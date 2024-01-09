Веселись, ребятки! Как можно гадать на Святки

В старину считалось, что время с ночи на Рождество (7 января) до Крещения (19 января) наделено особой волшебной силой, позволяющей не только , подобно кузнецу Вакуле, верхом на чёрте летать, но и заглядывать в своё будущее. Наши далёкие предки неприменно гадали в эти дни. Этот обряд волновал и завораживал всех без исключения - от мала до велика

Гадание на любовь

В Рождество нужно обойти ближайшую церковь 12 раз. Считается, что этот обряд способствует разрушению одиночества и позволяет обрести новую любовь.

Гадание на пламени

Необходимо зажечь свечу и пристально вглядываться в языки пламени. В них можно увидеть лицо человека, который может стать в будущем спутником жизни.

Гадание на ноже

Необходима небольшая деревянная разделочная доска в виде круга. На её краях нужно написать такие слова и выражения, как: "нежданная встреча", "любовное увлечение", "известие", "завтра слёзы обернутся радостью", "любовь", "нежданный гость", "успех в делах", "романтическое послание", "хорошая весть", "будьте осторожны, ваш друг может оказаться врагом", "наберитесь терпения", "да", "нет".

Мысленно формулируя интересующий вопрос, положите в центр круга бытовой нож и поверните его три раза вокруг оси. Ответ ищите в направлении, куда покажет остриё.

Гадание на маятнике

Соорудите маятник из кольца и нити. Задавайте интересующий вас вопрос и следите за состоянием кольца. Не забывайте, что ответить можно лишь односложно: "да" или "нет". Если маятник не двигается - ответ пока недоступен, если движение происходит в поперечной плоскости - ответ отрицательный, в продольной - положительный. Если кольцо совершает круговые движения - вопрос сформулирован неточно.

Солёное испытание

Перед тем как отправиться почивать вопреки всем советам диетологов, плотно поужинайте. Но ни чем придётся, а исключительно солёными продуктами. Селёдочка с капусткой и огурчиками вполне подойдут. После трапезы - как бы вы ни умирали от жажды - ни в коем случае не пейте. Вместо этого отправляйтесь баиньки и вслух произнесите: "Суженый мой, ряженый, приди ко мне и напои меня". Ваш будущий муж, по идее, во сне должен поднести вам стакан воды.