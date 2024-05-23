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Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева подрались из-за места в "Первом классе" элитной школы

Сегодня, 23 мая, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера комедийной драмы "Первый класс". Зрителям будут доступны сразу все серии проекта, в котором Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева окажутся вовлечены в за место в элитной школе для своих детей.

Сериал "Первый класс".
Сериал "Первый класс".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Сюжет закручивается вокруг трёх лучших подруг и их очень разных детей, которые претендуют на всего одно вакантное место в самой престижной школе Санкт-Петербурга. Страдающая от безденежья питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена - ради места в лучшей школе города для своего ребёнка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

"Надеюсь, что зрители узнают в наших героях себя и захотят не повторять их ошибки. Ведь в погоне за успехом мы часто забываем о чём-то более важном. Надеюсь, что у нас получилось рассказать историю, которую зрители посмотрят с улыбкой!", - говорит режиссёр Светлана Самошина.

В проекте также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие.

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