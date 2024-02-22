Время и роли Олега Янковского: 80 лет самому аристократичному народному артисту страны

Как-то на съёмках своей картины "Полёты во сне и наяву" режиссёр Роман Балаян сказал: "Олег Янковский обладает удивительным сочетанием - у него в глазах есть что-то божье и дьявольское одновременно". И это действительно так. Донжуаны, подлецы, обманщики и даже убийцы выходили в его исполнении чертовски привлекательными! Ну а слова волшебника из "Обыкновенного чуда" и барона Мюнхгаузена давно разобраны на цитаты и прочно вошли в наш ежедневный словарный обиход. 23 февраля Олегу Ивановичу исполнилось бы 80 лет. По злой иронии судьбы, в этом же году исполняется 15 лет со дня его ухода в мир иной. Его любили зрители, с ним мечтали работать актёры и режиссёры. Умный, тонкий, ироничный, безмерно талантливый... Другого такого актёра у нас просто нет.

Олег Янковский считался главным аристократом российского кино. По признанию коллег, порода у Янковского чувствовалась в деталях: как повязан шейный платок или наброшен шарф, как небрежно приподнят воротник пиджака или как он закуривает трубку. "Он мог сыграть джентльмена, даже опустившегося. Он ведь настоящий аристократ, в нём чувствуется порода", - характеризовала Янковского партнёрша по фильму "Влюблён по собственному желанию" Евгения Глушенко.

1940-1950-е: аристократ из Казахстана

Порода в Янковском действительно чувствовалась. Родители Олега Ивановича были потомственными дворянами (отец, Иван Павлович, - из польских дворян, мать, Марина Ивановна, - из русских). Отец служил штабс-капитаном в лейб-гвардии Семёновского полка, в Гражданскую войну перешёл на сторону красных и воевал под началом маршала Тухачевского. За дружбу с репрессированным военачальником в 1930-е годы его сослали в Казахстан, где 23 февраля 1944 года и родился сын Олег. Вскоре Иван Павлович сгинул в сталинских лагерях, и матери будущего актёра приходилось одной содержать семью. Янковские жили бедно, впятером (мама, бабушка, Олег и двое его старших братьев - Ростислав и Николай) ютились в 14-метровой комнате, но при этом держали огромную библиотеку, разговаривали на нескольких языках.

Правда, сожгли семейный архив. В огне сгинули и дворянская грамота, и Георгиевский крест мужа. Люди "из бывших" были тогда не в чести, и Олег, гонявший мяч с дворовой шпаной, отчаянно стеснялся своей аристократической бабушки в пенсне и с брошью на ветхой кофточке.

1960-е: чудеса, да и только

Сейчас с трудом в это верится, но в профессию Янковский пришёл, в общем-то, случайно. К тому времени, когда он окончил школу, его семья уже переехала в Саратов. Олег собрался было поступать в медицинский, но передумал. И пошёл в Саратовское театральное училище - по стопам старшего брата Ростислава. Но, оказалось, экзамены давно закончены.

И тут - фантастическое стечение обстоятельств! Грустного паренька увидел директор, который спросил его фамилию и, заглянув в бумаги, радостно сообщил: "Так ты зачислен! В сентябре приходи на занятия". Олег был в замешательстве, но не подал и виду. Дома выяснилось,что тайно от матери отбор в театральное училище прошёл средний брат Николай, который работал на заводе, но всегда мечтал о сцене. На семейном совете было решено, что учиться пойдёт всё-таки Олег.

После окончания училища в 1965 году Олег был принят в труппу Саратовского драматического театра. Вообще-то, этим он обязан своей жене Людмиле Зориной, с которой познакомился, ещё учась на втором курсе училища. Это её, как подающую большие надежды актрису, после учёбы сразу же пригласили в театр, и ей удалось пристроить туда же и Олега.

