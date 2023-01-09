В новогодние каникулы вся страна сходила с ума от милого зверька. 2 965 341 027 рублей составили кассовые сборы семейного фильма «Чебурашка» с учётом предварительной продажи билетов, стартовавшей 29 декабря, на момент публикации новости. До красивого рубежа в 3 миллиарда не хватило каких 35 апельсинов, извините, миллионов.

Мало кто сомневался, что финансовый результат порадует прокатчиков и создателей картины. Премьера детского фильма в самом начале долгих новогодних каникул — верный путь к коммерческому успеху. Можно даже не сомневаться, что уже сегодня семейная комедия Дмитрия Дьяченко обойдёт и спортивную драму «Движение вверх» (2,968 млрд), и «Холопа», кассовый отечественный фильм (3,07 млрд), даже несмотря на начало рабочей недели.

«Чебурашка». «Централ Партнершип».

Историю про Чебу рашку, крокодила Гену и их друзей знает, наверное, каждый ребёнок. Это герой нашего детства, культовый персонаж, о котором в советские времена даже придумывали анекдоты. А это первый признак его культового статуса. Такой чести удостаивались только великие персонажи — Штирлиц, Вовочка, Чапаев и Петька.

Мы читали книги Эдуарда Успенского про смешного, немного неуклюжего зверя, радовались его успехам и не всегда понимали, почему так злорадствует старуха Шапокляк. Мы смотрели прекрасный советский мультфильм. Рано или поздно, но отечественный кинематограф должен был снять полнометражный фильм о неизвестном науке мохнатом зверьке повышенной лопоухости. За эту историческую миссию взялись мастера своего дела — студия Yellow, Black and White, создавшая трилогию «Последний богатырь» и сериал «Кухня», и онлайн-кинотеатр Start, при участии «Союзмультфильма», телеканалов «Россия 1″ и СТС.

„Чебурашка“. „Централ Партнершип“.

Уже первый день проката комедии про „белорусскую ушастую овчарку“ это наглядно показал — 226 миллионов рублей „упало“ на счёт продюсеров и прокатчиков! Это рекорд среди российских фильмов, выходивших 1 января. До этого лучший показатель был у третьей части „Последнего богатыря“. Рубеж в 1 миллиард лента о неизвестном науке звере преодолела за три дня. Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине, только импортным „Мстителям“.

Уже со второго дня показа ежедневные сборы картины были стабильно больше 300 миллионов в день, и не уменьшались, как это обычно бывает, а прибавляли с каждым днём. Самым успешным оказался четверг, 5 января — 396 325 418! О таких сборах за всё время проката мечтают многие блокбастеры, а тут сборы за день! Фильмы, на которые ходят только потому что смотреть больше нечего» (одна из теорий успеха фильма от некоторых диванных аналитиков), так себя не ведут.