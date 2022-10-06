Голливудские студии были чуть ли не первыми иностранными компаниями, кто покинул российский рынок после начала специальной военной операции. Начиная с марта наши зрители были лишены возможности смотреть на большом экране блокбастеры — все летние хиты прошли мимо нас! И вот — фанфары и барабанная дробь — наконец-то в широкий прокат выходит по-настоящему большое кино — «Сердце пармы» (16+).

Споры вокруг пармы

Каждый год на большом и малом экране появляются десятки, если не сотни фильмов и сериалов, основанных на популярных книгах, комиксах и даже статьях. Одни опираются на почтенную классику, другие, напротив, прославляют книгу, которую благополучно забыли или ещё не успели оценить.

Книга Алексея Иванова вышла ещё в 2003 году и сразу поставила читателей в тупик. У многих Парма всю жизнь ассоциировалась исключительно с родиной пармезана. Начались мучительные споры — с прописной буквы писать это слово, или же со строчной. Иванов настаивал, что со строчной — «это особый вид елово-пихтового леса, вроде как «тайга»; но все упорно писали с прописной, потому что уж очень похоже на «Пермь» — то есть Пермь Великую, средневековое княжество, где и разворачивается действие.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

Так или иначе, Иванов вскоре опубликовал ещё десяток книг и стал одним из самых популярных российских писателей XXI века. А «Сердце» хотели экранизировать ещё в 2005 году, но его путь к экрану затянулся почти на два десятка лет, пропустив вперёд уже экранизированные «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Пищеблок», «Тобол», «Общагу-на-Крови».

Чужой среди своих

События развиваются на Руси во время правления Ивана Третьего (его в небольшом камео играет Фёдор Бондарчук), но не в Москве, а на далёких пермских землях, окружённых пармой. Там, рядом с непокорной Казанью, не желающей присоединяться к Москве, расположилась небольшое княжество Чердынь, где правит молодой и благородный князь Михан (Александр Кузнецов).

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

Князю приходится нелегко, ведь его окружают люди иной веры и иного менталитета. Многие жители окрестных земель были формально крещены в православную веру, но в действительности продолжали придерживаться старых обрядов и верований, как бы не старался священослужитель Иона (Евгений Миронов) обратить их к Христу. Другие же и вовсе отказываются принимать крещение.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

К числу последних относится возлюбленная князя — луноликая Тиче (Елена Ербакова), ведьма-ламия, способная принимать облик рыси. Чтобы княжить в таких краях, нужно уметь учитывать интересы разнородных групп, быть своим для всех, но попытка усидеть на двух стульях обычно заканчивается плохо, особенно если они оба усеяны острыми пиками…

Жернова войны

Через историю жизни главного героя создатели ленты рассказывают о любви и вере, о семейных ценностях и верности принципах, о цене, которую порой приходится заплатить за право оставаться собой.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

Мегердичев грамотно выстраивает драму, в каждой новой сцене обостряя обстоятельства, в которых оказался главный герой. Воевода Полюд (Сергей Пускепалис), который служил ещё отцу Михана, князю Ермолаю (Александр Горбатов) всячески пытается помочь молодому правителю советом, но бывают случаи, когда вся мудрость мира не остановит жернова войны.

Как закалялась сталь

Александр Кузнецов прекрасно отыгрывает метаморфозы своего героя: в начале пути Михаил предстает перед нами юным князем с не по годам мудрым взором, но со временем его лучащиеся любовью и надеждой глаза тускнеют, князь начинает смотреть на окружающих как загнанный зверь, слышащий приближающийся трубный зов охотничьих рожков. Наконец, ближе к финалу в его взоре появляется стальная решимость.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

В фильме также принимают участие Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Роза Хайруллина, Алексей Кравченко, Виталий Кищенко, Александр Горбатов, Михаил Евланов. Роль красавицы-шаманки сыграла актриса из Иркутска Елена Ербакова. Это её первая роль в столь масштабном проекте.

Доспехи на рыбьем меху

Съёмки проекта длились практически восемь месяцев. В Подмосковье и в Пермском крае были специально построены деревянные города, крепости, церкви, торговые ряды, дома на сваях. По окончании съёмок продюсеры проекта решили не разбирать декорации, а использовать построенный город в качестве историко-туристического объекта.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

В общей сложности за всё время съёмок в проекте приняли участие более 2000 человек. Костюмы жителей вымышленного города Уроса сшиты на заказ из настоящей рыбьей кожи. Подобные наряды действительно носили многие северные народы, издревле жившие в Приамурье.

Кадр из фильма «Сердце пармы». kinopoisk.ru

Режиссёр «Движения вверх» Антон Мегердичев снял визуально богатое и эмоционально насыщенное кино, которое легко рекомендовать к просмотру. Это первый отечественный фильм за год, который хоть как-то сможет импортозаместить голливудскую продукцию. Масштабная кинолента с участием главных звёзд российского кино просто обречена стать главным блокбастером осени.