), а параллельно переживает из-за того, что её планы на идеальную жизнь далеки от исполнения. Наташа живёт с Михаилом (Максим Лагашкин), который намного старше её и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь. Кроме этого Наташа до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, Ткачёвы стараются регулярно поддерживать связь, и оставаться нормальной семьёй даже на большом расстоянии друг от друга.

Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Ткачёвы на связи&quot;.
Сериал "Ткачёвы на связи".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Тема сериала мне очень близка, поскольку я сам живу на расстоянии со своими родственниками. Мы с мамой часто созваниваемся по видео. В сериале у нас есть сцена, где мама героини Наташи звонит ей и начинает показывать, какие петуньи она посадила на балконе, и моя мама делает точно также. У нас получилась актуальная и душевная комедия, которая будет близка и понятна зрителям", - говорит режиссёр Дмитрий Булейко.

Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость