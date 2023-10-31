Вот это фрукт! Почему яблоко в день оставляет докторов без работы

По статистике, при слове "фрукт" у большинства жителей нашей планеты в голове возникает образ яблока. И это не просто так: из всех известных фруктов оно в наибольшей степени этого заслуживает из-за своей пользы и универсальности. Золотое, наливное, молодильное - как только ни называли их в русском фольклоре. В таких названиях отразилась любовь нашего народа к этому плоду, впрочем, популярны яблоки не только в России.

Знакомо со времён неолита

Яблоки родом из Азии и ещё в незапамятные времена распространилось по миру. Их ели наши пещерные предки. Римский историк Плиний-старший называл уже 23 сорта яблок. В России о них впервые упоминается в летописях Киево-Печерской лавры в XI веке. Сегодня яблочные сады выращивают на всех обитаемых континентах, в разных климатических зонах, а по площадям и по общему объёму производства они занимают первое место среди фруктовых.



Ни один фрукт не имеет такого разнообразного применения. Яблоки едят сырыми и печёными, готовят из них соки, компоты, пюре, с ними пекут пироги и ватрушки. Из этого фрукта получается весёлый сидр и знаменитый кальвадос. Яблоки мочат, квасят, маринуют и сушат, добавляют в салаты, супы, овощные рагу. Ими фаршируют утку и гуся, подают на гарнир к свинине. И даже сами яблоки фаршируют рисом и мясом.

Польза с родных просторов

Яблоки. freepik.com/lifeforstock

Известно, что сорта яблок различаются по форме, размеру, окраске, вкусу и аромату плода. Не нужно быть специалистом-селекционером, чтобы правильно выбрать яблоки, достаточно следовать общеизвестным правилам. Их кожица должна быть ровной и гладкой, без царапин и порезов, коричневых пятен - следов сильного удара.

Яблоки летних сортов хранятся всего две недели, а зимних - до нескольких месяцев. Больше всего витаминов в свежих яблоках, чуть меньше - в сушёных, а вот в приготовленных из яблок алкогольных напитках их нет совсем. Полезные свойства яблок зависят от того, где они собраны. Самые полезные - наши, российские. И дело здесь не только в патриотизме. Оказывается, в мякоти яблока хранится информация о воде, почве и климате, в котором оно росло. Так что чем ближе к вашему дому яблоневый сад, тем больше полезных веществ ваш организм сможет усвоить из выросшего в нём яблочка.

Панацея от всех бед

Яблоко в день, как известно, оставляет докторов без работы. Это говорят англичане, а они слов на ветер не бросают. Благодаря высокому содержанию железа, меди, марганца, витамина В9 (фолиевая кислота), участвующих в процессе кроветворения, яблоки полезны при малокровии, гипертонии, атеросклерозе.

Девушка с яблоком. freepik.com/freepik

В народной медицине яблочный чай и свежие плоды рекомендуют для улучшения пищеварения, смягчения кашля, при ревматизме, авитаминозах и мигрени. Чтобы уменьшить воспаление при ожогах, к поражённым участкам кожи прикладывают яблочную мякоть. Есть яблоки и вдыхать их аромат полезно при нервных расстройствах. Зрелые яблоки содержат значительное количество йода и используются для профилактики заболеваний щитовидной железы. Установлено, что, съедая всего лишь пару яблок ежедневно, можно снизить уровень холестерина в крови на 16%. К тому же яблоки малокалорийны, не зря они являются основой многих диет, их энергетическая ценность - 52 ккал на 100 г.

Яблоко не является чемпионом ни по одному из питательных веществ. Какой ни возьми витамин или минерал - всегда найдётся фрукт, в котором его значительно больше, чем в яблоках. Но ведь сила этих плодов скорее в гармоничном сочетании разных компонентов, включая фруктовые кислоты, сахара и клетчатку.

Кулинарные хитрости

Кстати, чтобы печёные яблоки не трескались и не прилипали к дну ёмкости, в которой они готовятся, их нужно проколоть вилкой в нескольких местах, а на дно формы для запекания налить немного воды. Яблоки сладких сортов хорошо сохраняют форму, поэтому их лучше запекать, а из плодов кислых сортов делают пюре, пастилу, мармелад.