Укрощение огня: самые необычные герои-драконы в кино

Если у страны фантазии есть герб, его, несомненно, украшает дракон. Эти существа из древних преданий населяют бесчисленное множество миров - в том числе и те, двери в которые нам распахнул кинематограф. Зелёный Деревянный Дракон 10 февраля вступил в свои права в свои права по восточному гороскопу, а журнал "Телепарк" решил вспомнить самых известных кинодраконов. Некоторые из них - мерзкие и опасные, а некоторые - милые и симпатичные...

Образ дракона располагает к множеству трактовок. Можно взять западноевропейскую рептилию с кожистыми крыльями, огненным дыханием и безжалостным сердцем и рассказать историю о битве героя с монстром. Можно усадить на плечо героине маленького изящного дракончика и прекратить ею в элемент антуража вроде комнатной собачки, которых подбирают под цвет штор. А можно сделать дракона полноценным персонажем - со своим характером и своей ролью в сюжете. Кинематографисты с переменным успехом идут по каждому из этих путей, но последний всё-таки самый интересный, - хотя и наиболее сложный. О самых ярких, запоминающихся и необычных героях-драконах в кино мы и поговорим.

Фалькор ("Бесконечная история", 1984)

Один из обятельнейших драконов пролетел по киноэкранам 30 лет назад, в 1984 году, когда вышел немецкий фильм "Бесконечная история". Режиссёр Вольфганг Петерсен, до того не снимавший фантастки, воплотил на экране знаменитую книгу Михаэля Эйде - сказочную повесть о стране Фантазии. На тот момент "Бесконечная история" была самой дорогой картиной в истории немецкого кино. Немудрено: страну Фантазию надо было сделать по-настоящему яркой, живой и правдоподобной, чтобы зритель поверил в неё, - и всё это без компьютерных спецэффектов! Немалых трудов художникам стоило воплотить и одного из ключевых персонажей - Фалькора, Дракона Удачи.

Фалькор. IMDB.com

Создатели фильма наделили Фалькора собачьей головой и повадками доброго пса: он потешно вываливает язык набок и обожает, когда ему чешут за ухом. Глядя на эту морду с огромными карими глазами, невозможно не умилиться; даже удивительно, что главный герой Атрейо при первой встрече испуганно отшатнулся от дракона. Длинным гибким телом, покрытым розовым мехом и перламутровой чешуёй, Фалькор напоминает китайских драконов-лунов - те, в отличие от европейских, олицетворяли собой доброе начало. При полёте Дракону Удачи, в полном согласии с оригиналом, не нужны крылья - он скользит по воздуху, словно морской змей в толще воды, а если нужно, может и в самом деле спуститься на морское дно.

Фалькор. IMDB.com

Фалькор, как и прочие его соплеменники, наделён магическим даром - поразительной удачей. Дракон не раз вырывал Атрейо из лап смерти в последний момент, и это - уникальный случай! - не выглядит роялем, выползшим из кустов: оказываться в нужное время в нужном месте - естественное свойство этого персонажа. Фалькор обладает легким нравом, но при всей своей доброте не отказался припугнуть хулиганов - обидчиков мальчика Бастиана.

Драко ("Сердце дракона", 1996)

Драко. IMDB.com

В 1996 году фильму Роба Коэна "Сердце дракона" досталась премия "Сатурн" как лучшему фэнтези. Рискнём предположить, что фильм обязан наградой не оригинальному сюжету или выдающейся актёрской игре ("Сердце дракона" - местами нетипичная, но всё же простенькая сказка). Основная изюминка фильма - дракон. Это не охочая до золота кровожадная рептилия и даже не симпатичный помощник героя, как в "Бесконечной истории". Дракону впервые удалось стать настоящим главным героем.

Это стало возможно благодаря самому знаменитому шотландцу кинематографа - Шону Коннери и, конечно, компьютерным технологиям. Режиссёр решил, что дракон должен не только говорить голосом Коннери, но и иметь с ним сходство по всем статьям. Впервые в истории кино при создании рисованного персонажа так досконально копировали мимику н манеры его прототипа - до этого ограничивались максимум портретным сходством. После "Сердца дракона" приём стали использовать многие, а изобретение технологии "захвата движения" дало киноделам ещё более широкие возможности. Яркий пример - Горлум, сыгранный Энди Сёркисом, который переигрывает многих "живых" партнёров. То же можно сказать и о Драко.

Драко. IMDB.com

Драконица ("Шрек", 2001)

Драконица. IMDB.com

По богатству эмоций и сложности характера этот ящер даст фору всем персонажам-людям. Дракон способен быть мудрым и насмешливым, игривым и серьёзным, нахальным и смущённым, торжественным и саркастичным (последнее - чаще всего). Он представитель могущественного и мудрого рода, ему ведомы древний кодекс чести и путь на легендарный Авалон, и одновременно он - досадная напасть для крестьянских стад. В образе Драко сочетаются ирония (чего стоит одна сцена, где дракон ведет диалог с рыцарем, сидящим у него во рту!) и трагизм. И дело не только в том, что Драко - последний дракон на земле. С тех пор как половина его сердца бьётся в груди жестокого короля, дракон неразрывно связан с тираном. Если погибнет один, велики шансы, что умрёт и другой. Драко, соглашаясь помочь повстанцам, хорошо осознавал, чем рискует.

