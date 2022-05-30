С понедельника, 30 мая, в эфире федеральных каналов состоятся премьеры вторых сезонов «Дельфина» и «Эпидемии». В приключенческом детективе НТВ герой Сергея Жаркова на морском песочке встретится с «лихачом» Никитой Панфиловым, а Юра Борисов спасёт всех от второй волны неизвестной, но страшной заразы.

«Дельфин. Продолжение» ( НТВ)

Сериал «Дельфин» Пресс-служба канала НТВ

История началась с того, что в посёлок Белая Бухта вернулся уроженец этих мест Андрей Кораблёв. Пытаясь выяснить, кто виновен в смерти деда, он познакомился с сотрудницей местного океанографического института Инной и дельфином Василисой.

Чтобы найти подход к понравившейся девушке, служака уверяет всех, что понимает дельфиний язык и Васька ему реально несколько раз помогает. В финале первого сезона преступнику удаётся ускользнуть, Василиса ранена, а Андрей решает остаться в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион.

Он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и её обитателей, Кораблёв стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят.

Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации она всё-таки возвращается в море и именно дельфин поможет Кораблёву выйти на истинных заказчиков всех происходящих в Белой Бухте преступлений.

Сериал «Дельфин» Пресс-служба канала НТВ

В продолжении приключенческого детектива создатели картины приготовили приятный сюрприз. Так, в одной из серий зрители увидят в кадре героев из двух разных проектов канала НТВ. По сюжету главный герой сериала «Лихач» Сергей Сотников (Никита Панфилов) обратится за помощью к Кораблёву, однако встреча

двух героев будет крайне оригинальной.

пн-пт НТВ 20.00

«Эпидемия 2» ( ТНТ)

Сериал «Эпидемия» Онлайн-кинотеатр Premier

Зомби-проект режиссёра Павла Костомарова осенью 2019 года вызвал нешуточный ажиотаж не только среди российских зрителей, но и во всём мире. Сюжет грядущего апокалипсиса оказался ужасающе точным в прогнозе последующих событий, хоть и был написан и снят ещё до пиковой фазы пандемии коронавирусной инфекции. «Эпидемию» похвалил даже Стивен Кинг!

Сериал «Эпидемия» Пресс-служба канала ТНТ

К сожалению, быстро снять продолжение у авторов не получилось. Второй сезон только-только закончили показывать в онлайн-кинотеатре PREMIER, а вот и большая телепремьера!

В первом сезоне герои вместе выбирались из заражённой Москвы, спасаясь от мародёров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей.

Во втором сезоне появится ещё одна сюжетная ветка. Офицер (Юра Борисов) оспорил приказ начальства, не решившись расстреливать толпу гражданских. Пойдя против своих и чудом оставшись в живых, он оказался в карельской глуши, пока его не подобрала группа московских хипстеров, которые сбежали из столицы.

Увидят зрители и хорошо известных героев первого сезона — к своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Александр Робак. Выпала из группы «эпидемцев» только Виктория Исакова. Её заменил Юра Борисов («Купе номер шесть», «Бык») — главная звезда российского кино. По признанию тех, кто уже посмотрел сериал, он одним своим появлением в кадре отодвинул всех именитых и заслуженных актёров на второй план. А что тут скажешь? Харизма!

пн-чт ТНТ 22.00