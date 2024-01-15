"Все мечтали соблазнить Анжелику, а не Мишель Мерсье": роль прекрасной маркизы стала для актрисы счастьем и проклятьем

Героини Мишель Мерсье с головой бросались в омут экранных страстей, а сама героиня всего лишь мечтала иметь обычную семью. Роль Анжелики стала для неё роковой: мужчины, которых она любила, видели в ней не Мишель, а маркизу ангелов.

В середине 60-х годов прошлого века в городах и селах Советского Союза в массовом порядке огромное количество новорожденных девочек получили экзотическое имя - Анжелика. Означал этот коллективный психоз одно - будущие родители посмотрели французский историко-авантюрный фильм о приключениях графини де Пейрак при дворе Людовика XIV. В это сложно поверить, но исполнительнице главной роли в исполнилось 85 лет!

Жоселин, Мишель или Анжелика?

Красавица Анжелика запросто укрощала мужчин - разбойников и особ королевской крови. Она появилась на экранах очень вовремя: примерно в эти же годы, в середине 60-х, женщины стали публично сжигать свои лифчики в знак протеста против тирании мужчин. Анжелика лифчик не сжигала - наоборот, она ввела в моду особый его фасон, открывающий всё, что только можно было открыть. В яркой чувственности и сексуальности была её сила.

Мишель Мерсье. rf-hobby.cz

Мерсье никогда не была Анжеликой. Любая из других претенденток (а их было множество) подходила на эту роль больше, чем она. В Брижит Бардо была смелость маркизы ангелов, в Катрин Денёв - её независимость, в Джейн Фонде - умение повелевать мужчинами, в Марине Влади - её бунтарство. А Мишель Мерсье... Она всегда была слишком женственной, слишком слабой и слишком зависимой от чужого мнения. Прежде всего - от мнения мужчин.

Мишель Мерсье. kinopoisk.ru

Началось всё, конечно, с её отца, известного в Ницце фармацевта. Месье Мерсье был единственным кормильцем в семье, надеждой и опорой для своих девочек - жены и двух дочерей. Его любимицей была младшая, Мишель. Но она умерла от тифав тяжёлые военные времена. И старшая, Жоселин, тщетно старалась занять её место в родительском сердце. Потом, когда она вырастет, она изменит своё имя и сама станет Мишель (хотя существует и другая версия: настоящее имя девушки просто не понравилось продюсерам её дебютного фильма "Поворот ручки", и Жоселин назвали в честь популярной в те годы актрисы Мишель Морган).

Мишель Мерсье была в действительности Жоселин Ивонн Рене. Любой психотерапевт рассказал бы вам на этот счёт много интересного. Но это будет позже. А пока Жоселин добивается внимания папы, упрашивает его купить ей балетную пачку - она хочет танцевать!

Две роковые ошибки

До того как получить роль Анжелики, Мерсье успела многое. Выйти на сцену главного театра Ниццы. Уехать в Париж, влиться в прогрессивную труппу Ролана Пети. Поучиться актёрскому мастерству и сыграть пару десятков ролей красивых служанок, любовниц и девушек лёгкого поведения. Она была не слишком щепетильна в выборе ролей - брала что предлагали. То же касалось и выбора любимых мужчин.

Мишель Мерсье. kinopoisk.ru

Ещё за два года до премьеры "Анжелики" ей сделал предложение ассистент режиссёра Андре Смагге. И она предложение приняла... Смагге, как многие неудачники, оказался запойным алкоголиком, да к тому же еще и невротиком. Ситуация только усугубилась после того, как актриса стала Анжеликой и её популярность во Франции сравнялась с популярностью Брижит Бардо. Андре раздражала слава жены, которая так явно контрастировала с его неудачами. В конце концов врачи признали его невменяемым и спустя шесть лет вымученного брака, заплатив огромную сумму откупных, Мишель смогла наконец стать свободной. Впрочем, ненадолго.

Мишель Мерсье. telestar.fr

Анжелика сделала Мерсье безусловной звездой. Первый фильм из серии вышел в 1964 году, за следующие четыре года сняли ещё четыре продолжения. К своим тридцати годам актриса стала секс-иконой не только Франции, но и всего мира (Советский Союз не был исключением). Она, как и Анжелика, могла выбрать себе любого мужчину - каждый готов был броситься к её ногам. Но, как это часто бывает, в итоге выбрала далеко не самый лучший вариант. Уже через год после своего развода она снова выходит замуж - на этот раз за популярного гонщика Клода Буарилло.

