Лето, дача, солнце… Благодать, куда ни кинешь взгляд. Стоп! А кто это подпортил внешний вид наших любимых растений? Желающих — масса, и это не только хорошо знакомый нам, будь он неладен, колорадский жук. Вредителей, которые нацелились на ваш урожай, надо знать в лицо! А заодно познакомимся и с экологическими средствами борьбы с дачными вредителями.

Кто только не охотится на наших зелёных подопечных — паутинные клещи и тля, муравьи и червецы, орехотворки и цикадки, а ещё кроты, мыши… По счастью, от непрошеных гостей можно избавиться как народными, так и химическими средствами. Конечно, химия в борьбе с вредителями более действенна, только вот, прежде чем её применить, нужно десять раз подумать. Даже если яды безопасны для людей, мёртвыми вредителями вполне может отравиться ваш домашний питомец. Поэтому химией лучше пользоваться в крайнем случае. Мы же остановимся на щадящих средствах борьбы, которые едва ли смутят даже гринписовцев.

Огородный вредитель. freepik.com/gpointstudio

Паутинный клещ

Это насекомое округлой формы со щетинками на теле. Бывает самой разной окраски — зеленоватой, желтоватой, бурой. Плоды подрывной деятельности такого клеща видны сразу: растения опутаны паутиной, а на нижней стороне листьев виднеются белые пятнышки. Кроме того, этот вредитель опасен тем, что переносит споры серой гнили и инфекционные болезни растений.

Экологические средства борьбы. Первое, что нужно сделать, — смыть клеща с растения. Для этого необходимо развести жидкое калийное или зелёное мыло (20 г на литр воды) в горячей воде (40−50 градусов). Затем смочить в нём губку и протереть ею поражённые листья и стебли. Чтобы мыло не попало в почву, лучше расстелить вокруг растения плёнку. Затем несколько дней нужно опрыскивать питомца настоем табака, лука, чеснока или перца.

Цикадка

Эти насекомые похожи на миниатюрных тараканов размером 2−4 мм. Они бывают разной окраски. Возможно, за то, что цикадки резво скачут с растения на растение, их прозвали кобылками. Чаще всего они прячутся под нижней стороной листьев, где и сосут из растения соки. После такого массового обеда цикадок листья становятся белёсыми и опадают.

Экологические средства борьбы. Избавиться от цикадок поможет опрыскивание цветов и рассады отваром ромашки или полыни.

Тля

Это сосущее насекомое размером от 1 до 5 мм обладает овальным тельцем. Бывает как зелёного, так и чёрного цвета. Тля опасна тем, что она не только высасывает сок из растений, но и переносит вирусные заболевания, например чёрную сажистую росу.

Тля. freepik.com/wirestock

Экологические средства борьбы. Можно снять тлю с зелени вручную, используя кисточку для рисования. Если случай более запущенный, то лучше смыть насекомых раствором калийного мыла. Только не забудьте через день ополоснуть растение тёплым душем. Также хорошо опрыскивать поражённые тлёй листья и стебли отваром табака, настоем чеснока, острого стручкового перца или картофельной ботвы. Помогает и раствор древесной золы (как для опрыскивания, так и для полива почвы). Естественный враг тли — божья коровка.

Червецы

Этих насекомых можно узнать по овальному щетинистому тельцу, пересечённому множеством поперечных линий. Эти вредители высасывают соки из молодых листьев, побегов и бутонов. В результате растение чахнет, листочки опадают, а завязи цветов деформируются.

Экологические средства борьбы. Снять червецов с растения с помощью смоченной в водке ватки, а затем опрыскать растение луковым настоем. Повторять опрыскивание раз в неделю в течение месяца.

Орехотворка

Это перепончатокрылое насекомое откладывает свои яйца внутрь листа. В результате на поражённых местах образуются вздутия, очень похожие на круглые орешки, внутри которых сидят личинки.

Экологические средства борьбы. Эффективных народных средств борьбы с орехотворкой нет, поэтому отчаявшиеся могут опрыскивать больные растения инсектицидами. Остальным остаётся просто срывать больные листья и сжигать их, пока личинка не вылезла наружу и не превратилась во взрослую особь.

Муравьи

Это, конечно, известные трудяги, но вред посевам умудряются наносить колоссальный. Они не только раскапывают грядки, но и переносят тлю с одного растения на другое.

Муравьи. freepik.com/wirestock

Экологические средства борьбы. Муравьи совершенно не переносят некоторые запахи и вещества, поэтому садоводы часто этим пользуются. Например, раскидывают в нужных местах опилки, смешанные с помидорными листьями и политые настоем или отваром чеснока. Также прогнать этих насекомых можно, распыляя настой полыни. Выжить муравьев с участка можно и посыпав в разных местах, в том числе вокруг муравейника, длинными полосами соду и борную кислоту. В этом случае муравьи просто уйдут.

Яблонная моль

Взрослые особи откладывают в кору яблонь яйца, покрытые жёлтой слизью. Скоро из них вылупляются гусеницы — желтоватые, с тёмной головой. Вот они-то и грызут кору, а также листья яблонь, которые в результате жухнут и опадают. Подросшие гусеницы начинают оплетать деревья паутиной.

Экологические средства борьбы. Побуревшие листья яблони, в которых притаились гусеницы, собирают и уничтожают вместе с паутинными гнёздами. Ну, а те места, до которых вы не достаёте, можно опрыскать отваром или настоем табака из обычных папирос (чем дешевле, тем лучше!). Также против яблонной моли используют такие микробиологические препараты, как дендробациллин и энтобактерин. Действенно собирать яблоннную моль на стадии куколок.

Слизняки и улитки

Какой от них вред? Кроме того, что подгрызают листья растений, они ещё и покрывают ваш урожай малоприятной слизью.

Экологические средства борьбы. Можно защитить грядки, рассыпав в междурядье мелкокрошенную яичную скорлупу или метальдегид: мало того что через них слизням и улиткам неприятно ползти (ибо они колючие), так ещё они и соскребают слизь (что скользким созданиям тоже не понравится). Защитить урожай от нашествия этих вредителей можно, если посыпать вокруг лунок гашёную известь или суперфосфат. Ещё один хороший способ — разложить по участку тряпки, линолеум и доски, под которые и заползут слизкие вредители. Остаётся их поймать и выкинуть подальше.

Трипсы

Эти насекомые размером всего с 2−2,5 мм имеют чёрное или бурое тельце и две пары крыльев. Личинки трипса ещё более меньших размеров и плохо угадываются на листиках из-за своей желтоватозелёной окраски. Обычно эти вредители прячутся в цветках или на внутренней стороне листьев. Об их присутствии можно догадаться по полузавядшим цветкам, на которых при ближайшем рассмотрении оказываются видны белые и чёрные крапинки, и рассыпавшейся по нижним лепесткам пыльце.

Экологические средства борьбы. Отпугнуть трипсов можно, посадив рядом с пострадавшим от них зелёным питомцем томат или чеснок.