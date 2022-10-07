Джеймс Бонд не стар, он — суперстар, и отмечает вполне конкретные юбилеи — почти 70 лет со дня рождения на бумаге и 60 лет с момента первого появления на экране в дебютном фильме «Доктор Ноу». Возраст для мужчины, конечно, солидный, даже привыкшего держать себя в форме, хотя современные герои вроде Итана Ханта («Миссия невыполнима») и Джейсона Борна безуспешно пытаются подвинуть пенсионера в «табели о рангах».

Джеймс Бонд - это собирательный портрет его создателя, писателя Яна Флеминга. Точнее того Флеминга, каким он хотел бы быть. Гедонист и авантюрист, большой любитель крепкой выпивки, дорогих костюмов и женщин.

Каждое время имеет того Бонда, которого заслуживает. За эти шесть десятков лет мы видели самого разного агента 007: циника и сексиста, манекенщика и почти клоуна, интеллектуала и солдата… И все они соответствовали духу того времени, в котором пили, любили и убивали.

Шон Коннери: первый и идеальный

Годы: 1962−1967, 1971, 1983

Количество фильмов: 7 (включая «Никогда не говори «никогда»)

В историю Джеймс Бонд вошёл грациозной походкой Шона Коннери, шотландского актёра, против кандидатуры которого были настроены все, кроме жены продюсера Альберта Брокколи, и чьё утверждение освистывали фанаты книжной серии. Не был в восторге от актёра и сам Флеминг. Шотландцу не хватало «отёсанности», полагал создатель Бонда, который частенько вслед за другими завистниками называл Коннери за глаза «водилой» (до того как стать актёром, Коннери подрабатывал молочником, чистильщиком обуви, натурщиком в колледже искусств и даже гробовщиком).

Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB

Но Брокколи не хотел чрезмерной интеллигентности и аристократичности Ричарда Бартона, о котором мечтал автор книг, — ему виделся образ «среднеатлантического парня», приемлемого для американского зрителя. По сравнению с ним 32-летний Коннери выглядел дерзким, нахальным мальчишкой. «Доктор Ноу» вышел на экраны в октябре 1962 года. Америкой правил самый молодой после Рузвельта президент — Джон Кеннеди. «Битлз» записал свой первый альбом. Мартин Лютер Кинг произнёс своё знаменитое: «У меня есть мечта». В космос полетел Юрий Гагарин. Мир ждал нового героя, молодого, самоуверенного, наглого, обаятельного — и таким стал Бонд. Джеймс Бонд .

Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB Шон Коннери в образе Джеймса Бонда. IMDB

Коннери снялся в первых пяти фильмах шпионской саги: не помешали ни отвратительный английский (шотландским акцентом горец-националист даже гордился), ни рано поредевшие волосы. Но потом избалованный славой и не на шутку уставший от роли-маски Коннери решил пересмотреть условия договора. Продюсеры не согласились, и разругавшийся с ними актёр ушёл. Портом за огромный гонорар вернулся, что не мешало ему потом заявлять «Я всегда ненавидел этого Бонда. Он будет преследовать меня до гробовой доски».

Книжный Бонд был в целом личностью малоприятной, но Коннери сумел очеловечить своего героя. Привнести в его образ юмор и шарм.

Джордж Лазенби: бремя авантюриста

Годы: 1969

Количество фильмов: 1

Следующим Бондом стал Джордж Лазенби, пришедший в бондиану в 1969 году. Это, конечно, была настоящая авантюра: взять на роль Бонда австралийского манекенщика без малейшего актёрского опыта. Но продюсерам казалось, что настало время именно что авантюр: 1969-й — год высадки первого человека на Луне. Это ещё и конец позорной войны во Вьетнаме, и годы правления Ричарда Никсона — человека, явно оказавшегося не на своём месте и в не своё время. Про Лэзенби говорили практически тоже самое.

Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB

Джордж сыграл Бонда всего один раз, но по иронии судьбы «На секретной службе Её Величества» очень любят поклонники серии. Лэзенби был первой попыткой сыграть серьёзного, живого Бонда с уклоном в драму. Вместо самоуверенного щёголя Коннери на экране появился более мужественный и более очеловеченный Бонд. В нём больше не было озорной искры Коннери, зато теперь в нём была человечность и чувственность.

Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB Джордж Лэзенби в образе Джеймса Бонда. IMDB

Версия о том, что он якобы не устроил публику, — явная натяжка. Лэзенби — классический Бонд: брюнет, спортсмен, рост 188, мастер подраться. Он вполне устроил бы и стал продолжателем линии обаятельного сексапильного мужика-Бонда Коннери, но самого актёра распирали противоречия. Он пытался быть человеком истинно модным, а ими тогда были леваки, носившие иные костюмы и причёски, восстававшие против своих правительств. В итоге он взялся чудить — явился на премьеру фильма с длинными волосами и бородой. Протесты против войны в Индокитае продюсеры ему наверняка бы стерпели, но нарушение имиджа Бонда они простить не имели права.

Многие критики уже в наше время отмечали, что к Лэзенби в его время отнеслись несправедливо. И, если бы он продолжил играть Бонда, то новые фильмы определённо бы возымели успех.

Роджер Мур: superstar’ый

Годы: 1973−1985

Количество фильмов: 7

Роджер Мур принял эстафету в 46-летнем возрасте и снялся в семи фильмах серии. Он представлял Бонда несколько иным: в его агенте 007 больше юмора, меньше жестокости, в отличие от своего предшественника он сокращает дистанцию между собой и своим персонажем и играет 007 по-ребячески азартно.

Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB

В нём меньше мужского шовинизма: если герой Коннери почти никогда не позволяет своим очаровательным партнёршам проявлять активность где-либо, кроме постели, то Бонд Мура охотно принимает помощь от представительниц прекрасного пола. Вряд ли кошмарный убийца по кличке Челюсти стал бы союзником Бонда, если бы роль по прежнему играл Коннери.

Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB Роджер Мур в образе Джеймса Бонда. IMDB

Именно в 1970-е бондиану стали воспринимать как пародийный сериал: кульминацией стал «Лунный гонщик», где Джеймс спасал человечество в открытом космосе. На этот сериал стало принято приходить с детьми и ведёрком сладкого попкорна. Оправдание у создателей бондианы было одно: народу нужна Великая утопия. Жить и так было не сладко. Рональд Рейган ввёл в обиход термин «рейганомика» и назвал СССР «империей зла». Что же предлагалось зрителю? Идти в кино и развлекаться, глядя, с какой лёгкостью Роджер Мур расправляется с любыми проблемами.

Проигрывая Коннери в «крутости», Мур тем не менее сумел привнести в сериал шарм своей искренней увлечённости при нескрываемой ироничности по отношению к сериалу в целом.

Тимоти Далтон: будни рыцаря плаща и базуки

Годы: 1987−1989

Количество фильмов: 2

Но, как и в политике, в бондиане назревала революция. Продюсеры хотели вернуть Бонду серьёзное выражение лица и искали нового актёра, который бы справился с этой задачей. Тимоти Далтон был как раз серьёзным драматическим актёром «старой школы».

Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB

В двух сериях бондианы -«Искры из глаз» и «Лицензия на убийство» — он пытался совместить образы двух агентов 007: книжного (жестокого и примитивного) и киношного (благородного и вышколенного). Контраст был таким резким, что многие просто не приняли нового Бонда. «Каждому надо заниматься своим делом, — твердили критики. — Далтону, например, играть Шекспира, а не шпиона-убийцу».

Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB Тимоти Далтон в образе Джеймса Бонда. IMDB

При Тимоти Далтоне изменились даже злодеи — из мегаманьяков они превратились в обыкновенных преступников, торговцев оружием и наркобаронов. Бондиана снова из сказки превращалась в быль — точнее, в драму о тяжёлых шпионских буднях. Но шпионы вообще в то время потеряли свою популярность: закончилась «холодная война», пала Берлинская стена, открывались границы, а Горбачёв объявил о перестройке.

Пирс Броснан: ролевая модель

Годы: 1995−2002

Количество фильмов: 4

Роль агента 007 Пирс Броснан называет не иначе как «наиболее важным делом всей своей жизни», заниматься которым ему было предписано судьбой ещё с детских лет. Ведь самым первым фильмом, который увидел Пирс в детстве, был знаменитый «Голдфингер». А первая жена Пирса, Кассандра Харрис, играла девушку Бонда в ленте «Только для ваших глаз» (в паре с Роджером Муром). И именно она познакомила Броснана с продюсером сериала Альбертом Брокколи, который, после того как Мур объявил о своём уходе с «кинопоста» Бонда, предложил эту роль Пирсу…

Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB

Увы, в 1986 году, когда это случилось, у Броснана был подписан контракт на съёмки в сериале «Стальной Ремингтон». Впрочем, как считают многие, вынужденный простой пошёл ирландцу только на пользу: его Бонд получился не мальчиком, но мужем, отличающимся зрелым обаянием, которое было свойственно Шону Коннери.

Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB Пирс Броснан в образе Джеймса Бонда. IMDB

Бондиана с Пирсом Броснаном — это яркая, мощная инъекция глянцевого адреналина. Каждый кадр — как картинка в журнале, и, как в каждом журнале, очень важное место занимает рекламная секция (по слухам, рекламный бюджет в серии «Умри, но не сейчас» достигал 120 млн долларов!). Броснан играл Бонда в то самое время, когда публика предпочитала не думать о будущем, а жить сегодняшним днём. Тратить деньги, любить, развлекаться, путешествовать по миру. В этом смысле агент 007 был настоящей ролевой моделью — не только для 14-летних школьников, но и для успешных менеджеров среднего и высшего звена.

Дэниел Крейг: дух и плоть эпохи

Годы: 2006−2021

Количество фильмов: 5

Когда Крейга только выбрали на роль самого знаменитого шпиона в мире, фанаты бондианы пришли в ужас. Его внешность никак не совпадала с уже устоявшимся образом секретного агента. Его пристрастие к серым хлопковым футболкам резко контрастировало с любовью аутентичного Бонда к дорогим костюмам, а его манеры никак не соответствовали понятию «джентльмен».

Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB

С противниками новый Бонд расправлялся так, что было ясно: запачкать руки он не боится. К дамам относился, как поручик Ржевский. Наконец, его даже не интересовал коктейль «водка-мартини»! («Вам взболтать, но не смешивать?» — «Да какая разница?!»).

Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда. IMDB

В общем, это был первый Бонд, полностью игнорировавший правила игры. Точнее, сам задававший новые правила. Циничный. Агрессивный. Бонд, для которого не существовало морали. Именно такой Бонд и нужен нам сейчас. Включите телевизор. Почитайте новости. Бондиана — это не только развлекательный сериал про шпионов. Это ещё и портрет безумного времени, в котором мы живём.