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Вот это сюрприз! Бузова и Галустян ввели новые правила голосования перед финалом шоу "Новые звёзды в Африке"

В новом выпуске шоу "Новые звёзды в Африке", который выйдет в эфир, 17 декабря, определятся первые финалисты проекта. Всех участников ждал неприятный сюрприз от ведущих - Ольга Бузова и Михаил Галустян решили внести свои коррективы в ход игры. Новые правила голосования довели некоторых игроков до бурной радости, а кого-то - до слёз.

"Новые звёзды в Африке".
"Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Похоже, что интриги среди звёздных участников шоу немного утихли. Каждый понимает, что ход игры может измениться в любую минуту, ведь до финала остаётся совсем мало времени. Впрочем, для подстраховки коалиции всё равно продумывают схемы голосования.

Карина Нигай продолжает пытаться всеми способами избежать испытания на вылет, так как практически вся "женская" коалиция настроена против неё. Ее неприязнь к Яне Енжаевой продолжается: стилист считает её недостойной финала. "Она неприятная и слабая девочка. Пусть едет домой, нечего ей делать на таких шоу!", - категорично высказалась Нигай в адрес актрисы.

И тут ведущие предложили новые правила. Участники не были к ним готовы и не успели обсудить стратегию. Результат голосования оказался неожиданным, а кому-то и вовсе показался несправедливым. Одна из самых сильных участниц проекта, Карина Кокс, не смогла сдержать слёз и эмоций.

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