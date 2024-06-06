ТНТ покажет сериал "Ткачёвы на связи"

В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачёвыми: главная героиня Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву с мечтой стать архитектором, её родители (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя (Дарья Рудёнок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), родила ребёнка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы.

Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ.

При этом самой москвичке тоже непросто: в архитектурном бюро она постоянно терпит сексистские шуточки босса (Артур Бесчастный), а параллельно переживает из-за того, что её планы на идеальную жизнь далеки от исполнения. Наташа живёт с Михаилом (Максим Лагашкин), который намного старше её и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь. Кроме этого Наташа до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, Ткачёвы стараются регулярно поддерживать связь, и оставаться нормальной семьёй даже на большом расстоянии друг от друга.

Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Ткачёвы на связи". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Тема сериала мне очень близка, поскольку я сам живу на расстоянии со своими родственниками. Мы с мамой часто созваниваемся по видео. В сериале у нас есть сцена, где мама героини Наташи звонит ей и начинает показывать, какие петуньи она посадила на балконе, и моя мама делает точно также. У нас получилась актуальная и душевная комедия, которая будет близка и понятна зрителям", - говорит режиссёр Дмитрий Булейко.