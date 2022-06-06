Хмурая погода некоторых вынудила снова задаться вопросом «Чего бы такого посмотреть прохладным и доджливым вечерком?» Спешим вам на помощь! Громких премьер телеканалы и видеосервисы не приготовили, но каждый найдёт что-то для себя. Тут и финальный сезон «ИП Пироговой», и сериал с опальной дочерью Владимира Машкова, и медицинский детектив на НТВ, и традиционные «девичьи» страдания на «России 1». Обо всё по порядку.

«ИП Пирогова 4» ( онлайн-кинотеатре START)

Комедия. Во вторник, 7 июня, на START состоится премьера заключительного сезона «самого вкусного» сериала российского телевидения, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. За три года героиня Елены Подкаминской — домохозяйка Вера, открывшая собственный бизнес — стала ролевой моделью для множества зрительниц, а сам сериал — одним из самых успешных комедийных проектов отечественной сериальной индустрии.

После «Кухни» «ИП Пирогова» стал самым длительным проектом в актёрской биографии Елены Подкаминской. Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

После фиаско, которое постигло героиню в конце третьего сезона, бизнес Пироговой лежит в руинах. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3 000 000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже всё непросто: у Андрея появилась иолодая и симпатичнвя девушка Женя и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь.

Прелесть этого лёгкого, ненапряжного проекта в том, что здесь нет дурацких бытовых мизансцен, тупых, сто раз сказанных шуток. Зато есть лиричность, тонкий юмор, по-киношному выстроенные кадры и прекрасная музыка.

С 7 июня на START.

«Вирус» ( НТВ)

Детектив. Эпидемиологическая обстановка в мире продолжает трепать нервы обывателям. Чуть поутихли разговоры о свирепствах нового штамма ковида, как на первых полосах СМИ поселилась оспа обезбян, от которой то тут, то там начинают массово заболевать люди. Новый сериал НТВ, который придёт на смену «Дельфину 2», расскажет о подвиге вчара, который выявил и обезвредил локальный очаг заражения.

Эдуард Флёров в сериале «Вирус». Пресс-служба канала НТВ.

В одну из московских больниц привозят строителя-гастарбайтера с диагнозом острого пищевого отравления. Несмотря на все старания реанимационной бригады, он умирает. Все симптомы указывают на лихорадку Тенге, главным специалистом в которой считается врач-эпидемиолог Игорь Дробыш (Эдуард Флёров). Несколько лет проработав в Африке, он вернулся в Москву, но не сойдясь характерами с начальством, ушёл из медицины в науку, чтобы сосредоточиться на докторской. Дробыш уверен, что эта тропическая болезнь не может появиться в северных широтах. Тем не менее, он пытается понять, где и кем работал строитель, чтобы исключить этот фантастический диагноз. Игорь отправляется в небольшой подмосковный город, где за несколько дней до смерти был строитель. Выясняется, что семья, к которой он приезжал, тоже мертва, и симптомы — те же. Герою приходится броситься в самое пекло, чтобы остановить вирус, угрожающий перекинуться на столицу.

чт-пт , 9−10 июня , НТВ , 20.00.

«Женщина в состоянии развода» ( онлайн-кинотеатре Kion)

Драмеди. Цифровая премьера сериала «Женщина в состоянии развода» состоится 9 июня в

онлайн-кинотеатре Kion. Главные роли в восьмисерийной комедийной драме, которая была снята ещё в 2019 году, исполнили Артём Ткаченко, Мария Машкова, Данила Якушев, Анна Котова-Дерябина, Максим Лагашкин и другие.

Сериал «Женщина в состоянии развода» Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Зрителям расскажут ироничную и тёплую историю о поколении 30-летних. К ним принадлежит главная героиня Никифорова Вера Петровна — молодой специалист, врач-стоматолог. Её муж Сергей — популярный писатель. Год назад они развелись, причиной тому стали многочисленные измены супруга. Брачная лодка пошла ко дну, теперь каждый из супругов должен идти своим путём. Вера пытается жить в своё удовольствие, полагая, что брак переоценён. Всё меняется после планового посещения гинеколога: оказывается, из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребёнка. Планы на вольную жизнь Веры в одно мгновение сменяются идеей найти подходящего мужчину, от которого ей захотелось бы иметь детей…

«Женщина в состоянии развода» исследует такие темы , как жизнь после развода , плюсы и минусы материнства , межличностные отношения поколения 30-летних. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Женщина в состоянии развода» исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства, межличностные отношения поколения 30-летних. Сериал детально разбирает и социальное давление на женщин, оказавшихся в положении главной героини. На Веру давят и коллеги на работе, и медицинские работники, и даже родная мама.

С 9 июня на KION.

«Мокьюментари ( Premier)

Сериал «Мокьюментари» Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Комедийный сериал рассказывает о мытарствах посредственных актеров, которые мечтают попасть в большое кино. Главная героиня — актриса дешевых мыльных сериалов Юлия Зайцева — с детства мечтает о мировом признании. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара». Вот только именитые режиссеры не обращают на нее никакого внимания. В своих бедах Юлия винит непутевого актерского агента Мишу, который искренне пытается найти для нее стоящую роль.

С 9 июня на Premier.

«Вы мне подходите» ( Россия 1)

Сериал «Вы мне подходите» Пресс-служба канала «Россия 1»

Мелодрама. Анестезиолог Дина (Елена Великанова) узнаёт неприятный диагноз: у неё есть всего год на то, чтобы зачать, выносить и родить ребёнка. Дина живёт одна — после болезненного романа она стала замкнутой и нелюдимой. На помощь ей приходят подруги — красотка-стилист Марго (Юлия Галкина), учительница Юля (Виолетта Давыдовская) и кондитер Настя (Екатерина Копанова). Они не расстаются со школьных лет и знают друг о друге всё. Все четверо одинокие, и такое положение вещей для них давно стало привычным. Новое сложное задание — найти отца для Дининого будущего ребёнка, ставит перед всеми новые вопросы. Счастливы ли они? Готовы ли выйти из зоны комфорта и отправиться на поиски своего счастья?

сб, 11 июня, «Россия 1», 21.00.