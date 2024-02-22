22 февраля
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Олег Янковский.
Время и роли Олега Янковского: 80 лет самому аристократичному народному артисту страны

Время и роли Олега Янковского: 80 лет самому аристократичному народному артисту страны

Как-то на съёмках своей картины "Полёты во сне и наяву" режиссёр Роман Балаян сказал: "Олег Янковский обладает удивительным сочетанием - у него в глазах есть что-то божье и дьявольское одновременно". И это действительно так. Донжуаны, подлецы, обманщики и даже убийцы выходили в его исполнении чертовски привлекательными! Ну а слова волшебника из "Обыкновенного чуда" и барона Мюнхгаузена давно разобраны на цитаты и прочно вошли в наш ежедневный словарный обиход. 23 февраля Олегу Ивановичу исполнилось бы 80 лет. По злой иронии судьбы, в этом же году исполняется 15 лет со дня его ухода в мир иной. Его любили зрители, с ним мечтали работать актёры и режиссёры. Умный, тонкий, ироничный, безмерно талантливый... Другого такого актёра у нас просто нет.

Олег Янковский.
Олег Янковский.
kinopoisk.ru

Олег Янковский считался главным аристократом российского кино. По признанию коллег, порода у Янковского чувствовалась в деталях: как повязан шейный платок или наброшен шарф, как небрежно приподнят воротник пиджака или как он закуривает трубку. "Он мог сыграть джентльмена, даже опустившегося. Он ведь настоящий аристократ, в нём чувствуется порода", - характеризовала Янковского партнёрша по фильму "Влюблён по собственному желанию" Евгения Глушенко.

1940-1950-е: аристократ из Казахстана

Порода в Янковском действительно чувствовалась. Родители Олега Ивановича были потомственными дворянами (отец, Иван Павлович, - из польских дворян, мать, Марина Ивановна, - из русских). Отец служил штабс-капитаном в лейб-гвардии Семёновского полка, в Гражданскую войну перешёл на сторону красных и воевал под началом маршала Тухачевского. За дружбу с репрессированным военачальником в 1930-е годы его сослали в Казахстан, где 23 февраля 1944 года и родился сын Олег. Вскоре Иван Павлович сгинул в сталинских лагерях, и матери будущего актёра приходилось одной содержать семью. Янковские жили бедно, впятером (мама, бабушка, Олег и двое его старших братьев - Ростислав и Николай) ютились в 14-метровой комнате, но при этом держали огромную библиотеку, разговаривали на нескольких языках.

Правда, сожгли семейный архив. В огне сгинули и дворянская грамота, и Георгиевский крест мужа. Люди "из бывших" были тогда не в чести, и Олег, гонявший мяч с дворовой шпаной, отчаянно стеснялся своей аристократической бабушки в пенсне и с брошью на ветхой кофточке.

1960-е: чудеса, да и только

Сейчас с трудом в это верится, но в профессию Янковский пришёл, в общем-то, случайно. К тому времени, когда он окончил школу, его семья уже переехала в Саратов. Олег собрался было поступать в медицинский, но передумал. И пошёл в Саратовское театральное училище - по стопам старшего брата Ростислава. Но, оказалось, экзамены давно закончены.

И тут - фантастическое стечение обстоятельств! Грустного паренька увидел директор, который спросил его фамилию и, заглянув в бумаги, радостно сообщил: "Так ты зачислен! В сентябре приходи на занятия". Олег был в замешательстве, но не подал и виду. Дома выяснилось,что тайно от матери отбор в театральное училище прошёл средний брат Николай, который работал на заводе, но всегда мечтал о сцене. На семейном совете было решено, что учиться пойдёт всё-таки Олег.

После окончания училища в 1965 году Олег был принят в труппу Саратовского драматического театра. Вообще-то, этим он обязан своей жене Людмиле Зориной, с которой познакомился, ещё учась на втором курсе училища. Это её, как подающую большие надежды актрису, после учёбы сразу же пригласили в театр, и ей удалось пристроить туда же и Олега.