В 1967 году театр гастролировал во Львове. И там в гостиничном ресторане Янковского заметил режиссёр Владимир Басов, который искал актёра на роль Генриха Шварцкопфа в свой фильм "Щит и меч". Молодой человек показался ему подходящим кандидатом. Олег Иванович потом вспоминал: "Когда я получил телеграмму, что утверждён, надо было видеть, как я переходил через дорогу! Чтоб не дай бог не сбила машина. Чтобы спасти себя для кинематографа, я осторожно, медленно шёл в театр. .."

Олег Янковский. Скриншот

"Щит и меч" вышел на экраны в 1968-м и принёс 23-летнему актёру большой успех. В том же году случились ещё два знаковых события в жизни Янковского: вышел следующий фильм с его участием - "Служили два товарища", а супруга Людмила родила ему сына Филиппа.



Раньше Олегу в тетаре доставались только роли в стиле "кушать подано", а зрители тыкали в него пальцем и шептали: "Смотрите, это муж Зориной!", то теперь на Янковского посыпались лучшие роли. Зрители стали приходить на спектакли ради него одного. Но провинциалом актёр оставался недолго.

1970-е: эпоха Янковского

Уже популярный Евгений Леонов, партнёр Янковского по фильму "Гонщики", замолвил словечко перед новоиспеченным главрежем "Ленкома" Марком Захаровым. Тот не поленился слетать в Саратов и посмотреть на Олега в спектакле "Идиот", после чего пригласил в Москву.



Янковский давно ждал этого предложения, даже отверг несколько приглашений от ленинградских театров. В один из вечеров он пришёл довольный домой и заявил: "Люда, пакуй чемоданы, едем в Москву!" Зорина фактически пожертвовала своей театральной карьерой ради талантливого мужа, в которого верила. Она занялась семьёй, мудро и смиренно уйдя в тень, ведь в столице уже ей было суждено стать всего лишь женой Янковского.



В Москве Марк Захаров доверил актёру роли не только в громких спектаклях "Ленкома" ("Автоград XXI", "Оптимистическая трагедия", "Чайка", "Шут Балакирев", "Женитьба"), но и в своих фильмах "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Убить дракона", которые сделали Янковского суперзвездой.

"Тот самый Мюнхгаузен". Скриншот

Захаров на протяжении 36 лет оставался для актёра главным театральным режиссером. Вероятно, одно из самых необычных предложений, сделанных постановщиком Янковскому в 1970-е, - сыграть Ленина без грима в спектакле

"Синие кони на красной траве". Актёр, понимавший, что визуально он напоминает в лучшем случае Дзержинского, позже называл эту работу одним из лучших своих спектаклей - выходя на сцену, он каким-то магическим образом становился похож на вождя мирового пролетариата, проявляя присущую ему способность по-гипнотизёрски внушать зрителям то, что они должны видеть. Думается, фирменный прищур Янковского вполне сопоставим со знаменитым ленинским по магнетическому воздействию на людей. Да и не только на людей. Марк Анатольевич вспоминал, как на одном из спектаклей на сцене внезапно появилась кошка и оглядев мизансцену, решительно направилась к Ленину-Янковскому и стала, мурлыкая, тереться об него, вызвав несусветные аплодисменты.

80-е: в движении

Конечно, связывать успехи Олега Янковского исключительно с Марком Захаровым было бы неверно. В конце концов, Гамлета артист сыграл у Глеба Панфилова, удачно и неоднократно снимался у Андрея Тарковского. Да у кого только Олег Иванович не снимался!

"Щит и меч". Скриншот

Эмиль Лотяну сделал с ним "Моего ласкового и нежного зверя", Игорь Масленников - "Собаку Баскервилей", Сергей Микаэлян - "Влюблён по собственному желанию", Роман Балаян - "Полёты во сне и наяву", знаменитую, культовую картину. Везде был востребован природный аристократизм Янковского, его великолепные манеры, которые не в силах скрыть даже бомжеватый прикид, требующийся по роли.



