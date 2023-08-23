Защитник народа и покоритель сердец: 25 лет фильму "Маска Зорро" с молодым Антонио Бандерасом и горячей Кэтрин Зита-Джонс

Испанская поговорка гласит: "Если не можешь сражаться, как лев, будь хитрым, как лис". На языке жителей Пиренеев ловкого хищника зовут зорро. Но для нас это слово - имя одного из самых узнаваемых киногероев ХХ века. Историю о народном герое, пробразе Бэтмена, экранизировали более 30 раз, но наибольшего признания получил фильм Мартина Кэмпбелла, который вышел в свет летом 1998 года. Один из самых ярких блокбастеров 1090-х вернул интерес публики к авантюрным сюжетам плаща и шпаги, а главное, предоставил Антонио Бандерасу роль, для которой он, вероятно, был рождён.

Бульварное чтиво

Литературный голод, охвативший после Первой мировой войны жаждущих впечатлений обывателей, утолялся главным образом благодаря макулатурному чтиву. Многие еженедельные журналы ради максимального сокращения расходов выпускались на самой дешёвой бумаге. На сленге такую периодику стали называть pulp-журналы.

Солидные писатели с пренебрежением относились к литературным пробам печатавшихся в таких журналах, считая написанное дешёвой халтурой, а авторов, желающих на этом прославиться или подзаработать, выскочками. Всё подобно тому, как уже современные литераторы относятся к блогерам. Однако читатели и время всегда верно расставляли акценты. Среди той пёстрой целлюлозной писанины начинали свой творческий путь имена, сегодня по праву считающиеся классиками приключенческого и детективного жанров, например Рафаэль Сабатини, Эрл Стэнли Гарднер, отец "Тарзана" Эдгар Берроуз или папа "Конана-варвара" Роберт Говард.

Зорро. foni.club

Калифорнийский Робин Гуд

Это при свете дня его величают доном Диего, но как только на холмы Нового Арагона (она же - испанская Калифорния) опускается южная ночь, Зорро преображается в борца со злом и по заслугам воздаёт всем окрестным разного рода узурпаторам и самодурам, не взирая на ранги и титулы. Зорро - калифорнийский Робин Гуд и заокеанский Дубровский. Есть в нём сходство и с Фантомасом: оба неуловимы, оба вместо автографов оставляют там, где совершён очередной подвиг, грозный знак.

Придумал его Джонстон Маккалли. В сентябре 1919-го повесть о Зорро под названием "Проклятие Капистрано" вышла в пяти номерах All Story Weekly. До неё и после Маккалли сочинил ещё немало историй за мизерные издательские гонорары для подобных дешёвых журналов, но только Зорро ждала счастливая судьба.

Культовым кинематографическим персонажем Зорро сделал американец, Дуглас Фербенкс, главный голливудский супермен 1920-х. Фильмы с его участием представляли собой каскад невероятных трюков, потому кульбиты его ладного торса увлекали зрителей не меньше, чем утончённое лицедейство театральных звёзд. Именно Дуглас Фербенкс сформировал экранную маску Зорро. Фильмы о доблестном герое снимали в Америке, Франции, Испании, Мексике и даже Японии. Не обошлось и без ехидных пародий. Затем "зорромания", казалось, уже пошла на спад, но..

Не скоро сказка сказывается

Когда студия TriStar Pictures решила возродить на экране Лиса прерий, в режиссёры почтительно позвали Стивена Спилберга. Тот был не прочь, но у него в работе находились такие важные проекты, как "Парк юрского периода" (1993) и "Список Шиндлера" (1993), оттого планы пришлось отсрочить. Тогда пожилого героя, дона Диего де ла Вегу, должен был сыграть Рауль Хулиа ("Семейка Аддамс"), его молодого преемника Алехандро Мурьету - Энди Гарсиа, на тот момент "латинский любовник" номер один в Голливуде, а на главную женскую роль претендовала юная колумбийская певица Шакира.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

К сожалению, Спилбергу не удалось выкроить время и позже, поэтому он решил остаться лишь продюсером ленты. Шло время, менялись кандидатуры режиссёров, Рауль Хулиа внезапно скончался от рака, пока в 1995-м Спилберг не увидел фильм Роберта Родригеса "Отчаянный" с Антонио Бандерасом в главной роли. После этого у него не было сомнений в том, кто должен делать кино про народного заступника в маске. Разумеется, на главную роль позвали Антонио Бандераса, блеснувшего в образе крутого "эль марьячи".

"Зорро" начинается как трагедия, потом становится романтической комедией с эпическим финалом. Ещё одно достоинство ленты - его комедийная сторона. Я думаю, что именно это смешение дало такой хороший результат", - говорил Антонио Бандерас. foni.club

Испортил денежный вопрос

Увы, и тут сняться с якоря не удалось. Мексиканский вундеркинд Родригес, который снимал свои фильмы за копейки, упёрся в вопросе бюджета, заявив, что меньше чем за $ 45 млн, историко-приключенческую картину не сделать, а продюсеры не хотели сильно тратиться на фильм о винтажном герое, настаивая на бюджете в районе $35 млн. Стороны были уже близки к компромиссу, но постановщику так надоели бесконечные дебаты о деньгах, что он плюнул и ушёл снимать фильм ужасов "Факультет", где творческой свободы было больше, а общения с бухгалтерами меньше.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

В итоге актёрско-режиссёрский состав полностью сменился, на своём месте остался только Антонио Бандерас. Постановщиком стал Мартин Кэмпбелл, успешно вернувший на киноэкраны Джеймса Бонда в боевике "Золотой глаз" и отказавшийся снимать следующую серию бондианы. На роль дона Диего де ла Веги согласился Энтони Хопкинс, хотя изначально отклонил предложение из-за болей в спине. К счастью, ему сделали удачную операцию, и актёр вовремя встал в строй. А вот лицедейские таланты Шакиры оказались значительно скромнее музыкальных, поэтому главную женскую роль получила валлийка Кэтрин Зита-Джонс, экзотическая внешность которой позволила сыграть даже Шахерезаду в фильме "Тысяча и одна ночь".