В 1967 году театр гастролировал во Львове. И там в гостиничном ресторане Янковского заметил режиссёр Владимир Басов, который искал актёра на роль Генриха Шварцкопфа в свой фильм "Щит и меч". Молодой человек показался ему подходящим кандидатом. Олег Иванович потом вспоминал: "Когда я получил телеграмму, что утверждён, надо было видеть, как я переходил через дорогу! Чтоб не дай бог не сбила машина. Чтобы спасти себя для кинематографа, я осторожно, медленно шёл в театр. .."

Олег Янковский.
Олег Янковский.
Скриншот

"Щит и меч" вышел на экраны в 1968-м и принёс 23-летнему актёру большой успех. В том же году случились ещё два знаковых события в жизни Янковского: вышел следующий фильм с его участием - "Служили два товарища", а супруга Людмила родила ему сына Филиппа.

Раньше Олегу в тетаре доставались только роли в стиле "кушать подано", а зрители тыкали в него пальцем и шептали: "Смотрите, это муж Зориной!", то теперь на Янковского посыпались лучшие роли. Зрители стали приходить на спектакли ради него одного. Но провинциалом актёр оставался недолго.

1970-е: эпоха Янковского

Уже популярный Евгений Леонов, партнёр Янковского по фильму "Гонщики", замолвил словечко перед новоиспеченным главрежем "Ленкома" Марком Захаровым. Тот не поленился слетать в Саратов и посмотреть на Олега в спектакле "Идиот", после чего пригласил в Москву.

Янковский давно ждал этого предложения, даже отверг несколько приглашений от ленинградских театров. В один из вечеров он пришёл довольный домой и заявил: "Люда, пакуй чемоданы, едем в Москву!" Зорина фактически пожертвовала своей театральной карьерой ради талантливого мужа, в которого верила. Она занялась семьёй, мудро и смиренно уйдя в тень, ведь в столице уже ей было суждено стать всего лишь женой Янковского.

В Москве Марк Захаров доверил актёру роли не только в громких спектаклях "Ленкома" ("Автоград XXI", "Оптимистическая трагедия", "Чайка", "Шут Балакирев", "Женитьба"), но и в своих фильмах "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Убить дракона", которые сделали Янковского суперзвездой.

&quot;Тот самый Мюнхгаузен&quot;.
"Тот самый Мюнхгаузен".
Скриншот

Захаров на протяжении 36 лет оставался для актёра главным театральным режиссером. Вероятно, одно из самых необычных предложений, сделанных постановщиком Янковскому в 1970-е, - сыграть Ленина без грима в спектакле
"Синие кони на красной траве". Актёр, понимавший, что визуально он напоминает в лучшем случае Дзержинского, позже называл эту работу одним из лучших своих спектаклей - выходя на сцену, он каким-то магическим образом становился похож на вождя мирового пролетариата, проявляя присущую ему способность по-гипнотизёрски внушать зрителям то, что они должны видеть. Думается, фирменный прищур Янковского вполне сопоставим со знаменитым ленинским по магнетическому воздействию на людей. Да и не только на людей. Марк Анатольевич вспоминал, как на одном из спектаклей на сцене внезапно появилась кошка и оглядев мизансцену, решительно направилась к Ленину-Янковскому и стала, мурлыкая, тереться об него, вызвав несусветные аплодисменты.

80-е: в движении

Конечно, связывать успехи Олега Янковского исключительно с Марком Захаровым было бы неверно. В конце концов, Гамлета артист сыграл у Глеба Панфилова, удачно и неоднократно снимался у Андрея Тарковского. Да у кого только Олег Иванович не снимался!

&quot;Щит и меч&quot;.
"Щит и меч".
Скриншот

Эмиль Лотяну сделал с ним "Моего ласкового и нежного зверя", Игорь Масленников - "Собаку Баскервилей", Сергей Микаэлян - "Влюблён по собственному желанию", Роман Балаян - "Полёты во сне и наяву", знаменитую, культовую картину. Везде был востребован природный аристократизм Янковского, его великолепные манеры, которые не в силах скрыть даже бомжеватый прикид, требующийся по роли.

