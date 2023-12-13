Живые и мёртвые: 30 лет фильму "Список Шиндлера"

Несмотря на то, что с начала Второй мировой войны прошло уже более 80 лет, боль от случившегося ещё жива в сердцах и тех, кто стал очевидцем самого страшного события середины XX века, и их потомков. Фильмов об этом событии снято великое множество. Но чёрно-белый фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера" занимает особое место, где-то рядом с "Проверками на дорогах" Алексея Германа и "Судьбой человека" Сергея Бондарчука. Невозможно увидев его однажды, забыть навсегда. Этой лентой, 30 лет назад, Спилберг распрощался с ребяческими фантазиями и начал сражаться с демонами мировой истории.

Прощание с детством

Подарив миру очаровательных героев-инопланетян и врагов-страшилок из головокружительных приключенческих лент, Спилберг утвердился на голливудском Олимпе как "чудо-ребёнок", который способен превращать в золото всё, к чему прикасается. Но даже это не смогло сделать его авторитетом в кругу коллег. Когда его драматические фильмы ("Цветы лиловых полей", "Империя солнца") вышли на экран, они не затронули сердца критиков и членов оскаровского комитета. Спилбергу нужен был прорыв, который поставил бы его в разряд самых талантливых режиссёров, который помимо блокбастеров снимает и гениальные серьёзные фильмы, заставляющие зрителя включить мозг.

Он вырос в еврейской семье, где с детства слышал о холокосте, но никогда не вникал в сказанное. Он помнит, как забавлялся оттого, что один из соседей по дому, переживший концлагерь, показывал ему на своей руке номер. Малыш Стивен смеялся и говорил: "Если посмотреть так, будет 6, а по-другому - 9".

Ещё не время

В 1982 году Томас Кинелли написал роман "Ковчег Шиндлера" и получил за неё престижную Букеровскую премию. Тогда же президент компании Universal Сид Шайнберг приобрёл права на экранизацию книги, в которой рассказывалась подлинная история промышленника Оскара Шиндлера, который в 1939 году отправился в Краков сразу после вступления немцев в Польшу с целью преуспеть и заработать.

Любитель приключений, аферист, дамский угодник и ценитель хорошего коньяка, он быстро понимает выигрыш, который может получить от преследования евреев, благодаря своему умению приспособиться к нацистской бюрократии. Используя подпольные еврейские капиталы, он покупает фабрику и нанимает еврейских рабочих, "поскольку поляки стоят дороже". И принимается с ревнивой страстью спасать "своих" евреев. Он кормит их и возвращает чуть ли не от дверей газовых камер. По таинственной причине, разгадку которой он унёс с собой в могилу в 1974 году, Шиндлер, рискуя собственной жизнью и потеряв все свои сбережения, спасает жизнь 1200 человек...

Прочитав роман, Спилберг дал слово сделать всё от него зависящее, чтобы об этом необыкновенном человеке узнал весь мир. Правда, он хотел доверить постановку тому, кто старше его, мудрее, рассудительнее. Попытки передать проект Мартину Скорсезе и Роману Полански были отклонены. Не взялся за экранизацию книги и Сидни Поллак.

Фильм "Список Шиндлера". 336799

К "Списку Шиндлера" Спилберг вернулся только спустя 10 лет. "Я не смог бы сделать это в 1982 году, потому что тогда мне ещё не хватало зрелости. Я даже не разбирался в собственных эмоциях. И ещё не имел детей. Собственно, я не думал по-настоящему о Боге, пока не родился мой первый ребёнок. А ещё с тех пор прошло немало событий, которые стали важными вехами в личной жизни. Я не упоминал их в интервью, но они повлияли на меня, как на человека и режиссёра. И вот я почувствовал, что хочу сделать это сейчас, непременно должен сделать именно теперь. Я просто хотел сказать тем, кто намекал, что я должен чураться своего еврейства, что теперь горжусь им", - вспоминал режиссёр.

Кинофакт Спилберг отказался от гонорара за фильм. Он ответил, что это дань памяти тем трагическим событиям, и он не может позволить себе получать прибыль от экранизации чужого горя. Режиссёр основал фонд, в задачи которого входит охрана письменных материалов (свидетельских показаний, документов) и интервью с жертвами Холокоста.

Между ангелом и бесом

Фильм "Список Шиндлера". 336799

Спилберг понимал, что успех фильма во многом зависит от точного выбора актёра на главную роль. Шиндлер был натурой противоречивой. "Я могу представить, как он устрашал людей, - говорил Спилберг. - Он имел железную хватку дельца, и в тоже время обладал чувством сострадания. Мне нужен был рассудительный и спокойный актёр". Все эти качества режиссёр нашёл у британского актёра Лиама Нисона.

Ещё одна из загадок Шиндлера - его тесные отношения с комендантом концлагеря Амоном Гётом, который казнил десятки тысяч людей. Спилберг назначил бы немца на роль фашиста, если бы вовремя не повстречал британца Рэйфа Файнса, "в глазах которого прячется и добро, и зло", и поразительно похожего на своего персонажа. В нацистской форме Файес был так похож на изверга Гёта, что когда однажды с ним встретилась Людмила Пейдж, жена Леопольда Пфефферберга, она опешила от ужаса. Бедной женщине на мгновение показалось, что главный страх её жизни воскрес из мёртвых.