На роль Сергея Макарова в "Полётах", одного из самых запоминающихся и обаятельных "лишних людей" советского кинематографа, Балаян пригласил Янковского, случайно увидев по телевизору психологическую производственную драму Татьяны Лиозновой "Мы, нижеподписавшиеся". Режиссёр был, видимо, в каком-то смысле загипнотизирован эпизодом, в котором уже довольно пьяный персонаж Янковского, сидя за столом купе, неровно нарезает лимон соскальзывающим туповатым ножом в нетвёрдых руках. При этом актёр демонстрировал одному ему присущее завораживающее умение находиться вроде бы в тесном контакте с окружающими его партнёрами, но при этом словно где-то совершенно в другом месте: "Он как будто и здесь с ними, и не с ними. Вот это "отсутствие присутствия"... Вроде он и говорит с этими людьми, а вроде с кем-то другим говорит".

"Полёты во сне и наяву". kinopoisk.ru

"Сказать про Олега, что он работает увлеченно, было бы неточно, - говорила Инна Чурикова. - Он самоотвержен по отношению к своему делу, просто одержим. Он всегда чувствует современную и верную интонацию и ищет ёе в

любой роли. У него есть азарт к работе, вечный поиск, движение". Да, чего-чего, а вечного поиска и движения у Янковского было не отнять.

90-е: на барахло не соглашусь!

Вадим Абдрашитов, у которого Янковский снялся в двух картинах - "Слово для защиты" и "Поворот", - считает, что он, как никто другой, сумел выразить эпоху 1970-х, время застоя, сыграв образованного человека, живущего с ощущением духовного тупика. Сам Олег Иванович особенно ценил 1980-е и роли в фильмах Марка Захарова. А Карен Шахназаров, у которого он снимался в "Цареубийце", считает, что путь духовных исканий героев Янковского той поры завершила именно его картина, появившаяся в начале 1990-х. Олег Иванович сыграл в ней сразу две роли, а может быть, две ипостаси одной - советского главврача психиатрической клиники Алексея Смирнова и государя-императора Николая II. Как бы то ни было, то, о чем думали герои Янковского, как жили, совпало с умонастроениями, царившими в обществе тех лет. Он сумел как актёр ответить на ожидания зрителя, который нашёл в его героях ровно то, что искал.

"Цареубийца". mosfilm.ru

Примечательно, что сыграв в "Цареубийца", Янковский практически перестал сниматься. "За производство фильмов бpaлись все, кто хотел, - рассказывал Олег Иванович. - Когда эти новые "кинематографисты" окончательно всё оккупировали, отодвинув настоящих профессионалов в сторону, я принципиально перестал сниматься. Декоративное присутствие на экране меня никогда не интересовало. Играть так играть! Я отравлен хорошим кино, поэтому на барахло не мог согласиться".



Янковский никогда не соглашался "торговать лицом", считая, что актёру нельзя разменивать себя на мыльные оперы и телепрограммы. Его близкий друг Леонид Ярмольник вспоминает, как в начале 1990-х Влад Листьев уговаривал его попробовать себя в качестве телеведущего, и о реакции на это Олега Ивановича: "Ты просто идиот! - говорил мне Янковский. - Ты загубишь себя как артиста! Олег, конечно, был в чём-то прав..."

2000-е: приходите на меня посмотреть!

"Анна Каренина". Пресс-служба Первого канала.

Янковский и в новом кино не оказался лишним - он и в "Докторе Живаго" на месте, и в "Любовнике" в дуэте с Сергеем Гармашем настолько убедителен, что режиссёр Валерий Тодоровский пригласил эту парочку в ещё одну свою картину - "Стиляги", где оба вволю порезвились. А участие Олега Ивановича в "Анне Карениной" Сергея Соловьёва вообще перевернуло традиционное восприятие толстовского романа, в котором Каренин оказывается самой масштабной и содержательной личностью во всей книге, наиболее тонко чувствующей и больше всех страдающей. В 2000 году снял как режиссёр свой первый фильм ("Приходи на меня посмотреть" - непритязательная, но весьма милая картина).

Возраст добавлял Янковскому красок - лицо с годами становилось всё интереснее и выразительнее. Он достойно старел, но стариком стать не успел.