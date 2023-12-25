Триумф и трагедия чернокнижника: почему финал шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" превратился в фарс

В субботу, 23 декабря, в эфире ТНТ показали финал мистического проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Каждый из участников считал себя лучшим, но до решающего испытания дошли не все. После череды скандалов и склок в финал вышли Дмитрий Матвеев, Виктория Райдос, Владислав Череватый и Олег Шепс. Эта жгучая смесь суперспособностей, амбиций и внутренних противоречий обещала массу интриг и зрители их получили. Правда, у многих осталось впечатление хорошо отрежиссированного спектакля.

Вряд ли продюсеры ожидали, что новый сезон реалити о людях с паранормальными способностями обретёт второе дыхание и покажет такие высокие рейтинги. Его должны были закончить в конце весны, но решили сделать летнюю паузу, а в сентябре продолжили магические разборки.

По итогам голосований, которые проходили по трёхступенчатой системе (оценки выставляли герои испытаний на местах, сами конкурсанты и зрители), в финал проекта вышли трое участников: Виктория Райдос, Олег Шепс и Дмитрий Матвеев. Четвёртого финалиста - Влада Череватого - участники проекта выбрали сами. И это уже тогда вызывало много вопросов.

На церемонии объяления победителей больше всех волновались Виктория Райдос и Олег Шепс. Они всеръёз рассчитывали на победу. Череватый был демонстративно равнодушен, а для Матвеева само попадание в финал было уже успехом. Тем более, он опередил своего заклятого врага Константина Гецати, который, как оказалось, оказывал знаки внимания бывшей девушки чернокнижника Астрид, когда она ещё была в отношениях с Дмитрием.

Дмитрий Матвеев. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Внутреннего напряжения устроителям шоу показалось мало и они обнародовали то, что шокировало всех - слова чернокнижника Влада Череватого в адрес героини одного из выпусков и её дочери. Оказалось, что он наслал страшные проклятья только за то, что героиня испугавшись его методов стала искать утешения у Константина Гецати. В этот момент у всех присутствующих округлились глаза и отпала челюсть.

Лина Джебисашвили расплакалась, услышав эти слова. Она напомнила, что у чернокнижника тоже есть маленький ребёнок, и спросила, почему он не думает о том, что говорит. Пристыженный Череватый поспешил оправдаться. Он попытался убедить всех, что действовал на эмоциях, а в его словах нет негативной силы, поскольку он их не подкрепил никакими ритуалами.

Если бы авторы "Битвы экстрасенсов" были честны со своими зрителями и показывали их слова и поступки сразу, ничего не оставляя для интриги, то итоги голосования, не исключено, были бы другими. А так с отрывом в 3% победил чернокнижник Влад Череватый. Это было шоком и для Шепса, который был уверен в своей фанатской поддержке, и для Райдос, которая с трудом сдерживала слёзы.

Виктория Райдос. Пресс-служба телеканала ТНТ.

После такого удара по репутации Влад Череватый заявил, что не может согласиться с результатами голосования. Видимо, проснулась совесть. Чернокнижник решил отказаться от приза, заявив, что истинный победитель один - Олег Шепс. После долгих уговоров Олег принял главный приз проекта, но решил, что всё же победителей должно быть двое. В итоге на "Золотую руку" наклеили две именные таблички: Олег Шепс и Владислав Череватый, чего в истории проекта ещё никогда не было.

Олег Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Эти результаты вызвали много вопросов. Но сценарный ход у такого финала имеется - уже 13 января зрители ТНТ увидят экстрасенсов в новом проекте, который получил подзаголовок "Реванш". Моу маст гоу он!