Фильм "Список Шиндлера". 336799

Вся история держится на противостоянии ещё жесткосердечного Шиндлера и уже маниакально-одержимого Гёта. После массового убийства евреев, учинённого комендантом, предприниматель только негодует по поводу утраченных денег и требует заменить его убитых работников. Если Гёте ненавидит евреев и убивает парочку из них на завтрак, то Шиндлер всего лишь делает деньги за их счёт. Если второй на глазах у всех целует еврейку, первый боится признаться себе в том, что он смог осмелиться испытать подобие любви к таковой. Если первый только пытается быть сильным и у него ничего не выходит, то второй помаленьку осознаёт, что он уже силён и в его власти спасти сотни жизней...

Фильм "Список Шиндлера". 336799

Третьим ключевым персонажем ленты стал еврей-бухгалтер Ицхак Штерн, благодаря которому Шиндлер начал нанимать евреев, которые обходились дешевле, чем рабочие-поляки. Именно Штерн, как утверждает картина, более всего повлиял на Шиндлера в его духовном путешествии от дельца к праведнику. Эта роль досталась британскому лауреату "Оскара" Бену Кингсли - звезде того самого фильма "Ганди", который в 1983 году обошёл "Инопланетянина" в "оскарной" гонке.

Хождение по мукам

Чтобы картина была максимально правдоподобна, предполагалось проводить съёмки на современной территории Освенцима. Однако разрешение на проведение съёмок дано не было. Для режиссёра это не стало преградой. Вопрос решили декорации. Рядом с настоящим концлагерем выстроили его ужасающе точную копию. На съёмки были приглашены статисты в количестве 20 тысяч человек.

Фильм "Список Шиндлера". 336799

Огромная армия статистов нуждалась в одежде военного времени, которую в настоящий момент уже не выпускали. Из положения вышли оригинальным образом, объявив в Польше, что проводится покупка вещей 30-х и 40-х годов. Для поляков, чья экономика находилась в упадке, это известие оказалось кстати. Таким образом, съёмки состоялись с использованием оригинальных вещей прошедшей эпохи.

Меньше всего Спилбергу хотелось, чтобы лента показалась красивой или эстетичной. По той же причине он выбрал для съёмок чёрно-белую плёнку - как символ того, что война и холокост вытравили из жизни всю её радость и весь цвет. Единственное исключение - маленькая девочка в красном пальто, которая появляется в сценах ликвидации гетто. Именно в этом момент происходит душевная трансформация героя.

Поляки не радушно встретили голливудцев

Вообще, голливудцев принимали не так радостно, как можно было предположить. Казалось бы, только что освободившиеся от "советского ига" поляки должны были приветствовать знаменитого американского режиссёра и его подчинённых как Христа с апостолами. Но коренные жители не раз пользовались приездом группы, чтобы рассказать, как они радовались, когда немцы "избавили" их страну от евреев. В свою очередь, местные рисовали свастики рядом с местами съемок, а Бен Кингсли даже однажды чуть не подрался с пожилым немцем, который сказал снимавшемуся в фильме израильскому актёру Майклу Шнайдеру, что "Гитлер должен был всех вас перебить".

Фильм "Список Шиндлера". 336799

Одна из самых болезненных сцен фильма воспроизводит минуты, когда раздетых поселенцев трудового лагеря согнали для прохождения медицинского осмотра. Мы видим женщин, которые прокалывают себе пальцы, чтобы немного порумянить щёки, потому что тому, кто выглядит здоровым, разрешат работать. Забракованных отправляют в печи Освенцима. Съёмка эпизода заняла три дня, и после первого Спилберг "искал причину не выйти на работу". Сцена оказалась слишком тяжёлой...

Личность Шиндлера полна ярких, несочетаемых контрастов. Он полон теней и света, оттенков и полутонов, на фоне самых трагических дней в истории человечества. Для того, чтобы рассказать об этом, Спилбергу не понадобились ни его воображение фантаста, ни магия спецэффектов.

Незажившая рана

"Список Шиндлера" вышел в прокат 15 декабря 1993 года. Журналисты и зрители были практически единодушны в своём восхищении "Списком...", и они сбивались с ног в поисках хвалебных эпитетов, прославляющих каждую составляющую ленты, от сценария до музыки. Критиковать ленту решились лишь некоторые эксперты по холокосту и коллеги Спилберга по режиссёрскому цеху. Первые упрекали ленту за то, что она не была исчерпывающей энциклопедией холокоста, а вторые попросту завидовали.

Конечно, никто не мог ожидать такого творения от режиссёра, который добился едва ли не самого большого в кинематографическом мире коммерческого успеха. Изменилась сама природа Спилберга-режиссёра: он нашёл в себе новый язык и, не утратив свободной манеры рассказчика, создал настолько природный стиль, что переданные им глубокие чувства пленяют души не только поклонников, но и злостных критиков. "Список Шиндлера" Фильм о Холокосте удостоили нескольких десятков наград, включая семь премий "Оскар".