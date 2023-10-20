В деревню, в глушь, в Наумовку! Прощальный сезон "Реальных пацанов" выходит в телеэфир

В то время как некоторые культовые сериалы вроде "Папиных дочек" и "Счастливы вместе" обретают второе рождение, создатели "Реальных пацанов" решили поставить в истории Коляна и всей честной компании точку и уйти красиво с прощальным сезоном, который 23 октября выйдет в эфир ТНТ.

Пермский феномен

Сериал начали снимать, причём на любительскую камеру, в 2009 году. Гопник Колян попался на воровстве крышек канализационных люков. Чтобы избежать тюрьмы, парень соглашается стать участником реалити-шоу. За ним всё время ходит оператор и снимает, как реальный пацан встаёт на путь исправления.

Сериал "Реальные пацаны". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Идейный вдохновитель проекта, продюсер и сценарист Антон Зайцев и режиссёр Жанна Кадникова захотели снять телефильм о жизни обычных ребят "с района". Работалась велась на голом энтузиазме - машины одолжили у знакомых, квартиру - у друга Зайцева. Спортивные олимпийки и треники Колян и его друзья достали с домашних антресолей. Появившись в эфире, проект вызвал сначала недоумение, потом улыбку, а затем настоящую любовь.

Сериал "Реальные пацаны". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Успех был феноменальный - многие знаменитости, например Гарик Сукачёв и Константин Хабенский, признавались в своих симпатиях героям, а юмористическая программа "Большая разница"(Первый канал) даже сделала пародию на "Властелина Колец" в стилистике сериала. Очень скоро "Реальных пацанов" официально признали культурным достоянием Пермского края, а зрители всей страны выучили местный говор с его знаменитым "И чё?".

Ушли, чтобы вернуться

За 13 лет на экране проект получил статус самого народного. Позади 274 серии, а впереди новые 17 - создатели обещают сделать момент расставания с любимыми персонажамии максимально правдивым и эмоциональным: зрителей ждёт возвращение многих каноничных героев и красивое завершение основных сюжетных линий.

Сериал "Реальные пацаны". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Основное действие сезона развернётся в деревне Наумовка - родовом "поместье" главного героя, которое досталось ему в наследство от бабушки. Реальный пацан, давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнёт поднимать деревню и уровень жизни местных жителей, чтобы сделать Наумовку настоящим "местом силы". К нему также присоединятся его близкие - Лера с детьми, Вован с Шакалом и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвётся...

Колян в поисках счастья

Создатели сериала обещают, что в последнем сезоне, режиссёром которого по-прежнему выступает Жанна Кадникова, на экраны вернутся не только основные герои вроде Леры (Зоя Бербер), Эдика (Станислав Тляшев) и Вали (Валентина Мазунина), но и персонажи, которых мы давно не видели - например, девушки участкового Базанова (Алексей Базанов) и Антоха (Антон Богданов), с которым Коля и Вова в последние годы виделись не так часто, как им хотелось бы.

Примечательно, что сценарий финальной серии написал тот самый Антон Зайцев, который и придумал проект."Я хотел написать последнюю серию сериала ещё после первого сезона. 13 лет откладывал, и вот наконец-то, получилось", - говорит он. Но есть подозрение, что однажды мы снова увидим любимых героев в проекте наподобие "Универ. 13 лет спустя".

"Мы ставили себе целью написать серии так, чтобы истории Коляна не заканчивались неудачами, - откровенничает автор идеи Антон Зайцев. - Чтобы его косяки исправлялись, а все поступки вели пацана к успеху. Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы он и зрители, которые наблюдают за ним, увидели, что стать другим всё-таки реально. Чтобы Лера больше не пилила Коляна, друзья перестали подставлять, а участковый перестал над ним смеяться. Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье".