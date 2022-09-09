Баклажаны и цукини попали к нам с Востока. Говорят, ещё во времена Наполеона III его супруга, побывав в Стамбуле, пришла от в восторг от баклажанной икры и приказала своему повару узнать рецепт приготовления. Но тот смог узнать лишь название — «хюнкар беенди» («повелителю понравилось»), а сам рецепт остался в секрете. Было и другое название баклажанной икры, правда, с бараниной, звучало оно не менее впечатляюще — «услада султана». Сегодня на нашем столе блюда из цукини и баклажанов.

Рулеты из баклажанов с овощами

Перед вами нарядная закуска, которую по достоинству оценят любители индийской кухни. Аромат специй отлично сочетается с нейтральным сыром, а овощи в середине рулетика делают текстуру блюда интересней

Требуется на 6−8 порций: 3 средних баклажана, 1 средняя свекла, 2 средние морковки, 1 сладкий красный перец, 1 ч. л. семян зиры, оливковое масло, соль.Для начинки: 100 г длиннозерного риса, 100 г адыгейского сыра, 1 маленькая луковица, 1 см корня имбиря, 1 зубчик чеснока, 5 веточек кинзы, ¼ ч. л. молотой куркумы, ¼ ч. л. молотого красного перца, 1 ч. л. порошка карри, растительное масло, соль.

Как приготовить. Разрежьте баклажаны вдоль на пластины толщиной 4 мм. Поджарьте семена зиры на сухой сковороде до появления аромата, пересыпьте в ступку и растолките со щепоткой соли. Смешайте с 3,5 ст. л. оливкового масла и смажьте баклажаны при помощи кисточки.

Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в большой сковороде и обжарьте баклажаны по 2−3 мин. с каждой стороны до золотистого цвета, а затем переложите их на бумажные полотенца.

Для начинки отварите рис в подсоленной кипящей воде до готовности. Очистите сладкий перец, морковь и свёклу и нарежьте тончайшей соломкой. Натрите чеснок и имбирь на мелкой тёрке, лук мелко нарежьте. Разогрейте в сковороде 1 ч. л. масла и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок, имбирь, карри, куркуму и острый перец и, помешивая, жарьте 2 мин. Добавьте в сковороду рис и продолжайте готовить. Через 5 мин. снимите с огня, посолите. Натрите адыгейский сыр на тёрке и смешайте с рисовой начинкой, посыпьте кинзой.

Положите ломтик баклажана на рабочую поверхность, на него выложите ложку рисовой начинки. С краю на начинку положите немного овощей и заверните рулет. При необходимости зафиксируйте край рулета шпажкой. Переложите рулетики на блюдо и украсьте зеленью.

Баклажаны и цукини с беконом на гриле

Требуется на 6 порций: 400 г бекона, 1−2 небольших баклажанов, 1−2 небольших цукини или кабачков, цельная зира, соль, лепёшки для подачи (узбекские или толстый лаваш). Для орехового соуса: 200 г жареного солёного арахиса, 1 большой пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. коричневого сахара, растительное масло.

Как приготовить. Для соуса мелко нарежьте кинзу и чеснок, посолите и приправьте сахаром, перемешайте. Взбейте погружным блендером в пасту. Добавьте уксус. Не переставая взбивать, постепенно всыпайте орехи и подливайе по чуть-чуть масло. Если соус слишком густой, добавьте немного тёплой воды.

Баклажаны и цукини надрежьте поперёк не до конца ломтиками толщиной 1−1,5 см. У вас получатся «гармошки». Нарежьте бекон тончайшими пластинками такого размера, чтобы они были чуть меньше диаметра баклажанов и цукини. Присыпьте бекон зирой и вложите по кусочку в каждый разрез.

Нанижите баклажаны и цукини на тонкие шампуры или же заверните каждый по отдельности в фольгу. Разожгите угли — они должны подернуться седым пеплом. Жарьте овощи на не очень жарких углях, часто поворачивая, до готовности, примерно 20 мин. Подавайте с ореховым соусом и лепёшками.