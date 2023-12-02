2 декабря
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У Ксения Бородина появилось право вето, а у участников "Последнего героя" скрытый иммунитет

Финал 10-го сезона "Последнего героя" всё ближе, и племени "Скорпионов" пора решить, готовы ли они жалить друг друга или только себя. После добровольного ухода с проекта Анны Седоковой в новом выпуске игрокам предстоит выбрать нового вождя.

Реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьёй".
Реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьёй".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

ля некоторых участников условия голосования оказались шоком. "Я думала, что мы просто будем выбирать вождя, напишем его имя. Но в итоге мы должны были написать характеристики, которыми наш будущий вождь должен обладать", - поделилась Злата Ковальчук.

"Мне, если честно, очень хотелось стать вождём, - рассказала Виолетта Чиковани. - Мне всегда в жизни хотелось, чтобы я могла управлять, советовать, регулировать. И на проекте есть возможность попробовать проявить себя в качестве вождя". Но не слишком ли девушка опережает события? Ведь племя, кажется, не очень к ней благосклонно. От матери Виолетта узнаёт, что если бы не жертва Седоковой, то погасить факел в прошлой серии вполне могла бы она сама.

Реалити-шоу &quot;Последний герой. Остаться семьёй&quot;.
Реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьёй".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Пока участники пытаются угадать, кто действует открыто, а кто плетёт интриги, близится время нового испытания. И там их ждёт сюрприз. "У меня для вас две новости, - объявит ведущая шоу Ксения Бородина. - Первая: с этой серии у меня, как у ведущей, есть право вето. Один раз за сезон я могу оставить в игре кого-то из вас. Даже несмотря на то, что против него будет большинство голосов. Новость номер два: завтра на острове появится скрытый иммунитет. Тот, кто чувствует себя в опасности, может отправиться на его поиски".

"Я понимал, что надо его искать. Пока Лёша и его папа в игре, я под ударом", - был категоричен рэпер Птаха. Однако так просто поиски начать не удаётся. Внеочередное испытание островитянам посылает погода.

На следующий день становится очевидно: спрятанный иммунитет всё-таки стоит поискать, ведь испытание на личную защиту даётся игрокам нелегко. Большинство "Скорпионов> сразу начинает заключать союзы. Правда, нашлись и те, кто предпочёл соблюдать нейтралитет.

Кого племя выбрало своим новым лидером, кто победил в испытании на иммунитет, а кому досталась чёрная метка? И, наконец, кому удалось выиграть приз - звонок родным, а кто и сам отправился домой в конце эпизода? Ответы ищите в новом выпуске шоу "Последний герой. Остаться семьёй" на ТВ-3.

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