На роль Сергея Макарова в "Полётах", одного из самых запоминающихся и обаятельных "лишних людей" советского кинематографа, Балаян пригласил Янковского, случайно увидев по телевизору психологическую производственную драму Татьяны Лиозновой "Мы, нижеподписавшиеся". Режиссёр был, видимо, в каком-то смысле загипнотизирован эпизодом, в котором уже довольно пьяный персонаж Янковского, сидя за столом купе, неровно нарезает лимон соскальзывающим туповатым ножом в нетвёрдых руках. При этом актёр демонстрировал одному ему присущее завораживающее умение находиться вроде бы в тесном контакте с окружающими его партнёрами, но при этом словно где-то совершенно в другом месте: "Он как будто и здесь с ними, и не с ними. Вот это "отсутствие присутствия"... Вроде он и говорит с этими людьми, а вроде с кем-то другим говорит".

&quot;Полёты во сне и наяву&quot;.
"Полёты во сне и наяву".
kinopoisk.ru

"Сказать про Олега, что он работает увлеченно, было бы неточно, - говорила Инна Чурикова. - Он самоотвержен по отношению к своему делу, просто одержим. Он всегда чувствует современную и верную интонацию и ищет ёе в
любой роли. У него есть азарт к работе, вечный поиск, движение". Да, чего-чего, а вечного поиска и движения у Янковского было не отнять.

90-е: на барахло не соглашусь!

Вадим Абдрашитов, у которого Янковский снялся в двух картинах - "Слово для защиты" и "Поворот", - считает, что он, как никто другой, сумел выразить эпоху 1970-х, время застоя, сыграв образованного человека, живущего с ощущением духовного тупика. Сам Олег Иванович особенно ценил 1980-е и роли в фильмах Марка Захарова. А Карен Шахназаров, у которого он снимался в "Цареубийце", считает, что путь духовных исканий героев Янковского той поры завершила именно его картина, появившаяся в начале 1990-х. Олег Иванович сыграл в ней сразу две роли, а может быть, две ипостаси одной - советского главврача психиатрической клиники Алексея Смирнова и государя-императора Николая II. Как бы то ни было, то, о чем думали герои Янковского, как жили, совпало с умонастроениями, царившими в обществе тех лет. Он сумел как актёр ответить на ожидания зрителя, который нашёл в его героях ровно то, что искал.

&quot;Цареубийца&quot;.
"Цареубийца".
mosfilm.ru

Примечательно, что сыграв в "Цареубийца", Янковский практически перестал сниматься. "За производство фильмов бpaлись все, кто хотел, - рассказывал Олег Иванович. - Когда эти новые "кинематографисты" окончательно всё оккупировали, отодвинув настоящих профессионалов в сторону, я принципиально перестал сниматься. Декоративное присутствие на экране меня никогда не интересовало. Играть так играть! Я отравлен хорошим кино, поэтому на барахло не мог согласиться".

Янковский никогда не соглашался "торговать лицом", считая, что актёру нельзя разменивать себя на мыльные оперы и телепрограммы. Его близкий друг Леонид Ярмольник вспоминает, как в начале 1990-х Влад Листьев уговаривал его попробовать себя в качестве телеведущего, и о реакции на это Олега Ивановича: "Ты просто идиот! - говорил мне Янковский. - Ты загубишь себя как артиста! Олег, конечно, был в чём-то прав..."

2000-е: приходите на меня посмотреть!

&quot;Анна Каренина&quot;.
"Анна Каренина".
Пресс-служба Первого канала.

Янковский и в новом кино не оказался лишним - он и в "Докторе Живаго" на месте, и в "Любовнике" в дуэте с Сергеем Гармашем настолько убедителен, что режиссёр Валерий Тодоровский пригласил эту парочку в ещё одну свою картину - "Стиляги", где оба вволю порезвились. А участие Олега Ивановича в "Анне Карениной" Сергея Соловьёва вообще перевернуло традиционное восприятие толстовского романа, в котором Каренин оказывается самой масштабной и содержательной личностью во всей книге, наиболее тонко чувствующей и больше всех страдающей. В 2000 году снял как режиссёр свой первый фильм ("Приходи на меня посмотреть" - непритязательная, но весьма милая картина).

Возраст добавлял Янковскому красок - лицо с годами становилось всё интереснее и выразительнее. Он достойно старел, но стариком стать не успел.

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