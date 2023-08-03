Виктор Добронравов спасёт Марину Александрову от "Последователей" секты

Сегодня, 3 августа, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера нового сериала "Последователи" с Виктором Добронравовым, Мариной Александровой, Юрием Быковым и Ольгой Тумайкиной в главных ролях. "Последователи" - многосерийный психологический триллер о семье, которая попадает под влияние тёмного культа.

Тема деструктивных религиозных культов регулярно поднимается в кинематографе - и вот, наконец, к ней решили подступиться создатели российских сериалов.

В центре сюжета супруги Андрей (Виктор Добронравов) и Вера (Марина Александрова). Семья мечтает о ребёнке, но врачи утверждают, что женщина никогда не сможет забеременеть. Пара не готова мириться со страшным диагнозом и решается на последний способ в надежде изменить ситуацию. Они отправляются к отцу Афанасию - целителю, живущему в далёком тайном поселении. Несмотря на недоверие Андрея, вскоре после посещения скита он узнаёт новость о беременности своей жены. Однако радость от долгожданного события длится недолго.

Последователи загадочного целителя предупреждают: если Вера забеременеет, она должна вернуться рожать сюда. Чудо происходит, Вера сдерживает обещание и возвращается, но Андрей начинает подозревать, что Афанасий и его последователи - сектанты, а жена попала под их влияние. Объединившись с другим пострадавшим от секты (Юрий Быков), Андрей пытается любой ценой спасти жену и ребенка.

Сериал "Последователи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Производством проекта занималась кинокомпания братьев Андреасян. Режиссёрское кресло занял Гамлет Дульян. "Меня волнует тематика воздействия смыслов на человека. Насколько они могут быть мощными, ужасающими и деструктивными. Раскрыть эту идею мне помогают сильный сценарий и прекрасный актёрский ансамбль", - уверен режиссёр проекта. Он не побоялся пощекотать зрительские нервы натуралистичными сценами отправления древнеязыческих культов.

В сериале также снялись Вадим Сквирский, Бесо Гатаев, Иван Федотов, Оксана Земляникова, Юля Шарова, София Петрова и другие.