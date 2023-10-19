"Уральские пельмени" повторят фокус капитана Врунгеля и барона Мюнхгаузена

в ближайшее воскресенье, 22 октября, на канале СТС состоится премьера нового научно-популярного проекта, в котором участники шоу "Уральские пельмени" - Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов - под руководством актрисы Евы Жук вспоминают про своё техническое образование, чтобы воссоздать сказочные сюжеты из литературы и проверить реальность их осуществления на практике.

В новом шоу "Уральские умельцы" актёры-инженеры реализуют самые смелые идеи, сверяясь с законами физики, химии и арифметики. "Давненько я не ездил в сказочной машине, ничего не взрывал и не катался в шарообразной штуковине, - шутит Дмитрий Соколов. - Вообще, идея классная! Во-первых, инженерные находки. Во-вторых, можно руками немного поработать, а это всегда интересно. Сам люблю в гараже что-то полезное сделать".

Телешоу "Уральские умельцы". Пресс-служба телеканала СТС.

"Вот кто ещё ездил в машине, заправленной газировкой, бежал по просеке в зорбе или плавал в лодке, которая идёт при помощи шампанского? А у нас такой опыт есть", - добавляет Сергей Исаев. Кстати, его сыновья - Савелий и Елисей - также снялись в новом шоу и своими глазами увидели сказочные изобретения. Среди них - автомобиль Винтика и Шпунтика, шаромобиль "Колобок", водоносы и печка Емели, баллиста для Змея Горыныча, яхта и колесо капитана Врунгеля, реактивный конь Мюнхгаузена, лодка с парусом Волка из "Ну, погоди!".

"Шаромобиль - это просто фантастическая штука! Не думал, что когда-нибудь с таким столкнусь, - признаётся Дмитрий Брекоткин. - Но больше всего меня впечатлил эксперимент по мотивам мультфильма про капитана Врунгеля: могут ли белки запустить колесо? Мы построили катамаран, запустили в колесо хомячка... А вот чем всё закончилось, вы узнаете в нашем шоу".

Новый проект расширяет телевселенную "Уральских пельменей", отмечающих 30-летие творческой деятельности в этом году. Также популярные юмористы готовят свой первый сериал "Мама будет против", который скоро выйдет на СТС.