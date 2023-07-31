Вся польза в стакане: правила приготовления смузи

Не стоит путать соки и смузи. Сок - это выжимка из плодов, она может быть с мякотью, но большинство волокон всё же отправляется в мусор, а не в стакан. И напиток превращается - если сок получен из фруктов, а не из овощей - в настоящую углеводную бомбу, что ведёт к набору веса. Смузи - измельчённые в пюре овощи, фрукты и зелень. Вся мякоть и почти все витамины, которые содержатся в ингредиентах, остаются в напитке. Поэтому диетологи часто включают смузи в детокс-программы.

Как приготовить

Используйте в качестве основы напитка нейтральные овощи, шпинат, огурцы, кабачок, стебли сельдерея.

Пикантности добавьте щавелем, базиликом, мятой, петрушкой, интересные оттенки - болгарским перцем, морковью, помидорами, тыквой, сладость - ягодами и фруктами: киви, манго, апельсинами, яблоками, вишней, клубникой, бананами.

Разбавляйте смесь до желаемой консистенции обычной водой. Если есть желание, добавьте молоко, но только растительное. Молочные и кисломолочные продукты в сочетании с овощами и фруктами могут спровоцировать вздутие и метеоризм.

Не употребляйте смузи на голодный желудок. Кислоты, содержащиеся в плодах, могут раздражать слизистую. Лучше использовать напиток в качестве перекуса. Если же вы планируете провести день на смузи, начните утро с запаренной овсянки.

Смузи. freepik.com/Freepik

Не сидите на одном и том же смузи долго - меняйте составы, пробуйте другие ингредиенты. Так и напиток не надоест, и различных полезных веществ получите больше.

Кому без смузи никуда

Фруктово-овощной коктейль - возможность быстро набрать норму клетчатки. По данным ВОЗ, оптимальное количество пищевых волокон для взрослого в день - 30-35 г. Чтобы получить такую дозу, надо съесть 500-600 г овощей и фруктов. Но не всем это под силу. Поможет смузи: выпил за день два больших стакана напитка - норму выполнил!