Ваша песенка спета: жюри "Шоу Аватар" раскрыло, кто скрывался под образом Трубадура

В первом выпуске Трубадур исполнил песню "Звёзды континентов" из знаменитого советского мультфильма "Бременские музыканты". Уже тогда он оказался в финальной номинации. По мнению Сергея Лазарева, за ним скрывался Влад Топалов, Марк Тишман предположил, что это Алексей Гоман, а Ирина Понаровская, Ида Галич и Тимур Батрутдинов решили, что Трубадуром управляет Сергей Бурунов, однако жюри потерпели "фиаско", как определил это Марк Тишман.

Во втором выпуске Трубадур спел хит пуэрториканского певца Рики Мартина Livin' La Vida Loca, и Ирина Понаровская выдвинула версию, что за сказочным персонажем скрывается Родион Газманов, Ида Галич же предположила, что это Виталий Гогунский. Спустя ещё неделю Трубадур появился на сцене с песней Поля Робсона Let my people go. После этого выступления все члены жюри аплодировали стоя: "Браво!". Сергей Лазарев был на все сто уверен в том, что за Трубадуром скрывается Алексей Глызин, Ирина Понаровская поддержала эту версию.

По итогам третьего выпуска в финальной номинации оказались Трубадур, Алёнушка, исполнившая песню группы "Гости из будущего" "Беги от меня", и Соловей-разбойник, который в этот вечер исполнил песню Creep рок-группы RadioHead.

По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Сначала попытались раскрыть Алёнушку, но жюри ошиблись, большинством голосов предположив, что ей управляет Нюша. Вторая попытка оказалась успешной: все члены жюри хором назвали имя: "Алексей Глызин". Таким образом, Соловей-разбойник автоматически прошёл дальше.

"Я ничуть не расстроился, что меня разоблачили. У меня впереди плотный гастрольный график, так что Трубадуру уже пора "трубадурить" дальше по бескрайним просторам нашей необъятной Родины. Я выбрал аватар Трубадура, потому что этот образ мне близок и понятен с детства. Его джинсы клёш, телега, гитара, - всё это дарит ощущение свободы и счастья. Мне кажется, Трубадур очень похож на меня. Ну а кто ещё? Не Василиса Прекрасная же! Технологии, использующиеся в "Шоу Аватар", - это нечто новое для нашего телевидения. Мне кажется, каждый аватар в проекте по-своему ярок и необычен. Рассекретить кого-либо с ходу сложно, так что перед жюри стоит серьёзная задача", - сказал Алексей Глызин после разоблачения.