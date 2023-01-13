На момент публикации новости сборы ленты в российском прокате составили 3 501 072 191 руб и это ещё не конец дня (учитываются сборыс начала этого года и в предварительном прокате в конце декабря; данные ЕАИС — Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).
Вот вам и неведома зверушка. Настоящий финансовый монстр! Один из продюсеров «Чебурашки» Алексей Троцюк уже сообщил, что фильм получит продолжение. Конечно, что же станет резать курицу, которая несёт золотые апельсины?!
У фильма отличные рецензии и «сарафанное радио». По сюжету Чебурашка встречает одинокого нелюдимого садовника Геннадия Петровича, которого играет Сергей Гармаш. У них завязывается дружба, но тут вмешивается директриса шоколадной фабрики Римма в исполнении Елены Яковлевой — её внучка Соня помешалась на Чебурашке и хочет его купить. Геннадий Петрович отказывается продавать друга, и тогда Римма начинает строить коварные козни…
Эксперты кинорынка полагают, что «Чебурашка» вполне может взять планку и в 4 млрд руб. Причём сделать это он способен намного быстрее «Холопа», который до отметки в 3 млрд рублей добирался 46 дней, ужастому любителю апельсинов на это потребовалось намного меньше.
Удивительно, но замедлить победную поступь российского блокбастера могут замедлить нерадивые владельцы кинотеатров, которые с 12 января начали пиратский прокат фильма «Аватар. Путь воды». Для него тоже потребуются удобные для зрителей сеансы и «Чебурашка» может лишиться широкой росписи в расписаниях показов. Но, кажется, и это для «ушастой белорусской овчарки» не препятствие.
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