Его высшим достижением в карьере было девятое место в гонках "24 часа Ле-Мана", однако этого было достаточно, чтобы стать известным, спать с тем количеством женщин, с каким захочется, и кутить до утра в компании приятелей. Однажды, через 12 лет совместной жизни с Мишель Мерсье, он просто сбежал из дома, прихватив с собой все деньги и фамильные драгоценности.

Ни принцев, ни коней

Больше Мишель замуж не выходила. Хотя очень хотела: с каждым своим следующим мужчиной она прежде всего обсуждала этот вопрос. Мишель была уже взрослой женщиной, и от этого её желание непременно выйти замуж выглядело тем более удивительно. Она цеплялась за мечту об идеальном замужестве, как девочки цепляются за сказку о прекрасном принце на белом коне...

Мишель Мерсье. kino-teatr.ru

У Мерсье было множество романов, и все неудачные. "Все мужчины, которых я любила, мечтали соблазнить Анжелику, а не Мишель Мерсье", - сетовала актриса. Она написала три автобиографии, каждая из которых повествовала о череде любовных фиаско. Она повторила ошибку Мэрилин Монро, ввязавшись в сложные отношения с политиками: сначала с премьер-министром Беттино Кракси, потом с Сильвио Берлускони. Мишель была игрушкой в руках мужчин, но каждый раз считала, что так и должно быть.

Мишель Мерсье. telestar.fr

В своей то ли второй, то ли третьей биографии (которая, что интересно,называется "Я не Анжелика!") Мишель рассказывает историю о том, как за нейухаживал иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви. Он засыпал её букетами цветов,дарил ей бриллианты, но всё закончилось попыткой изнасилования, когда Мишель попыталась сказать ему "нет". Единственным любовником актрисы, который до сих пор вызывает в ней тёплые воспоминания, остаётся Марчелло Маст-роянни: он был мягок и обходителен и, по крайней мере, не обещал Мишель того, чего не мог дать...

Мишель Мерсье. mavink.com

В 1970-х Мишель переживала не лучшие времена. Пытаясь уйт от стереотипа, навязанного ей образом Анжелики, она снималась в неожиданных кинопроектах, например в роли проститутки в "Громе небесном", где её партнёром был Жан Габен, или убийцы во "Второй истине". Но эти её работы так и остались незамеченными.



Карьера Мерсье в качестве продюсера в Голливуде не задалась, а многочисленные пластические операции, призванные вернуть молодость, подорвали здоровье. Зато в её жизни появился очередной мужчина: в Цюрихе она познакомилась с бизнесменом-вдовцом по имени Адриан, у которого было двое мальчишек 9 и 12 лет. Они приняли Мишель как родную мать, и актриса, как казалось всем, наконец обрела своё счастье (пусть и не скреплённое официально). Но Адриан вскоре умер от рака, а его родственники не готовы были делиться с Мишель ни наследством, ни любовью мальчиков. Она снова оказалась в полном одиночестве: наедине со своей былой славой, воплощённой в одном-единственном имени - Анжелика. Уйти и не вернуться?

Мишель Мерсье. fr.style.yahoo.com

В 1984 году Мишель Мерсье уйдет из кино на долгих 14 лет. Потом вернётся, но её возвращение мало кто заметит. Женщина, которой поклонялись миллионы, будет вести затворнический образ жизни, время от времени снимаясь в том, что предложат (например, в российском сериале "Красная капелла"). Её былое богатство, в том числе и драгоценности, подаренные иранским шейхом, уйдёт в оплату многочисленных долгов. Мужчины, бывшие рядом с Мишель, постепенно опустошали её кошелёк примерно так же, как ранее опустошали её сердце.

Мишель Мерсье. kino-teatr.ru

В начале января знаменитой Анжелике исполнилось восемьдесят пять, и она до сих пор одинока. В её шкафу висят платья, которые она когда-то надевала в образе маркизы ангелов (режиссёры разрешали ей оставить их у себя в качестве талисмана). Судьба сыграла с ней злую шутку: образ, который Мишель воплотила на экране, - образ женщины, свободной от чужого мнения и в конечном итоге свободной от мужчин, - был полной противоположностью ей настоящей. Просто она слишком хорошо сыграла свою роль и Мишель пришлось расплачивается за это всю жизнь...