«Дельфин. Продолжение» (НТВ)
История началась с того, что в посёлок Белая Бухта вернулся уроженец этих мест Андрей Кораблёв. Пытаясь выяснить, кто виновен в смерти деда, он познакомился с сотрудницей местного океанографического института Инной и дельфином Василисой.
Чтобы найти подход к понравившейся девушке, служака уверяет всех, что понимает дельфиний язык и Васька ему реально несколько раз помогает. В финале первого сезона преступнику удаётся ускользнуть, Василиса ранена, а Андрей решает остаться в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион.
Он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и её обитателей, Кораблёв стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят.
Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации она всё-таки возвращается в море и именно дельфин поможет Кораблёву выйти на истинных заказчиков всех происходящих в Белой Бухте преступлений.
В продолжении приключенческого детектива создатели картины приготовили приятный сюрприз. Так, в одной из серий зрители увидят в кадре героев из двух разных проектов канала НТВ. По сюжету главный герой сериала «Лихач» Сергей Сотников (Никита Панфилов) обратится за помощью к Кораблёву, однако встреча
двух героев будет крайне оригинальной.
пн-пт НТВ 20.00
«Эпидемия 2» (ТНТ)
Зомби-проект режиссёра Павла Костомарова осенью 2019 года вызвал нешуточный ажиотаж не только среди российских зрителей, но и во всём мире. Сюжет грядущего апокалипсиса оказался ужасающе точным в прогнозе последующих событий, хоть и был написан и снят ещё до пиковой фазы пандемии коронавирусной инфекции. «Эпидемию» похвалил даже Стивен Кинг!
К сожалению, быстро снять продолжение у авторов не получилось. Второй сезон только-только закончили показывать в онлайн-кинотеатре PREMIER, а вот и большая телепремьера!
В первом сезоне герои вместе выбирались из заражённой Москвы, спасаясь от мародёров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей.
Во втором сезоне появится ещё одна сюжетная ветка. Офицер (Юра Борисов) оспорил приказ начальства, не решившись расстреливать толпу гражданских. Пойдя против своих и чудом оставшись в живых, он оказался в карельской глуши, пока его не подобрала группа московских хипстеров, которые сбежали из столицы.
Увидят зрители и хорошо известных героев первого сезона — к своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Александр Робак. Выпала из группы «эпидемцев» только Виктория Исакова. Её заменил Юра Борисов («Купе номер шесть», «Бык») — главная звезда российского кино. По признанию тех, кто уже посмотрел сериал, он одним своим появлением в кадре отодвинул всех именитых и заслуженных актёров на второй план. А что тут скажешь? Харизма!
пн-чт ТНТ 22.00