К слову, Родригес оказался прав: бюджет удержать в заявленных рамках не удалось и смета фильма разбухла до $60 млн.

Шпаги звон, как звон бокала

Антонио Бандерас хотел, чтобы фильм выглядел как можно более реалистично, и поэтому настаивал на том, чтобы подавляющее большинство трюков выполнял сам, включая все сложные сцены с фехтованием.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

К началу работы актёр набрал великолепную физическую форму и научился мастерски фехтовать. На протяжении четырёх месяцев он усердно тренировался в составе олимпийской сборной Испании и под руководством легендарного тренера Боба Андерсона, который в молодости учил драться на шпагах Эрролла Флинна и ставил сцены боёв в "Звёздных войнах". Мастер клинка не раз потом говорил, что среди актёров Антонио стал лучшим его учеником после Эррола.

По легенде, режиссёр хотел избавиться от трюков с хлыстом, сочтя их слишком опасными. Но Энтони Хопкинс просто влюбился в сделанный на заказ мастером Алексом Грином кнут и настоял на том, чтобы Зорро обязательно показал, как он умеет обращаться с этим девайсом. Актёр усердно тренировался со своим бичом дни напролёт, освоив все кунштюки, и Мартину Кэмпбеллу не осталось ничего иного, как оставить их в картине.

Зайчик в камеру и платье с плеч

Основные съёмки прошли в Тласкале близ Мехико, где гости из Голливуда выстроили декорации гасиенды злодея дона Монтеро и фрагменты улочек мексиканского городка ХIХ века.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

Кстати, Бандерас так лихо навострился орудовать клинком, что всего с трёх дублей выполнил хитрый трюк с плавным запуском эффектного блика по всей длине своего оружия в сцене противостояния Зорро с кровожадным капитаном Лавом. Трудность была в том, чтобы красиво пустить зайчик прямо в камеру, глядя при этом не в неё, а на злодея. Но актёр легко справился с этой нетривиальной задачей.

Что касается ещё одной эффектной сцены, когда Зорро раздевает Елену ударами шпаги, то её удалось снять благодаря невидимым зрителю лескам, прикреплённым к платью актрисы в стратегических точках. Реакция ошеломлённой Кэтрин Зиты-Джонс в кадре подлинная: её специально не предупредили, насколько мало на ней останется одежды в этом эпизоде.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

Любопытно, что костюмы старого и молодого Зорро существенно отличаются. Дело в том, что дон Диего де ла Вега - испанец, а его преемник Алехандро Мурьета - мексиканец. Соответственно, у наряда пожилого аристократа европейский крой и отделка, в то время как в оформлении одеяния героя Бандераса четко видны латиноамериканские мотивы.

Счастливый финал вместо трагедии

Изначально премьера ленты была намечена на конец 1997 года, но мексиканские подрядчики относились к стахановским темпам работы американцев без пиетета, но свято блюли традиции сиесты. Плюс таможенники задержали часть реквизита, включая шпаги персонажей - мол, холодное оружие, для него нужно специальное разрешение. Поэтому съёмочный график полетел к чертям.

Фильм "Маска Зорро". foni.club

А когда Спилберг нашёл время посмотреть черновую версию картины, то велел отправить её на доработку и снять более жизнеутверждающий финал. В оригинале старый дон Диего трогательно умирал на руках дочери, что показалось продюсеру слишком депрессивным моментом. Так появилась оптимистическая концовка, в которой Алехандро и Елена женаты и у них рождается сын.

Запала хватило на вторую часть

Выход ленты в прокат студию сперва разочаровал: сборы оказались ниже ожиданий, а через неделю кино столкнулось с мощными соперниками в лице "Все без ума от Мэри" и "Спасти рядового Райана". Да-да, Спилберг-режиссёр перешёл дорогу Спилбергу-продюсеру!

Роль в "Маске Зорро" стала для Кэтрин Зиты-Джонс пропуском в большой Голливуд. Далее последовали роли в "Западне", "Траффике", "Чикаго" и знакомство с Майклом Дугласом. . foni.club

В итоге, на родине фильм не добрался до отметки в $100 млн, но картина понравилась и зрителям, и критикам. В первую очередь, конечно, благодаря обаянию, профессионализму и чувству юмора Антонио Бандераса. Зато проект выстрелил за рубежом, заработав в целом по миру 250 млн "зелёных". Две номинации на "Оскар" и две номинации на "Золотой глобус" упрочили реноме "Маски Зорро". А прибыли от выпуска на кассетах и DVD (плюс продажа прав на телетрансляцию) позволили авторам запустить снятый той же командой сиквел "Легенда Зорро" (2005) - увы, не сумевший повторить достижений предшественника.