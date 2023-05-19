19 мая
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Вместо "Аншлага" и Петросяна: на "Россия 1" расскажут "Истории большой страны"

Сегодня, 19 мая, на телеканале "Россия !" состоится премьера нового юмористического скетч-шоу "Истории большой страны" - смешные и остроумные истории из нашей повседневной жизни в исполнении любимых актеров в образах персонажей, в которых каждый узнает своего соседа, начальника, мужа, жену или коллегу.

Скетч-шоу "Истории большой страны".
Скетч-шоу "Истории большой страны".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Скетч-шоу продолжает опыт совместных проектов телеканала "Россия" и "Комеди Клаб Продакшн", экспериментирует со множеством юмористических жанров: стендап, миниатюры, пародии.

"Истории большой страны" - это очень знакомые сцены, в которых может оказаться каждый из нас: девушка приезжает в автосервис в надежде скрыть от мужа царапины на помятой машине; жена в супермаркете вырубает броском консервов собственного мужа; директриса, спасаясь от школьной проверки, покоряет высоту спортзала на канате; начальник меняет команду, взяв за ориентир... габариты подчиненных; пенсионерка устраивает тест на скорость городским спецслужбам; риелтор демонстрирует клиентам достоинства звукоизоляции с помощью пугача, а сотрудники ДПС получают чистосердечное признание нетрезвого водителя весьма нетривиальным артистичным способом.

В шоу снимались: Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Станислав Дужников, Татьяна Орлова, Максим Киселёв, Светлана Пермякова, Арина Постникова и другие.

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