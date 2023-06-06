Нескромное обаяние буржуазии: 25 лет культовому сериалу "Секс в большом городе"

25 лет назад, 6 июня 1998 года, на американском телеканале HBO в эфир вышел культовый сериал "Секс в большом городе". В России сериал начали показывать 20 лет назад, в начале 2003-го. Фильм, приветствовавший своей вопиюще навязчивой мелодией на вступительных титрах, подарил нам общение с четырьмя молодыми женщинами, ломавшими привычные стереотипы.

Девчата по-американски

Квартет жительниц Нью-Йорка, находящихся в вечном поиске идеального мужчины, и ведущих откровенные беседы на самые интимные темы в сериале "Секс в большом городе" сразу обаял миллионы наших зрителей. Причём не успело в 2004 году НТВ закончить показ сериала, как СТС начал повторный показ в своём эфире. Успех сериала был сопоставим с успехами первых латиноамериканских новелл на отечественном ТВ. Их хоть смотрели и не все, но остаться в стороне от обсуждения очередной пакости Леонсио или душевных терзаний Марианны было трудно.

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

Но четвёрка американских героинь в корне отличалась от всех дамских персонажей, с которыми были знакомы российские телезрители. Красивые, дерзкие, образованные, уверенные в своих силах, одетые по последнему писку моды, привыкшие всего добиваться сами - они стали образцом для подражания и иконами стиля. Купить туфли как у Кэрри или сумочку как у Шарлотты - стало целью для многих жительниц больших городов, а пропуск очередной серии приравнивался к катастрофе.

"Декамерон" XXI века

В основу сериала "Секс в большом городе" легла одноимённая книга Кэндес Бушнелл, колумнистки в престижной нью-йоркской газете New York Observer. Первый её роман под названием "Секс и город" был опубликован в 1997 году и стал продолжением популярной газетной колонки - серии еженедельных эссе, в лёгкой и ироничной форме описывающих отношения между полами в современном Нью-Йорке.

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

На следующий год успешный продюсер Даррен Стар, автор таких нашумевших проектов, как "Беверли Хиллз 90210" и "Мелроуз Плейс", на основе бестселлера создал изначально рискованный сериал "Секс в большом городе" - в меру откровенный, ироничный, тонкий, пряный, благожелательный и не нравоучительный "Декамерон" третьего тысячелетия.

На главные роли он пригласил чудесных американских актрис: Сару Джессику Паркер, Ким Кэтралл, Кристин Дэвис и Синтию Никсон. И вряд ли кто-то из дам предполагал, что следующие шесть сезонов сериала, моментально приобретшего культовую славу, им придётся говорить и сплетничать исключительно на тему секса.

Сердца четырёх

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

Вкратце сюжет таков: четыре незамужние подруги из Нью-Йорка, разных профессий, с разными характерами и взглядами на жизнь, на протяжении всего сериала с удовольствием и без капли стеснения рассуждают о всевозможных видах секса, о новинках в области женских сексуальных штучек, о мастурбации, о гомосексуальной связи, о любви втроём, о нетрадиционных видах секса, о мужчинах, предпочитающих моделей, и женщинах, предпочитающих мужчин моложе себя... В общем, обо всём, что в той или иной мере касается взаимоотношения полов, особенно в постели. Каждый эпизод "Секса в большом городе" был отличной основой для очередного выпуска громкого в своё время проекта "Окна".

Родители плохого не посоветуют!

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

Когда придуманные сценаристами и разыгранные актёрами истории становятся поводом для бурных обсуждений в ток-шоу и на сайтах - это больше, нежели успех, и уж совершенно точно больше, чем просто удачный ТВ-проект. За шесть сезонов "Секс в большом городе" из просто успешного телепроекта превратился в социально значимое и стилеобразующее явление: героиням сериала подражали, у них набирались опыта и искали утешения. Взрослое население Штатов поначалу было в шоке от такой откровенности, но вскоре родители, чьи дети как раз вступали в период полового созревания, стали рекомендовать своим отпрыскам смотреть этот сериал. Те вещи, о которых у мамы с папой язык не поворачивался рассказать своим дочерям и сыновьям, подростки начали узнавать из телевизора, что, в принципе, гораздо лучше, чем от друзей с улицы.

Далёкие и родные

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

Увы, никто из нас не писал колонок о сексе для модных журналов, не покупал каждую неделю туфли Manolo Blahnik, не носил платьев Oscar de la Renta, не ел капкейков из пекарни Magnolia Bakery... Но зато у каждой зрительницы был "свой мистер Биг", длинноватый нос, несовершенная фигура, а главное - терзания: "Почему он не звонит? Звонить ли первой? Почему у меня не складываются отношения? Куда подевались все нормальные мужчины?" Это и сделало Кэрри Бредшоу и её подруг такими близкими, ведь у нас одни и те же проблемы!

Жизнь или туфли?

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

В Нью-Йорке поклонение сериалу довольно быстро приняло размеры мании. Студенты Колумбийского университета по ночам собирались в кружки и пересматривали эпизоды с сектантским неистовством. В Ист-Вилладж открылся магазин, торгующий нарядами с плеча главных героинь. Сотрудники манхэттенских ресторанов складывали чаевые в общую кассу, чтобы проплатить джинсу на HBO и вывесить в витрине табличку "Здесь снимали "Секс в большом городе". Дизайнер обуви Манола Бланик отчислял создателям шоу церковную десятину - в одном из эпизодов грабитель чуть не убил Кэрри Брэдшоу ради его перламутровых туфель.

Мечты и бодипозитив

Сара Джессика Паркер задолго до движения "бодипозитив" изменила взгляды на собственное тело у миллионов женщин. Удлинённое лицо с родинкой-бородавкой на подбородке, а глаз не оторвать! Ноги с небольшим искривлением, а она спокойно носит короткие юбки. Сегодня это вылилось в устойчивую тенденцию принимать и любить себя такой, какая ты есть. С телом, покрытым веснушками, с растяжками и целлюлитом.

Сериал "Секс в большом городе". IMDB.com

Это был самый модный сериал своего времени, и даже сегодня он не выглядит нафталиновым, хотя нам показывают мир без соцсетей. Он заставил нас хотеть жить на Манхэттене, пить кофе на ходу, ужинать в китайских ресторанах. И пусть не всё получилось, но кофе на вынос у нас теперь на каждом углу!