В нашем обзоре появляется прекрасная дама. А где дама, там и любовная линия. Розовая драконица из мультфильма "Шрек" обожает копытных - и вовсе не на обед. Она мечтательна, кокетлива и романтична, хотя умеет быть грозной, яростной и в буквальном смысле вспыльчивой. До того, как обрести семейное счастье, драконица охраняла замок, где томилась принцесса Фиона. Казалось, Шреку и Ослу, отправившимся выручать принцессу, предстоит сразиться с чудовищным ящером: живописно разбросанные по замку останки неудачливых рьцарей на это недвусмысленно намекали. Но оказалось, что у драконицы нежная натура, падкая на комплнменты и на обаятельных болтливых ослов. Герои попрали межвидовые барьеры и заключили союз. Мало того, во втором фильме появляются маленькие ослодракончики (или драконослики?).

Драконица. IMDB.com

Хаку ("Унесённые призраками", 2001)

Хаку. IMDB.com

Образ драконицы использует тот приём, на котором построен весь "Шрек", - его можно назвать "разрывом шаблона". Существо, которое поначалу кажется жутким монстром, в душе - нежное и трепетное создание. Точно так же изнеженная принцесса здесь оказывается дерзкой и боевитой девушкой, благородный лорд - тираном, а зелёный великан - честным и добрым героем. Драконица может сожрать злодея, а через минуту кокетливо хлопать ресницами и миловаться с ослом. Обычная история для множества современных сказок, в которых традиционные "плюс" и "минус" меняются местами и тот, кто по законам жанра должен быть злодеем, вызывает умиление.

После того как шедевр Хайао Миядзаки "Унесённые призраками" вышел в американский прокат, нашлись критики, которые предположили, что, возможно, дракон Хаку, помогающий девочке Тихиро в таинственной и опасной стране призраков, появился во многом благодаря Фалкору из "Бесконечной истории". Вот что написал один из них: "Дело всё в том, что Фалкора и Хаку объединяет как минимум одна анатомическая деталь - собачья морда. Волей-неволей напрашивается вопрос: не является ли дракон Миядзаки азиатским родственником дракона Петерсона?" Ответ на этот вопрос так и не нашли.

Хаку. IMDB.com

Драконы-оборотни - особый случай, непонятно, считать их людьми или ящерами. Хаку - яркий тому пример. Он действует в основном в человеческом обличье, но периодически перекидывается в белого дракона с длинным гибким телом и зелёной гривой, который может свободно скользить по воздуху. Хаку-дракон, бесспорно, разумен, но даром речи обладает только Хаку-юноша. Об истинном обличий Хаку сложно судить: в общем-то, он не человек и не дракон - он дух, хранитель реки. Однако, когда Хаку вспоминает своё истинное имя, он прямо в воздухе превращается в человека.

Венгерская Хвосторогая ("Гарри Поттер и Кубок огня", 2005)

Венгерская Хвосторогая. IMDB.com

Несмотря на то что фильмы поттерианы прямо-таки напичканы компьютерными эффектами, дракон Венгерская Хвосторогая - механическая конструкция, которую пришлось сооружать на одной из студий. Её длина - 9 метров, а размах крыльев - 4,2 метра. Без цифровых технологий, впрочем, тоже не обошлось. Когда персонаж Дэниела Рэдклиффа впервые видит этого дракона, голова Хвосторогой - шедевр компьютерной графики, что же касается её крыльев, то ими управляли два оператора. Кстати, огонь, который извергала Хвосторогая, был настоящим. Правда, реальная огненная струя была слабой. Создателям фильма пришлось обратиться к аниматорам, и те уже с помощью цифры создали настоящую огнемётную смесь. Ну а незабываемые и очень эффектные сцены преследования Гарри этим драконом, естественно, результат многомесячной работы специалистов по визуальным эффектам.

Сапфира ("Эрагон", 2006)

Сапфира. IMDB.com

Для тех, кто не знает, фильм - экранизация фэнтези-романа Кристофера Паолини, который написал его в 15-летнем возрасте. В мире "Эрагона" у каждого дракона есть всадник, которого тот может выбрать, ещё находясь в яйце. Порой драконы годами не вылупляются, дожидаясь подходящего хозяина. Именно это произошло с Сапфирой - драконицей, которая избрала всадником юношу по имени Эрагон. К сожалению, интересной истории о приручении и совместном взрослении здесь нет. Слишком уж стремительно вырастает Сапфира: вот новорождённый дракончик бойко охотится на крыс, в следующей сцене это задумчивый дракон-подросток, а затем Сапфира взмывает под облака и возвращается оттуда уже огромным ящером.

Сапфира. IMDB.com

В полном соответствии с именем Сапфира тёмно-синего окраса. У неё пернатые крылья - не слишком типичная черта для драконов, зато, как утверждают палеонтологи, очень реалистичная: многие динозавры были пернаты. Изображая Сапфиру в полёте, создатели фильма ориентировались на движения орла. Подход не хуже прочих: никто ведь не знает, как должен выглядеть летящий дракон, мы можем только проводить аналогии.Всадник и дракон в этом мире так тесно связаны между собой, что читают мысли друг друга. Разговаривать вслух дракон не умеет, так что общается Сапфира только с Эрагоном. Что, несомненно, порадовало создателей фильма - не надо было возиться с лицевой анимацией. Но телепатией связь не ограничивается. Эрагон научился видеть мир глазами Сапфиры. Ящер и всадник в полёте могут становиться практически единым целым. Однако у медали есть и обратная сторона - если гибнет всадник, умирает и дракон. В этой тесной связи - и оригинальность, и слабость задумки: Сапфира оказывается несамостоятельным персонажем, она зависит от всадника и не может существовать без него. Но отношения между ними куда глубже, чем между человеком и любым, даже самым преданным животным. В том числе и ездовым.