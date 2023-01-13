Это случилось! Семейная комедия про Чебурашку, разделавшись со всеми конкурентами в новогодние праздники и став самым кассовым российским фильмом, разобралась и с «Аватаром», голливудским колоссом Джеймса Кэмерона. В пятницу, 13-го, субботу сборы российской картины перевалили через отметку в 3,5 млрд руб. Это лучший результат в истории российского кинопроката!

На момент публикации новости сборы ленты в российском прокате составили 3 501 072 191 руб и это ещё не конец дня (учитываются сборыс начала этого года и в предварительном прокате в конце декабря; данные ЕАИС — Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).

Вот вам и неведома зверушка. Настоящий финансовый монстр! Один из продюсеров «Чебурашки» Алексей Троцюк уже сообщил, что фильм получит продолжение. Конечно, что же станет резать курицу, которая несёт золотые апельсины?!

«Чебурашка». «Централ Партнершип».

У фильма отличные рецензии и «сарафанное радио». По сюжету Чебурашка встречает одинокого нелюдимого садовника Геннадия Петровича, которого играет Сергей Гармаш. У них завязывается дружба, но тут вмешивается директриса шоколадной фабрики Римма в исполнении Елены Яковлевой — её внучка Соня помешалась на Чебурашке и хочет его купить. Геннадий Петрович отказывается продавать друга, и тогда Римма начинает строить коварные козни…

«Чебурашка». «Централ Партнершип».

Эксперты кинорынка полагают, что «Чебурашка» вполне может взять планку и в 4 млрд руб. Причём сделать это он способен намного быстрее «Холопа», который до отметки в 3 млрд рублей добирался 46 дней, ужастому любителю апельсинов на это потребовалось намного меньше.

«Аватар: путь воды». kinorium.com

Удивительно, но замедлить победную поступь российского блокбастера могут замедлить нерадивые владельцы кинотеатров, которые с 12 января начали пиратский прокат фильма «Аватар. Путь воды». Для него тоже потребуются удобные для зрителей сеансы и «Чебурашка» может лишиться широкой росписи в расписаниях показов. Но, кажется, и это для «ушастой белорусской овчарки» не препятствие.